Bận rộn chăm chồng chấn thương và con trai nhỏ, tiểu thư Doãn Hải My vẫn âm thầm thi đỗ Thạc sĩ Đại học Luật

Nhắc đến Doãn Hải My, netizen thường nghĩ ngay đến hình ảnh nàng WAG xinh đẹp, chuẩn "tiểu thư Hà thành" bên cạnh hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Từ ngày về chung một nhà, cuộc sống của Hải My dường như gắn liền với vai trò làm vợ, làm mẹ, chăm sóc gia đình nhỏ trong sự yêu thương và quan tâm của công chúng. Thế nhưng, phía sau những khoảnh khắc dịu dàng ấy là một hành trình âm thầm đáng ngưỡng mộ mà không phải ai cũng biết.

Theo đó, trong thời gian vừa sinh con, vừa chăm sóc chồng chấn thương và con nhỏ, Doãn Hải My vẫn lặng lẽ theo đuổi con đường học vấn. Không phô trương, không ồn ào trên mạng xã hội, nàng tiểu thư sinh năm 2001 đã âm thầm ôn luyện và thi đỗ chương trình Thạc sĩ tại Đại học Luật, chính thức đánh dấu màn trở lại với sự nghiệp học hành.

Trước khi lập gia đình, Doãn Hải My vốn đã được biết đến là một hot girl có học vấn "không phải dạng vừa". Cô từng tốt nghiệp với bằng xuất sắc của trường Đại học Luật Hà Nội - ngôi trường danh giá, nổi tiếng với môi trường đào tạo khắt khe. Việc tiếp tục học lên bậc Thạc sĩ cho thấy Hải My không chỉ dừng lại ở hình ảnh nàng WAG xinh đẹp mà còn rất nghiêm túc với tương lai, sự nghiệp cá nhân.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả chính là việc Doãn Hải My lựa chọn âm thầm cố gắng theo đuổi học vấn. Giữa guồng quay của việc chăm con nhỏ, vun vén tổ ấm và đồng hành cùng chồng trong sự nghiệp bóng đá, cô vẫn dành thời gian cho sách vở, bài vở và các kỳ thi quan trọng. Không ít netizen phải thừa nhận: đây đúng là hình mẫu "vợ đảm - mẹ khéo - phụ nữ có tri thức" mà nhiều người ao ước.

Sau sinh, Doãn Hải My cũng dần trở lại với các hoạt động cá nhân, xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, phong thái chững chạc và trưởng thành hơn. Việc trúng tuyển Thạc sĩ được xem là cột mốc mới, mở ra một chặng đường dài phía trước - nơi cô không chỉ là hậu phương vững chắc của Đoàn Văn Hậu mà còn là một người phụ nữ độc lập, có mục tiêu rõ ràng cho bản thân.

Từ một nàng hot girl bước vào hôn nhân sớm, Doãn Hải My đang chứng minh rằng: lấy chồng, sinh con không đồng nghĩa với việc bỏ lại ước mơ phía sau. Ngược lại, với sự kiên trì và bản lĩnh, cô đang từng bước viết tiếp hành trình của chính mình - lặng lẽ nhưng đáng nể.



