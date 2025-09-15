Mẹ 45 tuổi chia sẻ: Tôi thử thay đổi 3 thói quen đi chợ – và tiết kiệm được gần 1 triệu/tháng

Thói quen cũ khiến tôi “rỗng ví” nhanh hơn tưởng tượng

Trước đây, tôi có thói quen đi chợ hàng ngày, thường mua theo cảm hứng. Thấy rau đẹp thì mua, thấy thịt cá tươi thì mua thêm. Nhiều hôm, tôi mua nhiều hơn nhu cầu thực tế, dẫn đến tủ lạnh chất đầy rồi phải bỏ đi khi thực phẩm hỏng.

Ngoài ra, tôi cũng hay rơi vào tình trạng “ăn gì mua nấy”, không có kế hoạch bữa ăn rõ ràng. Mỗi lần đi chợ thường tiêu khoảng 200.000 – 250.000 đồng. Cứ thế, cộng dồn cuối tháng, tiền chợ đã ngốn đến 6–7 triệu đồng, chiếm phần lớn ngân sách sinh hoạt.

Sau khi ghi chép chi tiêu 3 tháng liên tiếp, tôi giật mình khi nhận ra gia đình mình có thể tiết kiệm được ít nhất 15% tiền đi chợ nếu thay đổi thói quen. Và tôi đã thử làm theo cách sau.

Thói quen 1: Đi chợ theo danh sách – giảm ngay 20% chi phí

Trước đây tôi thường đi chợ “tay không”, nghĩ gì mua nấy. Nhưng khi bắt đầu lập danh sách thực phẩm cần mua theo từng bữa trong tuần, tôi mới thấy mình tiết kiệm được kha khá.

Ví dụ, thay vì mua 3 loại rau một lúc, tôi chỉ mua đúng 2 loại theo thực đơn đã chuẩn bị. Thay vì mua cả cân thịt, tôi tính toán vừa đủ cho 2 bữa.

Trước đây: Một lần đi chợ thường tốn 250.000 đồng.

Sau thay đổi: Còn khoảng 180.000 – 200.000 đồng.

Trung bình mỗi tuần tiết kiệm được 200.000 đồng, một tháng giảm gần 800.000 đồng so với thói quen cũ.

Thói quen 2: Đi chợ 3 lần/tuần thay vì ngày nào cũng đi

Ban đầu tôi nghĩ đi chợ mỗi ngày sẽ mua được đồ tươi ngon hơn. Nhưng thực tế, đi chợ nhiều lần khiến tôi dễ mua thêm đồ không cần thiết.

Từ khi chuyển sang đi chợ 3 lần/tuần (thứ 2, thứ 4 và thứ 7), tôi vừa tiết kiệm thời gian, vừa hạn chế mua thừa. Thực phẩm như thịt, cá tôi chia nhỏ, để ngăn đá. Rau xanh thì mua lượng vừa phải, đủ cho 2 ngày.

Kết quả: Trung bình mỗi tuần giảm được ít nhất 2–3 lần mua thừa, tiết kiệm thêm 100.000 – 150.000 đồng. Một tháng tiết kiệm gần 500.000 đồng.

Thói quen 3: Ưu tiên thực phẩm theo mùa – vừa ngon vừa rẻ

Trước đây tôi không để ý nhiều đến yếu tố mùa vụ. Thích ăn gì, tôi mua nấy, kể cả khi giá cao. Sau khi thay đổi, tôi ưu tiên mua rau củ, hoa quả đúng mùa.

Ví dụ, tháng hè mua dưa hấu, mướp, bí xanh; mùa đông tập trung cải, su hào, bắp cải. Thực phẩm theo mùa luôn rẻ hơn 20–30% và tươi ngon hơn.

Kết quả: Trung bình mỗi tuần giảm thêm khoảng 100.000 đồng tiền rau quả, một tháng tiết kiệm 400.000 đồng.

Tổng kết: Gần 1 triệu đồng “quay về ví” mỗi tháng

Sau 3 tháng thử nghiệm, tôi tính toán lại:

Thay đổi thói quen Số tiền tiết kiệm mỗi tháng (VNĐ) Lập danh sách đi chợ 800.000 Đi chợ 3 lần/tuần 500.000 Ưu tiên thực phẩm theo mùa 400.000 Tổng cộng ~1.000.000

Điều đáng mừng là bữa ăn của gia đình tôi không hề kém phong phú. Thậm chí, nhờ có kế hoạch, bữa cơm còn cân bằng dinh dưỡng hơn, ít đồ thừa, ít lãng phí.

Những lợi ích ngoài tiền bạc

Không chỉ tiết kiệm được gần 1 triệu đồng mỗi tháng, tôi còn nhận ra 3 lợi ích lớn khác:

- Bớt áp lực đầu óc: Không còn cảnh sáng dậy nghĩ “hôm nay ăn gì”, vì đã có thực đơn sẵn.

- Tủ lạnh gọn gàng hơn: Ít đồ thừa, dễ tìm thực phẩm, giảm cảnh “mở tủ mà vẫn kêu không có gì ăn”.

- Gia đình ăn uống khoa học hơn: Mỗi bữa có đủ rau, đạm, tinh bột, ít đồ ăn vặt mua ngoài.

Checklist cho chị em muốn tiết kiệm tiền chợ

- Lập danh sách trước khi đi chợ – chỉ mua đúng thứ cần, tránh bị cuốn theo cảm hứng.

- Giảm số lần đi chợ – vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm thời gian.

- Chọn thực phẩm theo mùa – đảm bảo tươi ngon và hợp túi tiền.

- Chia nhỏ thực phẩm – đông lạnh hợp lý để dùng dần, tránh hỏng.

- Ghi chép chi tiêu – cuối tháng sẽ thấy rõ mình đã tiết kiệm được bao nhiêu.

Kết luận

Đi chợ tưởng là chuyện nhỏ, nhưng chỉ cần thay đổi vài thói quen, số tiền tiết kiệm được mỗi tháng đủ để bạn bất ngờ. Với tôi, gần 1 triệu đồng “quay về ví” không chỉ giúp gia đình bớt áp lực chi tiêu, mà còn dạy con cái bài học quý: biết tính toán mới có cuộc sống ổn định lâu dài.

Nếu bạn cũng thường xuyên than phiền “tiền chợ cứ bay đi vùn vụt”, hãy thử áp dụng 3 thói quen này. Biết đâu, bạn cũng sẽ có một khoản tiết kiệm đáng kể mà bữa ăn vẫn ngon lành, đủ đầy.