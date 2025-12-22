“Cơn sốt” nâng cấp bếp của hàng loạt KOC chỉ từ 1 chi tiết nhỏ

Dạo một vòng quanh các kênh TikTok hay Facebook của những nhà sáng tạo nội dung mảng Lifestyle gần đây, không khó để nhận ra một "cơn sốt" nâng cấp bếp chỉ với chiếc vòi rửa bát sắc màu. Chọn đúng gam màu, một chi tiết tưởng chừng nhỏ bỗng trở thành điểm nhấn cá nhân hóa, vừa hiện đại vừa tinh tế, đủ sức thay đổi cảm giác toàn bộ căn bếp.

Chi Kim Hoàng, hot TikToker hơn 2 triệu người theo dõi, là một trong những người bắt đầu lan tỏa xu hướng. Cô tâm đắc chia sẻ: "Có những chi tiết nhỏ nhưng nâng tầm cả căn bếp - với mình, đó là chiếc vòi Konox. Thiết kế tối giản, đường nét thanh thoát và bề mặt hoàn thiện mờ nhẹ tạo cảm giác sang trọng ngay từ ánh nhìn đầu tiên."

Chi Kim Hoàng chia sẻ sự hài lòng khi trải nghiệm vòi rửa Konox. Nguồn: Facebook Chi Kim Hoàng

Sự khác biệt về màu sắc cùng hiệu ứng "biến hình" rõ rệt cho không gian bếp đã khiến vòi rửa sắc màu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều nhà sáng tạo nội dung liên tục chia sẻ trải nghiệm thực tế, nhấn mạnh hiệu ứng thị giác lớn mà một chi tiết nhỏ mang lại.

Henry Đặng, chủ nhân căn nhà "triệu view" trên TikTok nhờ thiết kế có gu, cũng khẳng định giá trị thẩm mỹ của vòi rửa màu sắc:

"Vòi rửa của Konox có thiết kế sang trọng, sử dụng công nghệ mạ bóng bề mặt chống bám vân tay, hạn chế cặn bẩn, dễ dàng vệ sinh. Chiếc vòi sắc màu đã khiến căn bếp trở nên xứng tầm hơn. Nếu bạn đang tìm một chiếc vòi rửa tiện nghi và có gu thì đây là lựa chọn đáng tham khảo."

Phiên bản màu nude của vòi rửa Konox nổi bật trong không gian bếp hiện đại.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, tính tiện nghi và cảm giác dễ chịu khi sử dụng cũng là điểm cộng được nhiều người dùng nhắc đến. Phạm Bích Ngọc - chủ kênh TikTok Luckyiu và là thành viên cộng đồng "Nghiện Sạch" chia sẻ:

"Mình thích nhất là chế độ Rain Mode của vòi, tia nước mịn, rửa không bắn tung tóe nên khu vực bồn rửa lúc nào cũng khô thoáng. Thân vòi chắc tay, dây rút mượt và ít bám cặn trắng. Chiếc vòi cùng tone với căn bếp nhìn xinh dã man, mãn nguyện thật sự!"

Dòng chảy Rain Mode xối mạnh nhưng hạn chế bắn, tối ưu trải nghiệm sử dụng. Nguồn: Phạm Bích Ngọc

Không cần thay đổi toàn bộ không gian hay đầu tư quá lớn, chỉ một điểm nhấn màu sắc được lựa chọn phù hợp cũng đủ để căn bếp trở nên cá tính và có chiều sâu thẩm mỹ hơn. Xu hướng nâng cấp bếp tinh gọn, tập trung vào những thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu ứng lớn đang ngày càng được cộng đồng "yêu bếp nghiện nhà" quan tâm và lan tỏa.

Vòi rửa sắc màu mở ra không gian bếp ấn tượng đầy cảm hứng, khẳng định tuyên ngôn thẩm mỹ cao cấp. Nguồn: Konox Việt Nam

Là một trong những thương hiệu thiết bị bếp tiên phong đưa yếu tố màu sắc vào thiết kế vòi rửa, Konox góp phần mở ra cách tiếp cận mới trong việc cá nhân hóa không gian bếp thông qua những chi tiết mang tính kỹ thuật. Từ đây, xu hướng nâng cấp bếp bằng vòi rửa sắc màu dần được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng yêu nhà cửa và các nhà sáng tạo nội dung.

