Nhà 5 người 1 tuần ăn chưa hết 1,6 triệu: Bức ảnh tiết lộ lý do

Tùy vào số lượng thành viên cũng như nhu cầu, sức ăn của cả nhà mà tiền ăn của mỗi gia đình một khác. Chuyện này vốn không có gì khó hiểu, thế nên thay vì băn khoăn “chi bao nhiêu tiền ăn 1 tháng là ổn?”, điều chúng ta nên suy nghĩ là: Làm sao để ổn định ngân sách ăn uống hàng tháng?

Mới đây, trong 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một mẹ bỉm đã đăng tải bức ảnh danh sách mua sắm mỗi lần đi chợ của mình. Cô tiết lộ đây là cách để không mua quá tay, đồng thời đảm bảo độ đa dạng của các bữa ăn. Với gia đình gồm 4 người lớn và 1 em bé mầm non chỉ ăn bữa tối ở nhà, tiền ăn trung bình 1 tuần là 1,6 triệu đồng.

Bức ảnh “tuần đi chợ 1 lần vào thứ 7” do cô đăng tải

Để ý kỹ sẽ thấy, cô lên thực đơn cụ thể cho từng ngày. Trước khi lên danh sách thực phẩm cần mua, cô cũng ghi chú lại những thứ đang còn để tránh mua thừa.

“Nhà mình 4 người, thêm 1 bạn bé đi mẫu giáo chỉ ăn tối. Thường thứ 7 hàng tuần mình sẽ đi chợ, về sơ chế và chia bữa luôn. Mình chia bữa vậy để kiểm soát lượng thức ăn cho con cũng như tránh nấu thừa. Mỗi bữa nhà mình thường có 1 món mặn, 1 món rau với thêm lạc vừng rang sẵn. Rau xanh thì trong vườn nhà có nên mình chỉ mua thêm ít thôi” - Cô viết.

Trong một bài đăng khác, nhiều mẹ đảm cũng chia sẻ cách tiết kiệm mỗi khi đi chợ mua đồ. Điểm chung đều là “ngó lại tủ lạnh” xem còn những gì trước khi lên danh sách cần mua. Mua xong rồi thì đem về nhà sơ chế, chia theo từng bữa.

“Mỗi tháng tiết kiệm cả triệu nhờ áp dụng cách này các chị ạ. Chưa kể áp dụng kiểu này còn đỡ được cái khoản đau đầu nghĩ xem hôm nay ăn gì. Hồi chưa áp dụng cách này tháng nào cũng tiêu cạn quỹ Tiền ăn mà vẫn không biết nấu gì, không biết mua gì dù đi chợ là cũng tay xách nách mang đủ kiểu, tủ thì chật kín đồ ăn ra, xong để lâu không nấu lại hỏng, lại bỏ đi. Giờ thì cứ đến bữa là mở hộp ra nấu không phải đau đầu nghĩ, thức ăn cứ đến cuối tuần là ăn hết sạch, vừa dễ vệ sinh tủ lạnh, vừa không lo bỏ phí đồ ăn nữa” - Mẹ bỉm K. Trang bình luận.

Trung bình 1 lần đi chợ của K. Trang

“Theo kinh nghiệm của nhà mình là cố đi chợ đầu mối các mom ạ, mình lựa chọn kỹ thực phẩm một chút là ngon mà rất rẻ luôn. Ví dụ tôm chợ mình mua chợ gần nhà tầm 180-250k/kg, nhưng đi chợ đầu mối có chỉ tầm 120-150k/kg thôi mà chất lượng mình thấy vẫn thế. Chỉ có điều là đi chợ đầu mối thì phải cố đi tầm giờ sáng sớm ấy mới lựa được đồ tươi ngon” - Một người khác chia sẻ.

“Chắc các mom bận nên hay đi 1 lần mua đồ cả tuần, em ở nhà chăm con nên ngày nào đi mua ngày ấy. Cứ mỗi ngày 200k đi chợ buổi sáng, mua đủ đồ cho hôm đó hết 200k là đi về. Hôm nào còn dư đồ ăn thừa thì có khi không tiêu hết 200k luôn. Nhà em 2 vợ chồng với 1 bé 7 tháng, tiền ăn 6 triệu quay đầu” - Một mẹ bỉm khác bình luận.

“Em lại ít đi chợ truyền thống mà hay đi siêu thị tầm 7-8h tối, nhiều chỗ giảm giá lắm. Kiểu 1 khay thịt bình thường HSD là trong vòng 4 ngày từ NSX, đến ngày thứ 4 mà còn tồn là họ giảm giá rồi, rau củ trái cây cũng thế thì phải. Em hay mua đồ giảm giá siêu thị kiểu vậy, thấy cũng ổn không đến mức thịt ôi, rau héo mà tiết kiệm khá” - Một người tiết lộ kinh nghiệm.

Nhớ 3 điều này thì không lo tiêu “lố” tiền ăn!

1 - Mùa nào thức nấy

Ăn uống theo mùa là nguyên tắc tưởng chừng đơn giản nhưng lại tác động không nhỏ đến ngân sách tiền ăn hằng tháng. Thực phẩm đúng mùa thường có nguồn cung dồi dào, chi phí vận chuyển và bảo quản thấp hơn nên giá bán cũng “dễ thở” hơn so với những loại trái vụ.

Về lâu dài, thói quen “mùa nào thức nấy” giúp hình thành tư duy chi tiêu linh hoạt, biết điều chỉnh nhu cầu theo điều kiện thực tế của thị trường, thay vì “mua lung tung”, tiện gì mua đó để tiền ăn âm thầm đội lên mỗi tháng.

2 - Mua đủ, không mua thừa

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tiền ăn vượt kiểm soát là tâm lý mua dư ra cho chắc.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Thực tế, thực phẩm tươi sống có thời hạn sử dụng ngắn, nếu không biết chế biến và bảo quản đúng cách thì việc mua “dư ra cho chắc” rất dễ biến thành sự hoang phí. Mỗi lần lãng phí một ít có thể không đáng kể, nhưng cộng dồn theo tuần, theo tháng lại trở thành khoản chi không nhỏ.

Mua đủ ở đây không có nghĩa là khắt khe hay thiếu thốn, mà là căn cứ vào số bữa ăn, số người ăn và khả năng bảo quản để đưa ra quyết định hợp lý. Khi kiểm soát được lượng mua, bạn vừa tiết kiệm tiền, vừa giảm áp lực phải “ăn cho hết”, từ đó duy trì thói quen ăn uống cân bằng và chủ động hơn.

3 - Lên danh sách trước khi đi chợ/siêu thị

Danh sách mua sắm là công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc ngăn chặn chi tiêu bốc đồng.

Khi không có danh sách, người đi chợ hoặc siêu thị rất dễ bị cuốn theo các quầy hàng, chương trình khuyến mãi hoặc những món “trông có vẻ cần”, dù thực tế không nằm trong kế hoạch ăn uống ban đầu.

Ngược lại, việc lên danh sách trước giúp xác định rõ cần mua gì, số lượng bao nhiêu và ưu tiên món nào trước. Điều này không chỉ tiết kiệm tiền mà còn tiết kiệm thời gian mua sắm, tránh mua trùng lặp hoặc bỏ sót những thứ thật sự cần thiết.

Về lâu dài, thói quen này giúp xây dựng kỷ luật chi tiêu, khiến tiền ăn được phân bổ có chủ đích thay vì phụ thuộc vào cảm xúc tại thời điểm mua hàng. Khi danh sách trở thành “kim chỉ nam”, nguy cơ tiêu “lố” tiền ăn sẽ giảm đi đáng kể.