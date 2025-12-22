Gia đình đính chính thông tin về NS Hoài Linh

Vào ngày 18/12 vừa qua, nhân dịp sinh nhật, NS Hoài Linh đã cùng với gia đình đi nghỉ dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Phương - mẹ của NS Hoài Linh chia sẻ con trai là người hiếu thảo, lo lắng cho bố mẹ, các em và cả đại gia đình.

Tuy nhiên trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ - em trai của NS Hoài Linh mới đây đã phải lên tiếng đính chính thông tin liên quan tới anh. Ca sĩ làm rõ thông tin nghệ sĩ là con thứ 8 trong gia đình. Dương Triệu Vũ cho biết trong ngày hôm đó mẹ là hộ sinh đã đỡ đẻ cho 7 em bé, tới đêm thì chuyển dạ và sinh ra anh trai.

Anh chia sẻ: "Xin chào cả nhà, nhiều bạn thắc mắc là sao trong clip sinh nhật anh Hoài Linh, mẹ Vũ nói trước anh Hoài Linh có 7 người, anh Hoài Linh là người thứ 8 mà lại là con trai lớn. Là bởi vì hồi đó gia đình Vũ có nhà hộ sinh, trong ngày hôm đó mẹ Vũ đã đỡ cho 7 em bé ra đời, tới đêm thì mẹ chuyển dạ sinh ra anh Hoài Linh là em bé thứ 8. Với niềm hoài mong có được 1 đứa con trai đã linh nghiệm, nên bố mẹ đã đặt tên anh Bốn là Hoài Linh".

Dương Triệu Vũ lên tiếng đính chính thông tin trước NS Hoài Linh đã có 7 anh chị. Ảnh: FBNV

Anh cho biết trong ngày NS Hoài Linh chào đời, mẹ anh là nữ hộ sinh đã đỡ đẻ cho 7 em bé. Ảnh: FBNV

NS Hoài Linh vừa đón tuổi 56 bên gia đình. Ảnh: FBNV

Nhân dịp giỗ bố, Dương Triệu Vũ vừa qua đã chia sẻ về tình hình gia đình, đồng thời lên tiếng làm rõ những thông tin xoay quanh sức khỏe của anh trai. Cụ thể, ngày 21/10/2025, nam ca sĩ cho biết NS Hoài Linh sức khỏe vẫn ổn định, đã quay lại sân khấu và chủ yếu dành thời gian ở nhà bên mẹ, hạn chế tham gia các hoạt động xã hội.

Liên quan đến sức khỏe, NS Hoài Linh từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm vào năm 2021. Đến năm 2024, bệnh có dấu hiệu di căn, buộc phải điều trị bằng thuốc trong thời gian dài. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn mắc chứng mất ngủ kéo dài hơn hai thập kỷ, phải tạm gác một số công việc nghệ thuật để tập trung chăm sóc sức khỏe.

NS Hoài Linh cho biết bị ung thư tuyến giáp, đã di căn, buộc phải uống thuốc duy trì suốt đời. Ảnh: FBNV

Hiện tại, NS Hoài Linh sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội cũng như tham gia các chương trình truyền hình. Thay vào đó, nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết cho sân khấu kịch, vừa trực tiếp góp mặt trong các vở diễn, vừa dìu dắt và đào tạo lớp nghệ sĩ trẻ. Gần đây, nghệ sĩ còn đăng ký theo học khóa đạo diễn sân khấu tại Hội Sân khấu TP.HCM nhằm trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

NS Hoài Linh sinh năm 1968, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Trước khi được khán giả biết đến, ông từng trải qua quãng thời gian mưu sinh vất vả với nhiều công việc lao động phổ thông, trong đó có cả việc rửa chén thuê để phụ giúp gia đình.

Hiện tại, NS Hoài Linh sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội cũng như tham gia các chương trình truyền hình. Ảnh: FBNV