Một buổi cà phê 60k hay một tháng tiết kiệm 1,8 triệu? Câu hỏi nhỏ phơi bày thói quen tài chính của bạn

11-09-2025 - 17:15 PM | Sống

Một ly cà phê 60 nghìn nghe chẳng đáng là bao. Nhưng nếu ngày nào cũng uống, cuối tháng con số ấy lên tới 1,8 triệu. Câu chuyện nhỏ này phản chiếu thói quen chi tiêu: bạn đang để tiền “chảy đi” mà không hề nhận ra, hay biết cách gom góp thành khoản tiết kiệm đáng kể?

Những khoản “không đáng kể” nhưng ngốn cả triệu đồng

Hầu hết chúng ta đều có những khoản chi “nhỏ xíu” mỗi ngày: một ly cà phê, một bữa trà sữa, vài gói bim bim, chuyến taxi ngắn. Chúng thường chỉ vài chục nghìn nên ta nghĩ chẳng ảnh hưởng gì.
Thế nhưng, khi cộng lại trong 30 ngày, con số có thể khiến bạn giật mình:

- Cà phê 60k/ngày = 1,8 triệu/tháng.

- Trà sữa 50k/3 lần/tuần = 600k/tháng.

- Taxi ngắn 100k/tuần = 400k/tháng.

Chỉ ba khoản trên đã là gần 3 triệu đồng – đủ để trả tiền điện nước hoặc góp vào một khoản tiết kiệm.

Thói quen quyết định tài chính, không phải thu nhập

Nhiều người biện minh rằng thu nhập thấp nên không thể tiết kiệm. Nhưng thực tế, vấn đề nằm ở thói quen. Người kiếm 15 triệu/tháng nhưng tiêu tốn vào các khoản nhỏ có thể trắng tay cuối tháng, trong khi người thu nhập 10 triệu nhưng biết kiểm soát vẫn có thể dành ra 2–3 triệu.

Một người bạn của tôi, thu nhập 12 triệu, ngày nào cũng uống cà phê ngoài quán. Tháng nào bạn cũng “cháy túi”. Ngược lại, đồng nghiệp khác thu nhập 10 triệu, tự pha cà phê mang đi, tiết kiệm được 1,5 triệu mỗi tháng. Sau 5 năm, chị đã có hơn 90 triệu chỉ từ khoản “không uống cà phê ngoài quán”.

Bài toán tài chính: 60k/ngày – bạn chọn gì?

Giả sử bạn chi 60k mỗi ngày cho cà phê:

- Trong 1 tháng: 1,8 triệu.

- Trong 1 năm: hơn 21 triệu.

- Trong 5 năm: hơn 100 triệu.

Nếu thay đổi thói quen, bạn có thể:

- Tự pha cà phê tại nhà, chi phí chỉ 10–15k/ly.

- Uống 2–3 lần/tuần thay vì ngày nào cũng uống.

- Dùng số tiền tiết kiệm để góp quỹ đầu tư hoặc trả nợ.

Khoản nhỏ nhưng tích lũy lâu dài có thể giúp bạn trả trước một phần tiền nhà, mua xe máy mới, hoặc lập quỹ học cho con.

Bảng so sánh: “Cà phê 60k/ngày” và “tiết kiệm 1,8 triệu/tháng”

Thói quenSố tiền/thángSố tiền/nămSau 5 nămKết quả
Uống cà phê ngoài quán1,8 triệu21,6 triệu108 triệuThoáng vui, hết tiền
Tự pha tại nhà (15k)450k5,4 triệu27 triệuTiết kiệm thêm 81 triệu
Tiết kiệm đều đặn 1,8 triệu/tháng1,8 triệu21,6 triệu108 triệu + lãiCó thể thành vốn đầu tư hoặc mua tài sản

Cái bẫy của sự “thoải mái”

Người trẻ hay người trung niên đều dễ rơi vào tâm lý: “Mình làm ra tiền, phải tiêu cho thoải mái”. Nhưng thoải mái không có nghĩa là để đồng tiền chảy đi vô thức. Vấn đề không phải cắt bỏ mọi niềm vui, mà là biết điểm dừng.

Một ly cà phê không làm bạn nghèo, nhưng 30 ly cộng lại trong một tháng có thể khiến ví bạn mỏng đi đáng kể. Và nếu thói quen đó kéo dài 5–10 năm, nó trở thành “cái hố tài chính” mà bạn khó bù lại.

Cách thay đổi không quá khó

- Đặt giới hạn: Nếu bạn thích cà phê ngoài quán, hãy giới hạn 2–3 lần/tuần.

- Tạo “quỹ nhỏ” từ tiền tiết kiệm: Ví dụ, mỗi ngày bớt 40k, cuối tháng bỏ vào heo đất hoặc chuyển khoản tiết kiệm.

- Đổi thưởng cho bản thân: Khi đạt mục tiêu tiết kiệm, hãy dùng một phần nhỏ để thưởng – đi xem phim, ăn bữa ngon – để thấy nỗ lực xứng đáng.

Kết

Một buổi cà phê 60k không đắt, nhưng khi nhân lên, nó phản ánh thói quen tài chính: bạn có để những khoản nhỏ “ngốn” tài chính mỗi ngày, hay biến chúng thành khoản tiết kiệm dài hạn?

Sự khác biệt giữa “không dư nổi đồng nào” và “có quỹ tiết kiệm 100 triệu” đôi khi chỉ đến từ một câu hỏi rất nhỏ: Bạn chọn cà phê 60k hay một tháng tiết kiệm 1,8 triệu?

