Nghỉ hưu với mức lương 85 triệu đồng/tháng, cùng 3 bất động sản cho thuê, cựu chủ tịch vẫn than vãn: Mong mỏi duy nhất của tôi là được đi làm

Ông Trần (63 tuổi, Nam Ninh, Trung Quốc) từng là Chủ tịch một tập đoàn dịch vụ logistics lớn. Sau hơn ba thập kỷ cống hiến cho công ty, ông rời vị trí vào năm 2022 với khoản lương hưu lên đến 23.000 NDT (khoảng 85 triệu đồng). Chưa kể, ông còn sở hữu 3 bất động sản cho thuê ở các quận trung tâm.

Với những gì đang có, ông Trần sở hữu một cuộc sống mà nhiều người mơ ước: tài chính vững vàng, không lo gánh nặng vật chất, con cái trưởng thành thành đạt.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người bạn bất ngờ là trong những cuộc gặp gỡ gần đây, ông Trần Vĩ lại thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không mong gì hơn ngoài việc được đi làm trở lại. Đối với tôi, cuộc sống nghỉ hưu giàu có như hiện tại lại là khoảng trống khó chịu”.

Sự thay đổi quá đột ngột

Trong suốt nhiều năm, ông Trần quen với lịch làm việc dày đặc, những cuộc họp, những chuyến công tác và cả áp lực ra quyết định. Khi rời vị trí, quỹ thời gian của ông bỗng dưng trở nên dư thừa.

Ban đầu, ông nghĩ mình sẽ tận hưởng các chuyến du lịch, những bữa cơm thong thả bên gia đình. Nhưng chỉ sau vài tháng, cảm giác trống trải đã xuất hiện.

Ảnh minh họa

Ông chia sẻ: “Buổi sáng thức dậy, tôi không còn lý do rõ ràng để vội vàng rời giường. Một ngày trôi qua chậm chạp, dù có tiền bạc nhưng lại thiếu mục tiêu. Tôi cảm giác bản thân đang dần mất đi giá trị”.

Thu nhập từ lương hưu, cùng tiền cho thuê bất động sản mỗi tháng của ông Trần cao gấp nhiều lần mức lương trung bình. Nhờ vậy, ông thoải mái trong chi tiêu: đi ăn nhà hàng, tham gia câu lạc bộ golf, mua sắm hàng hiệu mà không cần đắn đo.

Tuy nhiên, càng hưởng thụ, ông lại càng thấy thiếu. Những thú vui vật chất chỉ mang đến sự hào hứng thoáng qua, không thể lấp đầy khoảng trống tinh thần. Bạn bè nhận xét, từ một người năng động, tràn đầy năng lượng, ông Trần trở nên ít nói hơn, đôi lúc rơi vào trạng thái uể oải.

“Trong công việc, tôi thấy mình hữu ích. Giờ đây, mọi thứ quá yên ả, đến mức nhàm chán,” ông nói.

Về hưu không chỉ chuẩn bị mỗi tiền

Thực tế, mỗi người không chỉ làm việc để kiếm tiền mà còn để khẳng định giá trị bản thân. Với những người giữ vị trí lãnh đạo cao nhiều năm như ông Trần, công việc gần như gắn liền với cuộc sống. Khi bỗng dưng tách khỏi môi trường đó, họ dễ rơi vào trạng thái mất định hướng.

Ông Trần thừa nhận: “Khi còn làm việc, tôi nghĩ mình chỉ cần nghỉ ngơi. Nhưng khi thực sự nghỉ hưu, tôi mới hiểu, cái tôi cần không chỉ là tiền bạc mà còn là cảm giác cống hiến, được đồng hành cùng người khác để tạo nên thành quả”.

Câu chuyện của ông Trần không phải cá biệt. Thực tế, nhiều người cao tuổi rơi vào trạng thái “khủng hoảng sau nghỉ hưu”. Họ có tiền, có tài sản, nhưng lại thiếu đi niềm vui tinh thần.

Vậy nên để chuẩn bị cho tuổi hưu không chỉ là tích lũy tài chính, mà còn cần xây dựng kế hoạch tinh thần:

Duy trì công việc bán thời gian hoặc cố vấn, để vẫn giữ sự kết nối với xã hội.

Tìm kiếm sở thích cá nhân, như nghiên cứu, nghệ thuật, thể thao.

Tham gia hoạt động cộng đồng, bởi cảm giác hữu ích thường đến từ việc giúp đỡ người khác.

Khi được hỏi nếu có cơ hội, ông có muốn quay lại vị trí cũ hay không, ông Trần cười: “Có lẽ tôi không còn đủ sức để chèo lái cả một tập đoàn, nhưng tôi muốn làm điều gì đó, miễn là có ích. Tôi thà bận rộn còn hơn là rảnh rỗi quá mức”.