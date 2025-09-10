Nên uống bao nhiêu cốc cà phê mỗi ngày là tốt nhất? Chuyên gia có câu trả lời khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ lâu nay

Tháng 6/2025, một nghiên cứu của Đại học Harvard theo dõi gần 50.000 phụ nữ trong suốt 30 năm đã phát hiện ra rằng uống cà phê mỗi ngày có thể giúp phụ nữ sống lâu khỏe mạnh. Các nhà khoa học chỉ ra uống từ 1-3 tách cà phê (khoảng 200-240ml mỗi cốc, tương đương 200-400mg caffeine) mỗi ngày cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch và giảm tỷ lệ tử vong.

Nghiên cứu công bố trên trên Tạp chí Phòng ngừa bệnh Tim mạch châu Âu cho thấy uống 2-3 tách cà phê có thể kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Lượng cà phê này cũng được chứng minh giúp cải thiện sức khỏe não bộ, giảm nguy cơ tiểu đường loại 2, hỗ trợ kiểm soát cân nặng…

Nhưng nghiên cứu Đại học Harvard chỉ ra rằng tiêu thụ nhiều cà phê có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Một bài báo được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2022 đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều cà phê và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở những người bị tăng huyết áp.

Các chuyên gia sức khỏe nhận định việc uống cà phê điều độ chính là chìa khóa giúp tối đa lợi ích, giảm thiểu các tác dụng phụ từ loại đồ uống này. Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Roxana Ehsani nhận định: “Uống 2-3 tách cà phê trước buổi trưa là an toàn. Miễn là chúng không vượt quá 400mg caffeine. Bạn nên uống nước hoặc ăn trước khi uống cà phê”.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng khuyến cáo mọi người không nên tiêu thụ quá 400 miligam caffeine mỗi ngày, bao gồm cả caffeine có trong trà, đồ uống tăng lực, nước ngọt và sô cô la. Mức caffeine 200-400mg/ngày an toàn cho hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh. Tuy nhiên, lượng cà phê cần điều chỉnh tùy thuộc vào cơ địa, tình trạng sức khỏe và thời điểm uống.

Chuyên gia dinh dưỡng Jessica Sylvester nói: “Mỗi người có khả năng tiêu thụ caffeine khác nhau những nếu lúc uống cà phê bạn cảm thấy quá mệt mỏi, tim bắt đầu đập nhanh, hãy ngừng uống ngay lập tức”.

Các chuyên gia sức khỏe đều đồng tình về việc phụ nữ mang thai nên cân nhắc cắt giảm caffeine, người mắc bệnh tiểu đường hoặc tim mạch nên lưu ý lượng đường nạp vào cơ thể khi uống cà phê và chỉ nên uống loại đồ uống này vào buổi sáng để tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Người bị huyết áp cao, có vấn đề về tiêu hoá cũng cần điều chỉnh lượng tiêu thụ phù hợp để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ.

Để đảm bảo cà phê mang lại lợi ích sức khỏe tối đa, người uống nên chọn cà phê đen hoặc ít phụ gia, kết hợp với lối sống lành mạnh như chế độ ăn nhiều rau củ, cân bằng dinh dưỡng cũng như tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc.