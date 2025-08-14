Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 kiểu uống cà phê cực tốt cho sức khỏe, vừa thơm ngon còn tỉnh táo: Kiểm soát đường huyết, đánh bay mỡ thừa hiệu quả

14-08-2025 - 05:18 AM | Sống

Cà phê là đồ uống quen thuộc với dân văn phòng muốn tỉnh táo, nạp năng lượng đầu ngày. Pha cà phê theo cách lành mạnh, không chất tạo ngọt như đường và sữa có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Cà phê ủ lạnh (Cold Brew)

Khác với cách pha truyền thống dùng nước nóng và phin, cà phê ủ lạnh được ngâm trong nước lạnh từ 12 đến 24 giờ với tỷ lệ cà phê và nước là 1:10, sau đó lọc bỏ bã để lấy phần nước cà phê. Loại cà phê này ít đắng và có độ axit thấp hơn, giúp giảm kích ứng dạ dày và hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Cà phê ủ lạnh giàu axit chlorogenic – một chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình hấp thụ glucose vào máu, duy trì lượng đường huyết ổn định. Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm trong cà phê ủ lạnh còn góp phần giảm nguy cơ bệnh tim và kéo dài tuổi thọ. Có thể thêm nước ép trái cây như cam, chanh… để tăng hương vị, phù hợp làm đồ uống giải khát mùa hè.

Cà phê đen

Cà phê đen nguyên chất, không thêm kem, sữa hay chất làm ngọt chỉ chứa khoảng 2 calo trong mỗi cốc 177ml, cung cấp lượng lớn chất chống oxy hóa và caffeine. Các hợp chất này giúp cải thiện tâm trạng, tăng sự tập trung và giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Các nghiên cứu đã chỉ ra những người thường xuyên uống cà phê đen có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn, đồng thời được bảo vệ khỏi ung thư và các bệnh về gan như xơ gan hay ung thư gan. Ngoài ra, cà phê đen hỗ trợ giảm cân nhờ khả năng thúc đẩy trao đổi chất và đốt cháy calo hiệu quả.

Cà phê pha sữa hạt không đường

Những người yêu thích vị béo ngậy của cà phê sữa có thể kết hợp cà phê đen với các loại sữa hạt không đường lành mạnh như sữa hạnh nhân, sữa hạt điều, sữa óc chó hoặc sữa đậu nành. Những loại sữa này ít calo, giàu chất béo có lợi, canxi, vitamin A và D, tốt cho hệ miễn dịch, xương và tim mạch.

Ví dụ, một cốc sữa hạnh nhân không đường chỉ chứa 1g đường, cung cấp vitamin A và các chất chống viêm chống viêm, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, đặc biệt phù hợp cho người bị tiểu đường. Sữa hạt điều có vị ngọt tự nhiên, giàu kali và magie, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Sữa đậu nành cung cấp canxi và các axit amin thiết yếu, không làm tăng đường huyết.

Cà phê kết hợp bột cacao, bột quế

Thêm bột quế hoặc bột cacao vào cà phê không chỉ mang lại hương vị mới lạ mà còn tăng cường lượng chất chống oxy hóa. Cà phê quế có vị thơm nồng đặc trưng, trong khi cà phê cacao mang hương vị đậm đà, đắng ngọt. Cả hai loại này đều hỗ trợ giảm cân nhờ khả năng thúc đẩy đốt cháy chất béo và làm chậm hấp thụ glucose, giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, cà phê quế và cà phê cacao có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư đại trực tràng, ung thư vú và ung thư gan, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

