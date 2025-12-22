Giúp việc sống cùng nhà, gia chủ chi 1,5 tỷ cải tạo căn hộ 52m²

Ở Hong Kong (Trung Quốc), những căn hộ nhỏ xíu nhưng đủ cho cả gia đình sinh sống vốn không phải điều xa lạ. Giữa bối cảnh quỹ đất hạn chế và giá nhà đắt đỏ, nhiều không gian sống không cần quá cầu kỳ về hình thức, chỉ cần đáp ứng được các tiện nghi cơ bản là đã đáng mơ ước. Tuy vậy, vẫn có những căn hộ diện tích nhỏ nhưng được thiết kế hài hòa, tận dụng tốt từng mét vuông để mang lại cảm giác dễ chịu khi sinh hoạt.

Mới đây, một gia đình tại Hong Kong đã cải tạo căn hộ cũ rộng khoảng 52m² thành không gian có 3 phòng riêng biệt. Gia đình gồm hai vợ chồng, một con nhỏ và một người giúp việc, họ sinh sống tại khu Ma Tau Wai gần trung tâm thành phố. Chi phí cải tạo khoảng 460.000 đô Hong Kong (tương đương 1,5 tỷ đồng). Với nhiều người, diện tích 52m² chỉ vừa vặn thiết kế một đến hai phòng, nhưng nhờ cách tổ chức mặt bằng hợp lý, căn hộ vẫn có thể tách thành 3 phòng cùng các khu vực sinh hoạt cần thiết mà không quá chật chội hay rối mắt.

Căn hộ này đã được sử dụng suốt 21 năm trước khi được gia đình cải tạo lại toàn bộ. Sau khi cải tạo, căn hộ được chia thành 3 không gian riêng gồm phòng ngủ chính, phòng trẻ em và một phòng nhỏ dùng làm phòng làm việc. Diện tích mỗi phòng đều rất khiêm tốn, nhưng xét trong bối cảnh mặt bằng nhà ở Hong Kong, đây là một phương án tương đối dễ thở.

Khu vực sảnh vào nhà tuy hẹp nhưng được tận dụng triệt để. Do hai bên đều là tường chịu lực không thể thay đổi, gia chủ thiết kế hệ tủ mỏng chạy dọc hành lang. Phần trên là tủ treo kịch trần để đồ ít dùng. Phần giữa để hở vừa làm nơi đặt đồ khi về nhà vừa đóng vai trò như quầy phụ cho khu vực ăn uống. Phía dưới chia làm tủ giày và tủ đựng đồ bếp. Việc chừa các ô mở ở vị trí góc giúp lối đi không bị bí bách về mặt thị giác.

Phòng khách nằm ở cuối trục nhà. Do chiều ngang hẹp, gia chủ bỏ hẳn bàn trà để không cản lối đi. Phần bệ cửa sổ cố định được tận dụng làm bàn phụ để đặt điện thoại, điều khiển hoặc cốc nước. Ghế sofa ba chỗ kết hợp với bệ cửa sổ tạo thành bố cục chữ U gọn gàng, đủ ấm cúng cho sinh hoạt hàng ngày.

Điểm cộng lớn của căn hộ là ánh sáng tự nhiên. Dù đã 21 năm trôi qua, khu vực xung quanh vẫn chưa bị che kín bởi các tòa nhà cao tầng. Nhờ đó phòng khách vẫn giữ được tầm nhìn thoáng và ánh sáng ổn định.

Toàn bộ mảng tường đối diện sofa được làm thành hệ tủ lớn, chừa đúng một ô đặt tivi. Cách làm này giúp giấu gần như toàn bộ đồ lặt vặt và đồ chơi của trẻ nhỏ. Gia đình giữ lại chiếc tivi cũ để tiết kiệm chi phí, khiến ô đặt tivi có phần rộng hơn cần thiết, nhưng sau một thời gian sử dụng thì cũng quen mắt.

Bếp nằm ngay gần cửa ra vào và được ngăn bằng cửa kính trượt. Ban đầu gia chủ định làm bếp mở nhưng sau khi cân nhắc vấn đề dầu mỡ và bụi từ bên ngoài, họ đã quyết định làm cửa ngăn để hạn chế mùi mà không làm tối không gian.

Diện tích bếp chỉ hơn 3m² nhưng được bố trí theo dạng chữ U. Dưới cửa sổ là bồn rửa lớn một hố. Một bên là khu nấu với bếp từ và tủ trên dưới chứa thiết bị. Bên còn lại là hệ tủ mỏng vừa tăng chỗ để đồ vừa có thêm mặt đặt đồ tạm thời. Máy giặt cũng được đặt gọn trong hệ tủ bếp, dùng chung đường cấp thoát nước để tiết kiệm diện tích.

Phòng ngủ chính được nâng sàn làm giường liền khối. Cách làm này khiến trần có cảm giác thấp hơn nhưng đổi lại là rất nhiều không gian chứa đồ bên dưới. Đầu giường được khoét hốc nhỏ để đặt máy chiếu và sạc thiết bị. Toàn bộ chiều cao trần được tận dụng cho hệ tủ chứa đồ.

Phòng trẻ em nhỏ hơn phòng ngủ chính. Giường được thiết kế theo hình dáng xe buýt để phù hợp sở thích của bé. Gầm giường là các ngăn kéo đựng chăn gối. Do gia đình có người giúp việc sinh sống cùng, giường tầng được bố trí trong phòng này để người giúp việc có chỗ ngủ. So với nhiều căn hộ khác nơi người giúp việc phải ngủ trong kho hoặc góc tủ, cách bố trí này vẫn được xem là tương đối ổn.

Phòng thứ ba là phòng làm việc nhỏ nằm đối diện nhà vệ sinh. Đây là phòng nhỏ nhất nhưng lại được sử dụng thường xuyên. Nhờ có cửa sổ lớn, phòng ngủ nhưng đón sáng tốt. Bàn làm việc đặt sát cửa sổ đủ cho hai người thay phiên làm việc hoặc kèm con học. Do diện tích hạn chế, gia chủ không làm tủ lớn mà chỉ dùng kệ rời và giá treo đồ để tránh cảm giác chật chội.

Nhà vệ sinh được thiết kế theo phong cách terrazzo với gạch màu sáng để tạo cảm giác rộng hơn. Bên trong có vách kính trượt tách khu tắm và bồn cầu. Tủ gương và tủ dưới lavabo giúp giấu toàn bộ đồ dùng cá nhân, giữ cho bề mặt luôn gọn gàng.

