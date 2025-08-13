Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đám cưới đang viral khắp MXH: Cô dâu đẹp đến nghẹt thở, chú rể là thiếu gia siêu giàu thấy mà ham

13-08-2025 - 18:45 PM | Lifestyle

Đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc đang được cư dân mạng chia sẻ trên các nền tảng MXH.

Sau thành công từ Mang Mẹ Đi Bỏ, màn ảnh Việt sắp tới lại có thêm 1 dự án hợp tác quốc tế. Bộ phim lần này gọi tên Cô Dâu Ma, phim kinh dị Việt - Thái với sự góp mặt của dàn sao trẻ đến từ 2 quốc gia. Chiều ngày 13/8, ekip làm phim đã có mặt tại sự kiện showcase giới thiệu dự án ở thành phố Hồ Chí Minh.

Đám cưới đang viral khắp MXH: Cô dâu đẹp đến nghẹt thở, chú rể là thiếu gia siêu giàu thấy mà ham- Ảnh 1.

Ekip làm phim có mặt tại sự kiện ra mắt Cô Dâu Ma

Ngoài màn khoe visual của dàn sao đến từ 2 đất nước bao gồm JJ Krissanapoom, Rima Thanh Vy, Jun Vũ và Công Dương thì một trong số hot nhất tại sự kiện phải kể đến khoảnh khắc ekip làm phim tái hiện lại khung cảnh đám cưới, rước dâu ngay tại rạp phim. Cụ thể, nam thần xứ Thái JJ Krissanapoom đã nhập vai chú rể, có màn rước dâu với Rima Thanh Vy trong sự chứng kiến của hàng trăm khán giả tại sự kiện. Đáng nói hơn khi ngay lúc cô dâu - chú rể đang ra mắt khán giả thì có một màn bắt cóc cô dâu chấn động, Rima biến mất khỏi sân khấu trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến. 

JJ và Rima bất ngờ tổ chức đám cưới ngay tại sự kiện và màn bắt cóc cô dâu gây chấn động

Đám cưới đang viral khắp MXH: Cô dâu đẹp đến nghẹt thở, chú rể là thiếu gia siêu giàu thấy mà ham- Ảnh 2.

Đám cưới đang viral khắp MXH: Cô dâu đẹp đến nghẹt thở, chú rể là thiếu gia siêu giàu thấy mà ham- Ảnh 3.

Đám cưới đang viral khắp MXH: Cô dâu đẹp đến nghẹt thở, chú rể là thiếu gia siêu giàu thấy mà ham- Ảnh 4.

Đám cưới đang viral khắp MXH: Cô dâu đẹp đến nghẹt thở, chú rể là thiếu gia siêu giàu thấy mà ham- Ảnh 5.

Cô dâu - chú rể khoe visual cực cuốn...

Đám cưới đang viral khắp MXH: Cô dâu đẹp đến nghẹt thở, chú rể là thiếu gia siêu giàu thấy mà ham- Ảnh 6.

Nhưng điểm nhấn lại là màn bắt cóc cô dâu y như thật nà

Đám cưới đang viral khắp MXH: Cô dâu đẹp đến nghẹt thở, chú rể là thiếu gia siêu giàu thấy mà ham- Ảnh 7.

Cô Dâu Ma lấy cảm hứng từ những vụ thảm sát bí ẩn tại xứ Chùa vàng, đồng thời khai thác những góc khuất trong cuộc sống hào môn Thái Lan, đặc biệt là trong chuyện dựng vợ gả chồng. Phim xoay quanh câu chuyện của Yến (Rima Thanh Vy), một cô gái Việt Nam đến Thái Lan để ra mắt gia đình vị hôn phu giàu có Bank (JJ Krissanapoom). Tại đây, cô bất ngờ chạm trán với một hồn ma cô dâu sau khi thử chiếc váy cưới truyền thống của Thái Lan, và từ đó dần khám phá những bí mật đen tối về gia đình chồng ẩn chứa trong bảo vật gia truyền. Trong trailer phim, những cảnh liên quan đến nghi thức đám cưới khiến khán giả không khỏi sợ hãi và màn tái hiện trên sân khấu showcase cũng bất ngờ, kịch tính không kém.

Một số hình ảnh tại sự kiện showcase:

Đám cưới đang viral khắp MXH: Cô dâu đẹp đến nghẹt thở, chú rể là thiếu gia siêu giàu thấy mà ham- Ảnh 8.

Rima Thanh Vy

Đám cưới đang viral khắp MXH: Cô dâu đẹp đến nghẹt thở, chú rể là thiếu gia siêu giàu thấy mà ham- Ảnh 9.

Jun Vũ

Đám cưới đang viral khắp MXH: Cô dâu đẹp đến nghẹt thở, chú rể là thiếu gia siêu giàu thấy mà ham- Ảnh 10.

JJ Krissanapoom

Đám cưới đang viral khắp MXH: Cô dâu đẹp đến nghẹt thở, chú rể là thiếu gia siêu giàu thấy mà ham- Ảnh 11.

Công Dương

Đám cưới đang viral khắp MXH: Cô dâu đẹp đến nghẹt thở, chú rể là thiếu gia siêu giàu thấy mà ham- Ảnh 12.

Theo Lệ An

Đời sống & pháp luật

