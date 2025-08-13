Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiết Bảo Thoa 'Hồng lâu mộng': Đại gia bất động sản, 60 tuổi vẫn sống độc thân

13-08-2025 - 18:37 PM | Lifestyle

Trương Lợi - nàng Tiết Bảo Thoa của phim "Hồng lâu mộng" năm 1987, là mỹ nhân đình đám của làng giải trí Hoa ngữ.

Hồng lâu mộng năm 1987 đến nay vẫn được coi là phiên bản thành công nhất. Nhiều năm trôi qua, dàn diễn viên hồi đó cũng là những ngôi sao thành công nhất khi thể hiện các nhân vật của Hồng lâu mộng.

Trương Lợi vai Tiết Bảo Thoa là một trong số đó. Bộ phim kinh điển đưa tên tuổi cô đến với khán giả khắp châu Á.

Sinh năm 1965 trong gia đình có bố mẹ đều là cán bộ nhà nước, Trương Lợi đã tiếp xúc với nghệ thuật từ năm 12 tuổi. Nhờ xinh đẹp, biết ca hát và thông thạo văn học, thư pháp, cô được gọi là người đẹp toàn năng trong đoàn kịch.

Tiết Bảo Thoa 'Hồng lâu mộng': Đại gia bất động sản, 60 tuổi vẫn sống độc thân- Ảnh 1.

Vai diễn Tiết Bảo Thoa giúp Trương Lợi trở nên nổi tiếng.

Năm 18 tuổi, sự nghiệp của Trương Lợi bừng sáng nhờ vai Tiết Bảo Thoa trong phim Hồng lâu mộng . Sau thành công của Hồng lâu mộng, Trương Lợi tham gia một số phim như A tinh a tinh, Chiến tranh tháp khúc, Gia xuân thu... Tuy nhiên "cái bóng" quá lớn của vai Tiết Bảo Thoa đã khiến những tác phẩm sau này của Trương Lợi không tạo được nhiều dấu ấn.

Đầu thập niên 1990, Trương Lợi quyết định tới Canada học sản xuất phim và đạo diễn. Tuy nhiên, trong quá trình học, cô tìm hiểu về bất động sản và quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, chuyển hẳn sang kinh doanh bất động sản sau khi tốt nghiệp đại học.

Từ đó, "nàng Tiết Bảo Thoa" không còn xuất hiện nhiều trên truyền thông. Thông tin về cô cũng trở nên khan hiếm. Sau này, nữ diễn viên nhập quốc tịch Canada, trở thành một trong những doanh nhân gốc Hoa thành đạt nhất ở nước ngoài, với khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD.

Không chỉ đầu tư bất động sản ở những thành phố nổi tiếng như Washington, Chicago, Vancouver, Toronto, Trương Lợi cũng đầu tư xây dựng một khu dân cư ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tiết Bảo Thoa 'Hồng lâu mộng': Đại gia bất động sản, 60 tuổi vẫn sống độc thân- Ảnh 2.

Trương Lợi bỏ showbiz để kinh doanh bất động sản.

Thời gian ở nước ngoài, cô vẫn giữ liên lạc với những đồng nghiệp cùng đóng Hồng lâu mộng. Năm 2007, khi "Lâm Đại Ngọc" Trần Hiểu Húc qua đời, Trương Lợi lặn lội trở về từ Canada. Sự xuất hiện của Trương Lợi khiến truyền thông đổ dồn sự chú ý, cũng từ đó mà xuất hiện những tin đồn "từ trên trời rơi xuống" như việc cô kết hôn với đại gia.

Trước những tin đồn thất thiệt, Trương Lợi rất bức xúc phải lên tiếng phủ nhận: "Có tin đồn với tôi là một sự sỉ nhục".

Tiết Bảo Thoa 'Hồng lâu mộng': Đại gia bất động sản, 60 tuổi vẫn sống độc thân- Ảnh 3.

Tiết Bảo Thoa 'Hồng lâu mộng': Đại gia bất động sản, 60 tuổi vẫn sống độc thân- Ảnh 4.

Nhan sắc trẻ đẹp của Trương Lợi ở tuổi 60.

Ở tuổi 60, Trương Lợi sở hữu cuộc sống giàu có, nhan sắc xinh đẹp mặn mà nhưng vẫn độc thân. Nhiều người cho rằng, số phận của Trương Lợi gần giống như nàng Tiết Bảo Thoa trong Hồng lâu mộng bởi cuối cùng vẫn cô độc một mình.

Trương Lợi từng nói, trong sự nghiệp, cô là người khá may mắn nhưng trong đời sống tình cảm lại yếu mềm và hay rụt rè. Khi được hỏi về hạnh phúc riêng, người đẹp thừa nhận bản thân "không thuận đường hôn nhân".

Ngoài công việc, Trương Lợi dành nhiều thời gian chạy bộ, tập luyện để giữ gìn sức khoẻ . Bên cạnh đó, cô cũng tích cực làm từ thiện, thường xuyên giúp đỡ trẻ em nghèo hay hỗ trợ nạn nhân thiên tai. Thỉnh thoảng, Trương Lợi về quê hương để gặp gỡ đoàn phim Hồng lâu mộng hay đến thăm em gái của cố nghệ sĩ Trần Hiểu Húc.

