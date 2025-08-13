Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 triệu lượt xem 2 bức ảnh của "cô bộ đội chân dài" nổi tiếng MXH quốc tế: Nhan sắc ngày càng thăng hạng

13-08-2025 - 21:19 PM | Sống

Trung úy Ngô Lâm Phương (nickname: Cô bộ đội chân dài) được mệnh danh là “Hoa hậu” Khối nữ Sĩ quan Quân y.

Trung úy Ngô Lâm Phương nổi tiếng khi tham gia diễu Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (nhiệm vụ A50). 

Với chiều cao 1m73, gương mặt xinh đẹp cùng phong thái tự tin, đĩnh đạc, cô được ví như “hoa hậu” trong đội hình Khối nữ Sĩ quan Quân y. Không chỉ nổi tiếng trong nước, Ngô Lâm Phương còn viral cả ở nước ngoài, cụ thể là Thái Lan.

Trung úy Ngô Lâm Phương.

Khi tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), thông tin liên quan đến Trung úy Ngô Lâm Phương vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. 

Cô vẫn thường xuyên cập nhật clip/hình ảnh tập luyện, khoảnh khắc đời thường lên trang TikTok cá nhân hiện có 195 nghìn người theo dõi.

Gần đây, cô đăng tải hai bức ảnh so sánh giữa đợt luyện tập A50 và A80, với caption dí dỏm: “A50 hay A80 cũng đều cháy nắng cả thôi". Bài đăng nhanh chóng thu hút gần 4 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bình luận.

"Lúc nào cũng đẹp", netizen bình luận dưới hai bức ảnh so sánh lúc tham gia diễu binh, diễu hành đợt A50 và đợt A80.

Việc tập luyện ngoài trời với điều kiện thời tiết thay đổi, lúc nắng lúc mưa, là điều hết sức bình thường. Các cán bộ, chiến sĩ luyện tập diễu binh không ngại khó khăn, nỗ lực hết mình với mục tiêu luyện tập “đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất.”

Nhiều người cho rằng cả hai bức hình, ở hai địa điểm khác nhau, hai bộ trang phục khác nhau, song sải chân thẳng tắp, phong thái tự tin của Trung uý Ngô Lâm Phương vẫn y nguyên, giữ vững phong độ. Nhiều người bình luận cho rằng đây chính là điểm đặc biệt, khiến họ ấn tượng, mến mộ Khối trưởng Khối nữ Sĩ quan Quân y. 

Khi có netizen hỏi bí quyết "tập dưới nắng thường xuyên mà da vẫn trắng", Ngô Lâm Phương không giấu diếm mà hài hước thú nhận: "Tất cả là do make up nha, chứ tẩy trang thì không khác các anh là mấy đâu". 

Cô nàng cũng chống nắng kỹ càng.

Hình ảnh Ngô Lâm Phương đăng tải lên MXH mới đây.

"Người gì mà lúc nào cũng xinh, cũng thần thái", "Thấy thăng hạng nhan sắc, mê hơn nha nữ trung úy ơi", "Chị này 10 điểm không có nhưng", "Chị này chỉ thiếu mỗi vương miện là thành Hoa hậu, lúc nào cũng đẹp hết á chị ơi",... là những bình luận của netizen. 

Trên mạng xã hội cá nhân, nữ trung úy vẫn thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh về quá trình tập luyện cho dịp diễu binh, diễu hành cũng như cuộc sống đời thường. Mỗi bức ảnh của nữ quân nhân đều nhận được “cơn mưa lời khen” và hàng ngàn, hàng triệu lượt tương tác. 

Trung úy Ngô Lâm Phương (sinh năm 2000, quê Thái Nguyên) hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2. Trong đội hình diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Trung úy Ngô Lâm Phương tiếp tục đảm nhận vai trò Khối trưởng Khối nữ Sĩ quan Quân y. 

Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc luyện tập và cuộc sống cùng đồng đội, được đông đảo cộng đồng mạng yêu mến. Không chỉ gây ấn tượng khi hợp luyện diễu binh, các khoảnh khắc "bắt trend" của nữ chiến sĩ cũng được đông đảo người trẻ yêu mến. 

Nguồn: ngolamphuong2102.

Theo Trần Hà

Phụ nữ số

