Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên làm phòng khách ngang hay dọc, chọn đúng thì sống sướng, bán dễ

Sau hơn 15 năm sống trong nhiều căn hộ chung cư khác nhau, anh Lương Hạ (Trung Quốc) mới nhận ra rằng: phòng khách ngang hay dọc không chỉ quyết định cảm giác sống hàng ngày, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc căn hộ có “được giá” khi bán lại hay không.

Anh cho biết bài học ấy không đến từ sách vở hay lời khuyên của môi giới, mà được rút ra sau nhiều lần chuyển nhà, sửa nhà và chứng kiến sự thay đổi trong chính thói quen sinh hoạt của gia đình mình.

Phòng khách – nơi nói thật nhất về chất lượng sống

Theo Lương Hạ, ở lần đầu mua chung cư, anh nghĩ phòng khách chỉ cần đủ chỗ đặt sofa, bàn trà và tivi là được. Diện tích lớn hay nhỏ không quan trọng, miễn là có thêm một phòng ngủ. Nhưng sống lâu trong căn như hộ như vậy, anh dần hiểu rằng phòng khách chính là không gian đánh giá rõ nhất sự thoải mái hay bất tiện của cả căn nhà.

Bởi đây là nơi gia đình quây quần, trẻ em chơi đùa, người lớn tiếp khách, cũng là không gian đầu tiên người khác nhìn thấy khi bước vào nhà. Nếu phòng khách bí bách, chật hẹp, mọi sinh hoạt của gia đình đều trở nên gượng gạo.

Lương Hạ cho biết lúc mới dọn vào căn hộ có phòng khách kéo dài theo chiều dọc anh cảm thấy không quá tệ. Căn nhà nhìn có vẻ sâu, các khu vực nối tiếp nhau gọn gàng. Nhưng càng ở lâu, anh càng thấy rõ những những bất tiện.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên theo thời gian, anh nhận ra không gian phòng khách hẹp ngang khiến việc sắp xếp nội thất trở nên khó khăn. Sofa đặt sát tường nhưng lối đi vẫn hẹp. Mỗi lần nhà có đông người là cảm giác ngột ngạt. Ánh sáng tự nhiên cũng không lan tỏa đều, buổi chiều phải bật đèn sớm dù bên ngoài vẫn còn sáng.

Quan trọng hơn, phòng khách dọc khiến gia đình có trẻ em gặp khó trong việc sinh hoạt. Bởi không gian hẹp khiến trẻ em chạy qua chạy lại dễ va chạm. “Ở thì vẫn ở được, nhưng không có cảm giác muốn ở lâu”, anh chia sẻ.

Phòng khách ngang: sự khác biệt đến từ cảm giác

Trải nghiệm thay đổi hoàn toàn khi Lương Hạ chuyển sang sống trong một căn hộ có phòng khách bố trí theo chiều ngang. Ngay từ lần đầu bước vào, anh cảm nhận rõ sự rộng rãi, sáng sủa, dù tổng diện tích căn nhà không chênh lệch nhiều so với nơi ở cũ.

Phòng khách ngang cho phép ánh sáng tràn đều, không gian mở ra tự nhiên, các khu vực sinh hoạt vẫn liên kết mà không chồng chéo. Sofa, bàn trà, kệ tivi được bố trí thoải mái, vẫn còn khoảng trống cho trẻ nhỏ chơi đùa hoặc gia đình ngồi quây quần.

Ảnh minh họa

Theo anh, điểm khác biệt lớn nhất của phòng khách ngang là sự thoải mái. “Đó là thứ rất khó mô tả bằng lời, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng mỗi ngày”, Lương Hạ chia sẻ.

Sau nhiều năm sống ổn định ở căn hộ có phòng khách thiết kế theo chiều ngang, anh từng cân nhắc việc bán để chuyển chỗ ở phù hợp hơn với nơi làm việc. Điều khiến anh bất ngờ là hầu hết những người đến xem nhà đều dành nhiều thời gian đứng ở phòng khách.

Họ đặc biệt quan tâm đến đến ánh sáng, độ rộng ngang và cảm giác thoải mái ở khu vực phòng khách. Một số khách lần đầu đi xem nhà chỉ xem qua phòng khách đã đánh giá: “Nhà này ở chắc thoải mái”. Theo anh, đó chính là lợi thế mà phòng khách ngang mang lại, dễ tạo thiện cảm và dễ ra quyết định.

Nhìn lại những trải nghiệm của bản thân, người đàn ông này cho rằng sai lầm lớn nhất của nhiều người mua nhà là chỉ nhìn vào diện tích và giá cả, mà bỏ qua bố cục không gian sinh hoạt chung.

Với anh, chọn đúng phòng khách ngay từ đầu là chọn sự dễ chịu cho nhiều năm sau. Phòng khách ngang hay dọc đều có lý do tồn tại và phù hợp với những hoàn cảnh sống khác nhau. Với người độc thân, gia đình ít người hoặc nhu cầu sinh hoạt đơn giản, phòng khách dọc vẫn có thể đáp ứng tốt nếu được bố trí hợp lý.

Tuy vậy, từ trải nghiệm cá nhân, anh cho rằng khi xác định sống lâu dài hoặc coi căn hộ là tài sản tích lũy, việc cân nhắc kỹ bố cục phòng khách là điều không nên bỏ qua.