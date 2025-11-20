Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doãn Hải My khoe chân dài thẳng tắp đọ sắc cùng ái nữ đại gia Minh Nhựa, khí chất tiểu thư gây sốt

20-11-2025 - 11:25 AM | Lifestyle

Doãn Hải My khoe chân dài thẳng tắp đọ sắc cùng ái nữ đại gia Minh Nhựa, khí chất tiểu thư gây sốt

Văn Hậu - Hải My hội ngộ cùng bạn thân gây chú ý.

Mới đây, netizen xôn xao trước khoảnh khắc vợ chồng hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu -nàng WAG Doãn Hải My hội ngộ cùng vợ chồng ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa. Dù chỉ là bức ảnh chụp vội trong buổi gặp gỡ bạn bè, visual của Doãn Hải My và Joyce Phạm lại đủ khiến cả khung hình "bừng sáng".

Trong ảnh, Doãn Hải My gây chú ý với gương mặt rạng rỡ, thần thái dịu dàng sau sinh nhưng sắc vóc ngày càng thăng hạng. Người đẹp diện set đồ đơn giản với áo sơ mi tối màu và chân váy ngắn, khéo khoe đôi chân dài thẳng tắp - điểm vàng giúp cô luôn nổi bật trong mọi khung hình. Bà mẹ một con vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng nể, đặc biệt là vẻ trẻ trung như thiếu nữ.

Doãn Hải My khoe chân dài thẳng tắp đọ sắc cùng ái nữ đại gia Minh Nhựa, khí chất tiểu thư gây sốt- Ảnh 1.

Doãn Hải My khoe chân dài thẳng tắp đọ sắc cùng ái nữ đại gia Minh Nhựa, khí chất tiểu thư gây sốt- Ảnh 2.

Doãn Hải My khoe chân dài thẳng tắp đọ sắc cùng ái nữ đại gia Minh Nhựa, khí chất tiểu thư gây sốt- Ảnh 3.

Trong khi đó, Joyce Phạm - con gái đại gia Minh Nhựa cũng không hề kém cạnh. Cô nàng chọn outfit nhẹ nhàng, thanh lịch với gam be - xám trung tính. Mái tóc đen suôn dài và layout trang điểm tự nhiên giúp vẻ đẹp thêm phần mềm mại. Dù đứng cạnh Doãn Hải My - một trong những nàng WAG sở hữu visual nổi bật nhất làng bóng đá, ái nữ Minh Nhựa vẫn toát lên khí chất riêng: kín đáo nhưng sang, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút.

Nhìn vào bức ảnh, dân mạng không khỏi xuýt xoa vì visual của cả nhóm bạn: hai nàng đều tươi tắn, gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng gọn gàng và thần thái "tiểu thư" thấy rõ, vừa sang - vừa xinh - vừa hợp vibe.

Không cần trang phục cầu kỳ hay tạo dáng phức tạp, chỉ một buổi hẹn cà phê nhỏ cũng đủ giúp Doãn Hải My và ái nữ Minh Nhựa chiếm trọn spotlight mạng xã hội.

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa hậu Việt là mẹ đơn thân, U60 đẹp như 30, sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi mỏi chân không hết

Hoa hậu Việt là mẹ đơn thân, U60 đẹp như 30, sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi mỏi chân không hết Nổi bật

Đỉnh Tà Xùa ở Lào Cai xuất hiện băng giá

Đỉnh Tà Xùa ở Lào Cai xuất hiện băng giá Nổi bật

Không phải phở, món ăn chỉ từ 15.000–25.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Không phải phở, món ăn chỉ từ 15.000–25.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

10:36 , 20/11/2025
Nam sinh đen - gầy - nghịch từng làm "đại ca" trường cấp 3, 24 năm sau trở lại trường xưa khiến tất cả trầm trồ

Nam sinh đen - gầy - nghịch từng làm "đại ca" trường cấp 3, 24 năm sau trở lại trường xưa khiến tất cả trầm trồ

10:10 , 20/11/2025
Hòa Minzy bị huỷ show

Hòa Minzy bị huỷ show

10:05 , 20/11/2025
Hàn Quốc có duy nhất 1 mỹ nhân 43 tuổi mà trẻ đẹp như gái 18, đến sợi tóc cũng đẹp ngất ngây lòng người

Hàn Quốc có duy nhất 1 mỹ nhân 43 tuổi mà trẻ đẹp như gái 18, đến sợi tóc cũng đẹp ngất ngây lòng người

09:50 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên