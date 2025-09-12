Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vàng tăng thì sợ đu đỉnh, giá giảm lại chờ bắt đáy, người phụ nữ thừa nhận: "Vì suy nghĩ đó mà đến nay chưa có một chỉ vàng nào"

12-09-2025 - 14:21 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Nhiều nhà đầu tư băn khoăn khi lựa chọn thời điểm thích hợp để "xuống tiền" mua vàng, nhất là khi thị trường vàng có nhiều biến động bất ngờ như hiện nay.

Dưới đây là chia sẻ của chị N.T.M (34 tuổi, Hà Nội):

Tôi năm nay 34 tuổi, làm văn phòng, cũng có chút tiền tích lũy. Như nhiều người khác, tôi luôn nghĩ đến chuyện tiết kiệm, đầu tư, làm sao để tiền của mình sinh lời. Và, vàng là một trong những kênh đầu tư tôi quan tâm. Thế nhưng, nói thật, đến giờ tôi chưa từng sở hữu nổi một chỉ vàng nào.

Nghe thì buồn cười, nhưng lý do đơn giản là: lúc giá vàng tăng thì tôi sợ mua vào sẽ “đu đỉnh”, còn lúc giá giảm thì lại lo rớt sâu hơn, mua xong lỗ ngay. Cứ vòng vo mãi với nỗi lo “chọn sai thời điểm”, cuối cùng tôi bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác.

Đầu năm, giá vàng tăng chóng mặt, chạm mốc 80, 90 rồi 100 triệu đồng/lượng. Bạn bè rủ tôi mua, nhưng tôi ngần ngại: “Giá cao thế này, nhỡ mai lại rớt thì sao?”. Rồi quả thật sau đó, có thời điểm vàng có điều chỉnh giảm. Tôi thở phào vì nghĩ mình đã “né đỉnh”.

Nhưng rồi chỉ vài tuần sau, giá vàng lại tăng trở lại, thậm chí vượt mức cũ. Lúc ấy, tôi chỉ biết ngồi tiếc: “Giá như hồi đó mạnh dạn mua thì giờ đã lãi kha khá”. Ngược lại, có những lúc vàng hạ nhiệt. Tôi tính sẽ tranh thủ mua, nhưng rồi lại chùn bước. Tôi tự nhủ: “Nếu mua giờ mà mai nó giảm tiếp thì sao? Chưa thấy lời lãi thế nào đã mất tiền”. Vậy là tôi lại thôi.

Vòng luẩn quẩn ấy lặp đi lặp lại. Và kết quả là, sau mấy năm chỉ biết theo dõi bảng giá, tôi vẫn chưa từng sở hữu một miếng vàng nào. Nhìn lại, tôi rút ra một điều: nếu cứ chờ đợi, “thời điểm hoàn hảo” để mua vàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến.

Những trăn trở của chị N.T.M cũng là tâm lý chung của nhiều nhà đầu tư mới bắt đầu tìm hiểu về vàng. Theo các chuyên gia, nhà đầu tư có thể cân nhắc 3 điều sau trước khi quyết định "xuống tiền":

Xác định mục tiêu và tỷ trọng hợp lý

Khác với cổ phiếu hay trái phiếu, vàng không mang lại dòng thu nhập đều đặn mà chủ yếu giúp bảo toàn giá trị tài sản. Vì vậy, nếu bạn chưa có nhiều tích lũy, việc dồn quá nhiều vốn vào vàng có thể khiến bạn gặp khó khăn trong chi tiêu hoặc đạt được các mục tiêu ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu nắm giữ trong dài hạn, vàng có thể phát huy vai trò rõ rệt hơn. Do đó, hãy cân nhắc giữa nhu cầu trước mắt và kế hoạch lâu dài để phân bổ tỷ trọng phù hợp.

Theo dõi biến động giá 

Từ đầu năm 2024, giá vàng liên tục thiết lập mức kỷ lục mới. Điều này cho thấy chờ “giá rẻ hơn” để mua vào có thể không phải chiến lược khả thi. Ngược lại, mức giá cao hiện nay cũng có thể là rào cản với nhà đầu tư có số vốn hạn chế. Vì thế, điều quan trọng là phải nắm bắt xu hướng và triển vọng của vàng, từ đó quyết định có nên dành một phần vốn cho kênh này hay không.

Đa dạng hóa danh mục

Vàng từ lâu được xem là công cụ phòng thủ hữu hiệu, thường giữ giá trị, thậm chí tăng trong giai đoạn lạm phát. Với những người mới bắt đầu, tỷ lệ phân bổ vào vàng nên dựa trên tình hình tài chính cá nhân. Nếu cần, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến chuyên gia để xây dựng chiến lược phù hợp.

Minh Thư

An ninh tiền tệ

