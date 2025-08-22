Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ung thư không phải là hết

Kiểu uống cà phê mà ung thư 'rất thích': Tốt nhất đừng bao giờ mắc phải

22-08-2025 - 14:50 PM | Sống

Một nghiên cứu với hơn 450.000 người Anh cho thấy một thói quen uống trà và cà phê có liên quan đến nguy cơ được chẩn đoán ung thư cao hơn.

Việc thường xuyên uống trà hoặc cà phê ở nhiệt độ rất cao có thể làm tăng nguy cơ mắc các loại ung thư ảnh hưởng đến thực quản – ống dẫn thức ăn từ cổ họng đến dạ dày. Một nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ hơn 450.000 thành viên của ngân hàng sinh học Anh (UK Biobank) cho thấy những người uống tám cốc trà hoặc cà phê rất nóng trở lên mỗi ngày có nguy cơ được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản (ESCC) cao gấp gần sáu lần trong thời gian theo dõi trung bình là 12 năm, so với những người không uống đồ uống nóng.

Người tham gia được yêu cầu đánh giá nhiệt độ ưa thích của các loại đồ uống nóng. Khoảng 17% chọn "rất nóng", 66,5% chọn "nóng", và 15,3% chọn "ấm". Các nhà nghiên cứu cho biết phụ nữ có xu hướng chọn "rất nóng" nhiều hơn nam giới, và mức "rất nóng" có thể được định nghĩa là nhiệt độ trên 65°C.

Kiểu uống cà phê mà ung thư 'rất thích': Tốt nhất đừng bao giờ mắc phải- Ảnh 1.

Thường xuyên uống cà phê rất nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Nguy cơ cũng tăng dần theo số cốc đồ uống rất nóng được tiêu thụ. Cụ thể, nguy cơ tăng 2,52 lần ở những người uống từ bốn cốc đồ uống rất nóng mỗi ngày trở lên, tăng 3,67 lần đối với những người uống từ bốn đến sáu cốc, và tăng 4,75 lần ở nhóm uống từ sáu đến tám cốc mỗi ngày.

Trên tạp chí British Journal of Cancer, các nhà nghiên cứu kết luận: "Chúng tôi phát hiện rằng những người uống trà và cà phê ở Anh có sở thích dùng đồ uống nóng hoặc rất nóng có tỷ lệ mắc ESCC cao hơn so với những người không uống đồ uống nóng hoặc thích uống ở nhiệt độ ấm."

Các chuyên gia lưu ý rằng cơ chế sinh học giải thích cho mối liên hệ giữa việc uống đồ uống rất nóng và nguy cơ ung thư thực quản hiện chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, họ bổ sung: "Một giả thuyết cho rằng việc tiếp xúc thường xuyên với đồ uống rất nóng gây tổn thương tế bào, từ đó góp phần vào sự phát triển của ung thư thực quản."

"Một nghiên cứu trên động vật cho thấy việc tiêu thụ nước rất nóng (70°C) thúc đẩy sự hình thành khối u trên các tổn thương tiền ung thư tăng sinh ở thực quản chuột."

Một nghiên cứu tương tự vào năm 2019 với người dân sống tại Iran cũng phát hiện rằng những người uống trà ở nhiệt độ từ 60°C trở lên có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn.

Tổ chức từ thiện Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (Cancer Research UK) khi đó cho biết 60°C có thể là "nóng hơn nhiều so với hầu hết các cốc trà thông thường".

Phân tích của tổ chức này cũng cho biết: "Nếu bạn để trà nguội vài phút trước khi uống – ngay cả trong lúc đang ủ – hoặc thêm sữa lạnh vào, thì rất có thể bạn không làm tăng nguy cơ ung thư thực quản."

Theo Trà My

Thanh niên Việt

Sự kiện: Ung thư không phải là hết

