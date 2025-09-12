Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cụ bà 65 tuổi rút 2 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng chưa đến kỳ hạn: Nhân viên LPBank khẳng định có bất thường, mời công an xác minh

12-09-2025 - 14:28 PM | Sống

Trong quá trình tiếp khách, nhân viên ngân hàng phát hiện công dân có biểu hiện lo lắng, bồn chồn, giao dịch bất thường.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, khoảng 10h50, ngày 10/9, Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo từ nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) Phòng giao dịch Lục Nam. Giao dịch viên của ngân hàng thông báo có công dân đến rút 2 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 400 triệu đồng, dù chưa đến hạn, để chuyển cho một người lạ tự xưng là công an.

Trong quá trình tiếp khách, nhân viên ngân hàng phát hiện công dân có biểu hiện lo lắng, bồn chồn, giao dịch bất thường. Nhớ lại các nội dung đã được cơ quan công an tuyên truyền, cảnh báo trước đó, nhân viên này đã kịp thời dừng giao dịch và báo Công an xã Lục Nam đến xác minh.

Qua làm việc, lực lượng công an xác định công dân là bà N.T.T (65 tuổi), trú tại thôn Bình Minh, xã Lục Nam. Sáng cùng ngày, bà T nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Công an thông báo số tiền của bà bị một số đối tượng sử dụng vào hoạt động phi pháp. Vì thế, chúng yêu cầu bà rút toàn bộ tiền gửi để chuyển vào tài khoản được cung cấp nhằm phục vụ điều tra. Tin lời, bà đã tới ngân hàng để làm theo chỉ dẫn.

Sau khi nghe tường thuật, cán bộ Công an xã xác định đây là thủ đoạn lừa đảo vô cùng quen thuộc. Được cán bộ Công an xã và nhân viên ngân hàng giải thích, tuyên truyền, bà T đã nhận thức được thủ đoạn lừa đảo và đồng ý hủy bỏ giao dịch.

Cụ bà 65 tuổi rút 2 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng chưa đến kỳ hạn: Nhân viên LPBank khẳng định có bất thường, mời công an xác minh- Ảnh 1.

Công an xã Lục Nam phối hợp với nhân viên ngân hàng tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm cho bà N.T.T. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Vụ việc một lần nữa cho thấy hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an với các tổ chức tín dụng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, nhất là những thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua điện thoại, mạng viễn thông.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho các số điện thoại lạ. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, tống tiền, người dân cần bình tĩnh, kịp thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Người đàn ông đến rút 180 triệu đồng tiền tiết kiệm và yêu cầu chuyển khoản đầu tư: Công an yêu cầu nhân viên Vietcombank dừng giao dịch gấp

