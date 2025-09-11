Hình thể 6 múi của Đoàn Công Vinh trước giờ chinh phục Nam vương Quốc tế: Tiết lộ khó khăn lớn nhất trong quá trình tập luyện

Chỉ còn ít ngày nữa, Đoàn Công Vinh sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự Mr International 2025. Đêm chung kết cuộc thi dự kiến vào ngày 26/9. Đoàn Công Vinh cùng các thí sinh Mr International 2025 sẽ trải qua các hoạt động, phần thi phụ trong 2 tuần trước khi vào Đêm chung kết.

Đoàn Công Vinh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở Mr International 2025

Nam thí sinh này cho biết đã sẵn sàng cho hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy cảm hứng ở phía trước. Đoàn Công Vinh đã hoàn tất các công tác chuẩn bị, và đang giữ tinh thần thoải mái nhất nhằm tràn đầy năng lượng bước vào Cuộc thi. Đồng thời, mỗi ngày anh vẫn dành 3h đồng hồ để tập luyện hình thể, duy trì chế độ ăn lành mạnh, ưu tiên thực phẩm sạch – đủ đạm, rau xanh, hạn chế đồ ngọt và dầu mỡ… nhằm duy trì vóc dáng và tập catwalk để tự tin nhất trong cuộc thi.

Đoàn Công Vinh chia sẻ bản thân tham dự Mr International 2025 không chỉ muốn chinh phục một nấc thang mới trong cuộc sống sau thành công giành top 10 cùng loạt giải thưởng Nam vương truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới ở cuộc thi Man Of The World 2024. Anh còn mong muốn được truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng.

Đoàn Công Vinh cho biết, để có thể có được ngày hôm nay với một tuổi trẻ đầy khát khao và hoài bão xây dựng sự nghiệp, mong muốn cống hiến cho xã hội, năng động trong các hoạt động cộng đồng, là cả một quá trình thay đổi bản thân bằng sự kiên trì và nỗ lực.

Đoàn Công Vinh cho biết đã trải qua một hành trình tập luyện kiên trì và đầy nỗ lực

“Khó khăn lớn nhất là phải giữ được kỷ luật. Nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc vì tập mệt, vì không thấy kết quả ngay. Nhưng ngay sau đó, tôi phải tự nhắc mình: nếu hôm nay dừng lại thì ngày mai vẫn như cũ.

Cứ như thế, tôi đã bước qua mọi khó khăn bằng ý chí và thay đổi bản thân mỗi ngày. Không chỉ có ngoại hình thay đổi, tinh thần tôi cũng mạnh mẽ hơn. Tôi tự tin hơn trước gương, sống có trách nhiệm, kỷ luật và tích cực hơn trong mọi việc chứ không chỉ có tập luyện.

Vì vậy, tôi rất muốn đem theo một thông điệp đến cuộc thi và lan tỏa nó với các bạn trẻ là đừng chờ đến khi hoàn hảo mới bắt đầu. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ nhất, rồi kết quả sẽ đến. Mỗi ngày kiên trì một chút, bạn sẽ bất ngờ về phiên bản tốt hơn của chính mình và tự tin bước vào tương lai”, Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoàng An Nhiên, Giám đốc Quốc gia Mr International Việt Nam cho biết, rất tin tưởng vào sự cố gắng của Đoàn Công Vinh và kỳ vọng Đoàn Công Vinh sẽ tỏa sáng ở Mr International 2025.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê quán Tây Ninh, hiện là Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1m82, cân nặng 77kg, cùng số đo hình thể 98-76-98, Đoàn Công Vinh gây ấn tượng mạnh bởi thân hình săn chắc, nét mặt nam tính, nụ cười rạng rỡ và phong thái lịch lãm.