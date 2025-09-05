Nghiên cứu mới: Giảm 5% mỡ nội tạng chỉ nhờ pha cà phê ĐÚNG CÁCH

Khi một tách cà phê trở thành bí quyết đốt mỡ nội tạng

Trong nhiều năm qua, cà phê vẫn được xem là thức uống giúp khởi đầu ngày mới tỉnh táo. Nhưng một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Đan Mạch, công bố trên tạp chí MDPI, đã hé lộ thêm một lợi ích ít ai ngờ: nếu được pha chế đúng cách, cà phê có thể góp phần giảm mỡ nội tạng – loại mỡ nguy hiểm tích tụ quanh gan, thận và ruột, vốn được coi là “thủ phạm thầm lặng” gây nên hàng loạt bệnh lý tim mạch, tiểu đường và gan nhiễm mỡ.

Trong nghiên cứu kéo dài 12 tuần, nhóm chuyên gia đã tuyển chọn 40 tình nguyện viên và cho họ tiêu thụ 6mg hợp chất cafestol mỗi ngày, chia thành hai lần uống. Con số này tương đương với việc sử dụng khoảng 2 đến 4 tách cà phê không lọc. Kết quả thật sự gây ấn tượng: trung bình mỗi người giảm được 0,88kg trọng lượng cơ thể, đồng thời lượng mỡ nội tạng giảm tới 5%. Đáng nói hơn, họ không hề thay đổi chế độ ăn uống, cũng không tăng cường tập luyện, mà chỉ duy trì việc uống cà phê đều đặn với cách pha chế giữ lại cafestol. Ngoài hiệu quả giảm mỡ, nghiên cứu cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể về chức năng gan – một chỉ dấu quan trọng cho thấy cơ thể khỏe mạnh hơn từ bên trong.

Bí quyết nằm ở cách pha. Cafestol là hợp chất tan trong chất béo, tồn tại nhiều trong các loại cà phê pha không qua giấy lọc. Điều này có nghĩa rằng khi sử dụng bình French Press, moka pot hay cách pha cà phê truyền thống kiểu Thổ Nhĩ Kỳ (Ibrik), lượng cafestol được giữ lại gần như nguyên vẹn, từ đó phát huy tối đa công dụng. Ngược lại, với những máy pha cà phê có giấy lọc thông thường, phần lớn cafestol sẽ bị loại bỏ, khiến tác dụng hỗ trợ giảm mỡ nội tạng không còn rõ rệt. Các chuyên gia cũng khuyên rằng, ngoài dụng cụ pha, người uống cần chú ý đến cách thưởng thức: không nên uống dồn dập trong một lần, mà nên nhâm nhi từ từ, đồng thời bổ sung đủ nước để tránh tình trạng mất nước do tác dụng lợi tiểu vốn có của cà phê.

Khi lợi ích đi kèm rủi ro và giới hạn cần ghi nhớ

Mặc dù kết quả nghiên cứu mở ra một hướng đi mới trong việc kiểm soát cân nặng và giảm mỡ nội tạng, song các chuyên gia không quên nhấn mạnh rằng cafestol có thể trở thành con dao hai lưỡi. Liều lượng 6mg mỗi ngày trong thí nghiệm được đánh giá là an toàn và không làm tăng cholesterol, nhưng nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, nếu tiêu thụ quá 10mg cafestol/ngày trong thời gian dài, nguy cơ tăng cholesterol LDL – hay còn gọi là “cholesterol xấu” – là điều khó tránh khỏi. Đây chính là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và nhiều bệnh lý tim mạch khác. Vì thế, những người có tiền sử rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim cần đặc biệt thận trọng, thậm chí nên làm xét nghiệm lipid máu định kỳ nếu muốn áp dụng cách uống cà phê này như một phương pháp hỗ trợ giảm cân.

Bên cạnh đó, cần khẳng định rằng cà phê không thể thay thế một lối sống lành mạnh. Cafestol chỉ nên được coi là một “chất xúc tác” góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất, chứ không phải là “thần dược” đốt mỡ. Muốn đạt hiệu quả bền vững, mỗi người vẫn cần duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học: bữa sáng giàu đạm và rau củ để khởi đầu ngày mới, bữa trưa cân bằng năng lượng, và bữa tối nhẹ nhàng với ít tinh bột. Cùng với đó, vận động đều đặn – chỉ đơn giản là đi bộ nhanh 15 phút mỗi ngày hay tập vài động tác cơ bụng – cũng có tác dụng cộng hưởng mạnh mẽ trong việc kiểm soát cân nặng.

Điều khiến phát hiện về cafestol trở nên đáng giá chính là việc nó mang lại một gợi ý mới: chỉ cần điều chỉnh một thói quen nhỏ hằng ngày như cách pha cà phê, bạn đã có thể góp phần bảo vệ sức khỏe và cải thiện vóc dáng. Thế nhưng, giống như bất kỳ phát hiện khoa học nào liên quan đến dinh dưỡng, ranh giới giữa lợi ích và rủi ro vẫn luôn tồn tại. Uống cà phê thông minh – tức là đúng liều, đúng cách và kết hợp với lối sống lành mạnh – mới là chìa khóa giúp bạn vừa tận hưởng trọn vẹn hương vị quen thuộc, vừa giữ cho cơ thể khỏe mạnh, cân đối và an toàn lâu dài.