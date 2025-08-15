Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giúp việc lấy sạch tiền của ông lão 84 tuổi, con cái ‘kiện’ mới biết đó là mẹ kế

15-08-2025 - 15:50 PM | Sống

Hơn 730 triệu đồng lương hưu 3 năm của người cha 84 tuổi bị bà giúp việc chiếm lấy, con cái “đòi công lý” thì ngã ngửa khi biết bà ta hóa ra là mẹ kế của họ.

Người phụ nữ họ Vương ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, gần đây lên mạng tố khổ rằng người cha 84 tuổi của bà vẫn nhận lương hưu hàng tháng khoảng 8.000 nhân dân tệ (hơn 29 triệu đồng) kể từ khi nghỉ hưu và từ hai năm trước đã kiên quyết sống tách biệt với gia đình. Ông cụ thuê một nữ giúp việc để chăm sóc mình.

Giúp việc lấy sạch tiền của ông lão 84 tuổi, con cái ‘kiện’ mới biết đó là mẹ kế- Ảnh 1.

Ông Vương 84 tuổi phải nhập viện, gia đình sốc khi phát hiện tài khoản ngân hàng của ông chỉ còn 149 nhân dân tệ.

Hơn 20 ngày trước, người cha đột ngột lâm bệnh và phải nhập viện. Ông không còn khả năng giao tiếp bình thường. Khi kiểm tra thẻ ngân hàng, gia đình sốc nặng khi thấy trong tài khoản chỉ còn lại 149 nhân dân tệ (khoảng 545 nghìn đồng). Họ nghi ngờ bà bảo mẫu đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm của cha mình.

Theo Jimu News , bà Vương tuyên bố cha bà đã nhận tổng cộng hơn 200 nghìn nhân dân tệ (hơn 730 triệu đồng) tiền lương hưu trong ba năm, và con số chưa đến 150 nhân dân tệ trong tài khoản hiện tại thực sự bất thường.

"Chúng tôi có thể không cần số tiền ấy, nhưng chúng tôi cần biết tiền đã đi đâu", bà nói, tỏ ý nghi ngờ người giúp việc biển thủ tiền của ông cụ.

Khi các phóng viên đến bệnh viện nơi ông lão nằm điều trị để điều tra, họ được biết bà giúp việc kém ông hơn 10 tuổi. Tuy nhiên khi được hỏi về thân phận của mình, người phụ nữ này xuất trình giấy chứng nhận kết hôn, cho thấy bà cùng ông chủ đã đăng ký kết hôn vào năm 2022 và đã là vợ chồng hơn ba năm.

Giúp việc lấy sạch tiền của ông lão 84 tuổi, con cái ‘kiện’ mới biết đó là mẹ kế- Ảnh 2.

Bà giúp việc hóa ra là vợ kế của ông Vương, họ đăng ký kết hôn đã lâu nhưng không báo với con cái.

Bà cũng cho biết họ chưa nói với con cái về cuộc hôn nhân của mình; hai vợ chồng chia sẻ tiền lương hưu để trang trải chi phí sinh hoạt mà không có thêm khoản tiết kiệm nào. Người phụ nữ ngoài 70 tuổi phủ nhận việc “biển thủ” tiền của chồng để chuyển cho các con ruột, nhấn mạnh rằng tất cả tiền được dùng cho sinh hoạt hàng ngày và mua sắm đồ nội thất.

"Ông ấy đưa thẻ cho tôi khi ông ấy còn tỉnh táo", bà nói.

Tuy nhiên, bà Vương không thấy lời giải thích ấy có tính thuyết phục. Bà chất vấn mẹ kế: "Bà tiêu tiền từ thẻ của bố tôi rồi nói rằng bà không cần tiền sao?".

Mặc dù hai bên bất đồng, họ đều đồng ý rằng sức khỏe của ông cụ là ưu tiên hàng đầu vào thời điểm này và sẵn sàng đối chiếu các tài khoản để làm rõ mọi nghi vấn.

Một câu chuyện oái oăm tương tự từng được Shangguan News The Paper đăng tải. Năm 2016, người đàn ông họ Vương 61 tuổi kết hôn lần thứ hai với người phụ nữ họ Nhậm kém mình 16 tuổi. Không ngờ ông bị đột quỵ vào đúng ngày cưới và sau đó phải nằm liệt giường.

Năm 2020, gia đình ông được nhận nhà tái định cư và hơn 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7,3 tỷ đồng) tiền bồi thường từ một dự án cải tạo đô thị, trong đó ông Vương nhận được khoảng 1,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 4 tỷ đồng).

Tuy nhiên, từ năm 2023 đến năm 2024, con gái ông Vương phát hiện tài khoản của cha mình bị rút tiền qua ATM hàng ngày với số tiền lớn, chỉ còn lại hơn 42 nhân dân tệ (khoảng 150 nghìn đồng) và điều này dẫn đến tranh chấp tài sản với mẹ kế.

Sau khi xem xét, tòa án xác định rằng số tiền lớn được chuyển vào tài khoản của bà Nhậm, gây ra rủi ro thực sự đối với quyền sở hữu tài sản của ông Vương. Tòa yêu cầu bà Nhậm và con gái ông Vương chia sẻ quyền nuôi con chung, yêu cầu phải có sự đồng ý của cả hai bên đối với bất kỳ việc định đoạt tài sản nào.

Tòa án cũng bác bỏ yêu cầu phân chia tài sản. Thẩm phán nhấn mạnh: "Chúng ta không thể để một cuộc tranh giành tài sản làm cho những năm tháng cuối đời của một người đàn ông lớn tuổi trở nên cay đắng".

Ông lão không con cái qua đời để lại khối tài sản ‘‘khủng’’, họ hàng đến xin thừa kế nhưng bị từ chối: Tòa khẳng định ‘‘không ai có quyền thừa hưởng’’

Theo Nguyệt Ánh/VTCnews

VTCnews

