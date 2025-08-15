Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cà phê tốt nhưng không nên kết hợp với 5 thực phẩm này: Cực hại sức khoẻ, ảnh hưởng dạ dày và tim mạch

15-08-2025 - 23:50 PM | Sống

Cà phê tốt nhưng không nên kết hợp với 5 thực phẩm này: Cực hại sức khoẻ, ảnh hưởng dạ dày và tim mạch

Uống cà phê khi đang ăn các loại thực phẩm này có thể gây hại đến sức khoẻ tiêu hoá, giảm giá trị dinh dưỡng.

Cà phê là một trong những đồ uống phổ biến nhất thế giới với hàng triệu người thưởng thức mỗi ngày để tăng cường sự tỉnh táo và năng lượng. Theo các nghiên cứu từ các tổ chức y tế uy tín, cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa và có thể mang lại lợi ích như giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 và một số loại ung thư.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng việc kết hợp cà phê với một số thực phẩm có thể làm giảm lợi ích sức khỏe hoặc gây ra các vấn đề tiêu hóa, hấp thụ dinh dưỡng.

Trái cây họ cam

Cà phê tốt nhưng không nên kết hợp với 5 thực phẩm này: Cực hại sức khoẻ, ảnh hưởng dạ dày và tim mạch- Ảnh 1.

Trái cây họ cam như cam, chanh, bưởi là nguồn vitamin C dồi dào nhưng khi kết hợp với cà phê, chúng có thể gây ra vấn đề tiêu hóa nghiêm trọng. Cà phê vốn có tính axit tự nhiên trong khi trái cây họ cam cũng có tính axit cao, dẫn đến tình trạng kích thích niêm mạc dạ dày.

Điều này có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD), gây ợ chua, buồn nôn và khó chịu. Một nghiên cứu chỉ ra rằng việc uống cà phê cùng trái cây họ cam không chỉ làm tăng axit dạ dày mà còn thay đổi vị giác, khiến cà phê trở nên đắng hơn và kém hấp dẫn.

Các chuyên gia sức khoẻ cảnh báo rằng sự kết hợp này có thể gây rối loạn tiêu hóa, đặc biệt ở những người có dạ dày nhạy cảm. Hãy dùng trái cây họ cam riêng lẻ, ít nhất 30-60 phút trước hoặc sau khi uống cà phê.

Thịt đỏ

Cà phê tốt nhưng không nên kết hợp với 5 thực phẩm này: Cực hại sức khoẻ, ảnh hưởng dạ dày và tim mạch- Ảnh 2.

Thịt đỏ như bò, cừu hay lợn là nguồn cung cấp sắt heme dồi dào, giúp bổ sung máu và ngăn ngừa thiếu máu. Tuy nhiên, uống cà phê cùng lúc có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt lên đến 54%, theo Healthline.

Caffeine trong cà phê có khả năng ức chế sự hấp thụ sắt từ thực, làm giảm lợi ích dinh dưỡng, dẫn đến tình trạng thiếu sắt lâu dài đặc biệt ở phụ nữ và người ăn chay.

Nếu yêu thích bữa sáng có thịt đỏ và cà phê, hãy ưu tiên ăn thịt trước và uống cà phê sa, hoặc thay thế bằng nguồn protein khác như trứng hoặc đậu để tránh tương tác tiêu cực.

Thực phẩm có hàm lượng natri cao

Thực phẩm giàu natri như đồ ăn nhanh, xúc xích hay khoai tây chiên mặn có thể làm tăng huyết áp, nếu kết hợp với cà phê dẫn đến rủi ro sức khoẻ càng cao cho huyết áp và tim mạch. Người yêu thích cà phê được khuyên chọn thực phẩm ít natri như rau củ tươi để duy trì huyết áp ổn định.

Thực phẩm chiên rán

Cà phê tốt nhưng không nên kết hợp với 5 thực phẩm này: Cực hại sức khoẻ, ảnh hưởng dạ dày và tim mạch- Ảnh 3.

Thực phẩm chiên rán như khoai tây chiên, gà rán hay bánh rán chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng cholesterol xấu (LDL) và nguy cơ bệnh tim. Trong khi đó, cà phê chứa các hợp chất hoạt tính sinh học ảnh hưởng đến huyết áp nên việc ăn thực phẩm chiên cùng lúc có thể làm tăng nguy cơ tim mạch.

Caffeine trong cà phê có thể làm chậm tiêu hóa chất béo, dẫn đến khó chịu dạ dày và đầy hơi. Các chuyên gia lưu ý rằng sự kết hợp này đặc biệt hại cho những người có vấn đề về cholesterol cao. Vậy nên khi uống cà phê cần chọn thực phẩm nướng hoặc hấp như bánh mì nướng nguyên cám hoặc salad để hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tiêu hoá tốt hơn.

Thực phẩm cay

Khi uống cà phê cùng đồ ăn cay nóng, caffeine làm tăng axit dạ dày, dẫn đến trào ngược và đau bụng. Vậy nên các bác sĩ khuyên tránh mọi người nên tránh kết hợp cà phê với loại thực phẩm này để ngăn chặn rối loạn tiêu hóa. Có thể thay thế bằng thực phẩm ít gia vị như bánh mì hoặc trái cây không chua để thưởng thức cà phê mà không lo lắng cho sức khoẻ.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

