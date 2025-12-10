Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đoàn Văn Hậu bị soi không đeo nhẫn cưới, Doãn Hải My lên tiếng gấp

10-12-2025 - 12:38 PM | Lifestyle

Chuyện gì đang xảy ra với Văn Hậu - Hải My?

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu gây sốt khi đăng tải một đoạn video bắt trend TikTok cùng chồng, tận hưởng không khí mùa đông cực "chill". Cặp đôi xuất hiện với outfit đơn giản nhưng vẫn ghi điểm bởi visual đẹp đôi, khoảnh khắc tình tứ khiến dân mạng không ngừng thả tim. Doãn Hải My vẫn xinh đẹp khí chất trong bộ cánh ấm áp, còn Văn Hậu tươi rói bên vợ, nhiệt tình "hợp tác" với nàng "đu trend".

Tuy nhiên, điều khiến netizen "soi" mạnh nhất lại nằm ở… bàn tay của Đoàn Văn Hậu. Trong video, nhiều người bất ngờ phát hiện cầu thủ sinh năm 1999 không đeo nhẫn cưới - phụ kiện gắn liền với nghi thức thiêng liêng của đôi vợ chồng trẻ. Không ít bình luận liền đặt câu hỏi ngay dưới video: "Ủa sao ông Hậu không đeo nhẫn cưới vậy?".

Trước sự thắc mắc dồn dập, Doãn Hải My nhanh chóng lên tiếng giải thích để tránh hiểu lầm. Cô nàng nhẹ nhàng phân trần: "Ổng (ông ấy - PV) đeo tay trái á".

Đoàn Văn Hậu bị soi không đeo nhẫn cưới, Doãn Hải My lên tiếng gấp- Ảnh 1.

Chỉ với một câu trả lời ngắn gọn, Doãn Hải My khiến dân tình "vỡ lẽ". Hóa ra Đoàn Văn Hậu vẫn đeo nhẫn cưới nhưng ở tay trái - điều mà góc quay trong video không thể hiện rõ, dễ khiến người xem hiểu lầm.

Sau lời giải thích của bà xã, netizen vừa bật cười vừa gật gù: "Đúng là dân soi không bao giờ bỏ qua chi tiết nào". Cũng từ đây, sự tương tác hài hước của cặp đôi tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú, càng thêm yêu mến hình ảnh vợ chồng trẻ luôn nhẹ nhàng, vui vẻ và hết sức tự nhiên trên mạng xã hội.

Đoàn Văn Hậu bị soi không đeo nhẫn cưới, Doãn Hải My lên tiếng gấp- Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu bị soi không đeo nhẫn cưới, Doãn Hải My lên tiếng gấp- Ảnh 3.

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

