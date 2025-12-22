Cảnh báo gấp cho ai hay chụp ảnh tự sướng

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, chụp ảnh "sống ảo" nói chung và chụp ảnh tự sướng nói riêng gần như đã trở thành thói quen của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Từ một ly cà phê đẹp, một chuyến du lịch, cho đến khoảnh khắc dạo phố bình thường, tất cả đều có thể trở thành lý do để giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh tự sướng.

Tuy nhiên, không ít người lại không ngờ rằng việc làm tưởng chừng vô hại này cũng ẩn chứa những nguy cơ khó lường, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Chụp ảnh tự sướng là thói quen của rất nhiều người (Ảnh minh hoạ, nguồn: weibo 胖哥啊)

Thực tế cho thấy, đã có không ít trường hợp sẵn sàng đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm chỉ để có được một bức ảnh "độc - lạ" đăng lên mạng. Việc check-in tại các địa điểm như bờ vực cheo leo, đường ray tàu hỏa, bãi đá trơn trượt hay những khu vực có địa hình hiểm trở đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm. Có người trượt chân rơi xuống vực, có người bị tàu hỏa tông, cũng có trường hợp mất mạng vì sóng lớn cuốn trôi trong lúc mải mê tạo dáng.



Theo An ninh Thế giới Online, mỗi năm trên thế giới ghi nhận hàng nghìn vụ tai nạn liên quan đến việc chụp ảnh tự sướng, trong đó có hàng chục trường hợp tử vong. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ cho thấy, từ tháng 10/2011 đến tháng 11/2017 đã có 259 trường hợp tử vong khi cố chụp ảnh. Độ tuổi trung bình của các nạn nhân chỉ khoảng 23. Trong đó, 72,5% nạn nhân là nam giới và 27,5% là nữ giới. Số vụ tử vong do chụp ảnh tự sướng được ghi nhận cao nhất tại Ấn Độ, tiếp theo là Nga, Mỹ và Pakistan.

Một kỹ thuật viên viễn thông người Ấn Độ chụp ảnh tự sướng trong khi sửa chữa thiết bị không dây (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Visual China)

Giải thích về việc vì sao nhiều người sẵn sàng mạo hiểm mạng sống chỉ để chụp một bức ảnh, trên Livescience, Zlatan Krizan - giáo sư tâm lý học tại Đại học bang Iowa (Mỹ) - từng nhắc đến khái niệm "so sánh xã hội mang tính cạnh tranh". Theo đó, con người có xu hướng so sánh bản thân với những người khác trên mạng xã hội và luôn muốn mình nổi bật hơn. Những bức ảnh đẹp, lạ, gây sốc vô tình trở thành thước đo để chứng minh một cuộc sống thú vị, đáng ngưỡng mộ.

Từ tâm lý đó, nhiều người cố gắng tạo ra những bức ảnh tự sướng thật độc đáo để thu hút sự chú ý và "hút view". Họ chọn chụp ảnh trên đường ray khi đoàn tàu đang lao tới phía sau, đứng trên các mỏm đá cao với bên dưới là vực sâu, hay tạo dáng ở những nơi bị cảnh báo nguy hiểm. Những khoảnh khắc ấy có thể trông ấn tượng trên ảnh, nhưng ngoài đời thực lại tiềm ẩn rủi ro cực lớn, chỉ cần một giây mất thăng bằng hoặc một tình huống bất ngờ là tai nạn có thể xảy ra.

Một thanh niên 21 tuổi người Anh đã liều mạng chụp ảnh tự sướng kiểu "lướt sóng" trên một đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao (Nguồn: news.hexun.com)

Một yếu tố nguy hiểm khác của việc chụp ảnh tự sướng nằm ở chính thao tác chụp. Khi tay cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình để căn góc đẹp, người chụp rất dễ lơ là xung quanh. Việc không quan sát không gian, không để ý đến địa hình hay các yếu tố chuyển động như tàu xe, sóng nước, hay địa hình khiến khả năng phản ứng bị chậm lại, dẫn đến không kịp xử lý khi rơi vào tình huống nguy hiểm.

Tại Ấn Độ, một người đàn ông đã cố gắng chụp ảnh tự sướng với một con voi, sau đó bị con voi đuổi theo và tấn công (Ảnh chụp màn hình, nguồn: Red Star News)

Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến cáo rằng khi chụp ảnh "sống ảo", đặc biệt là chụp ảnh tự sướng, mỗi người cần đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Chỉ nên chụp ảnh ở những khu vực được phép, có địa hình ổn định, không đứng sát bờ vực, đường ray hay nơi có biển cảnh báo nguy hiểm. Tuyệt đối không đánh đổi sự an toàn của bản thân chỉ để có một bức ảnh đẹp. Ngoài ra, hãy quan sát kỹ xung quanh trước khi chụp, giữ khoảng cách an toàn và nếu có thể, nên nhờ người khác chụp thay để không phải vừa di chuyển vừa nhìn vào màn hình.

Một bức ảnh có thể mang lại vài phút được chú ý trên mạng xã hội, nhưng an toàn và tính mạng mới là điều quan trọng nhất. "Sống ảo" có thể vui, nhưng hãy nhớ rằng không có bức ảnh nào xứng đáng để đánh đổi bằng những rủi ro ngoài đời thực.