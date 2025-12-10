Quá khứ của người phụ nữ khiến tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn si tình, đi mọi chuyến bay để gặp

Trong đám cưới đình đám của Tiên Nguyễn, ngoài cô dâu chú rể chiếm trọn spotlight, sự xuất hiện của bà Lê Hồng Thuỷ Tiên - mẹ cô dâu - cũng khiến khách mời lẫn dân mạng không khỏi trầm trồ. Giữa không gian sang trọng của hôn lễ, nữ doanh nhân nổi bật với khí chất quý phái và vẻ đẹp 10/10 điểm.

Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cùng con gái cưng (Ảnh: Viết Thanh)

Nhưng nếu đã biết bà Thuỷ Tiên từ trước đó và biết cả những bức ảnh thời trẻ của TGĐ IPPG thì cũng không bất ngờ mấy. Bởi mẹ của Tiên Nguyễn từng sở hữu nhan sắc đậm chất minh tinh, là diễn viên nổi bật của thập niên 80 - 90. Vẻ đẹp ấy đến nay vẫn gây sốt vì quá trong trẻo, thanh tao và đầy khí chất.

Nổi tiếng nhất có thể đến khoảnh khắc bà Thuỷ Tiên mặc áo dài trắng, đôi mắt lúng liếng. Trong hình ảnh này, gương mặt bà hiện lên nhẹ nhàng như một khuôn phim thời xưa: mắt to trong trẻo, sống mũi thanh, khuôn môi hồng gợi cảm cùng làn da sáng mịn.

Vẻ đẹp của bà mang đúng chất “ngọc nữ” hồi đó - giản dị, thuần Việt nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái rất riêng. Ánh nhìn vừa e ấp, vừa có chiều sâu, tạo nên sức hút mà chỉ những diễn viên thực sự có thần thái mới sở hữu.

Bức ảnh nổi tiếng của bà Thuỷ Tiên

Cũng nhờ nhan sắc và phong thái ấy, Thuỷ Tiên nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt thời bấy giờ. Dù không tham gia quá nhiều phim, mỗi vai diễn của bà đều được nhớ đến nhờ sự tự nhiên, trong sáng và nét đẹp rất điện ảnh, được xem là thành viên “tứ đại mỹ nhân” những năm 90.

“Hoa hậu mỗi cái danh xưng. Quá đẹp”, “Mấy hôm nay luỵ nhan sắc phu nhân quá”, “Nhan sắc xinh đẹp vừa ngây thơ, baby lại vừa sắc sảo, mỹ miều”, “Tứ đại mỹ nhân có phải để đùa đâu mọi người”, “Xinh quá… Mà mấy chục năm rồi cô vẫn thế mới nể chứ”,... là một số bình luận từ cư dân mạng khi loạt ảnh ngày xưa của bà Thuỷ Tiên viral trở lại.

Bà Thuỷ Tiên từng ghi dấu ấn với điện ảnh và đáng chú ý nhất là vai diễn trong Vị Đắng Tình Yêu, đóng cặp cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh

Một số hình ảnh ngày xưa của bà Thuỷ Tiên

Ngay cả khi đã thành mẹ 2 con, bà Thuỷ Tiên vẫn rất đẹp

Vẻ đẹp này còn thể hiện ở khí chất thông minh, điềm tĩnh - những điều sau này trở thành nền tảng trong công việc của bà Thuỷ Tiên.

Cụ thể, vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không theo con đường giải trí mà chuyển hướng trở thành tiếp viên hàng không. Chính trong giai đoạn này, bà gặp doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn trên những chuyến bay.

Dù được một doanh nhân thành đạt theo đuổi nhưng lúc ban đầu, phản ứng của mẹ Tiên Nguyễn khá dửng dưng. Phần vì giáo dục nghiêm khắc từ gia đình, phần vì chênh lệch tuổi tác 19 tuổi, phần khác nữa đến từ việc vị tỷ phú từng có một cuộc hôn nhân trước đó với 6 người con,... Nhưng sự kiên trì đến từ vị trí tỷ phú Johnathan đã khiến bà xiêu lòng.

Sau này nhớ lại, doanh nhân Thủy Tiên tiết lộ để theo đuổi bà, chồng tỷ phú đã đi mọi chuyến bay có bà làm tiếp viên. Thậm chí nếu giờ gom lại hết những vé máy bay mà tỷ phú Johnathan từng đi khéo lấp đầy được một căn phòng lớn.

Hiện nay, bà Thủy Tiên giữ vai trò Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP Group) - đơn vị phân phối và quản lý hệ thống bán lẻ hàng hiệu lớn nhất Việt Nam. Bà nổi tiếng là nữ doanh nhân kín tiếng nhưng quyền lực, là người trực tiếp vận hành nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và hàng xa xỉ quốc tế tại Việt Nam.

Khi đảm nhiệm vai trò doanh nhân, bà Thuỷ Tiên tiếp tục giữ được sự chỉn chu, phong thái sang trọng của một phụ nữ thành đạt. Mỗi lần xuất hiện vợ tỷ phú đều gây chú ý vì vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch. Ở tuổi 55, doanh nhân Thủy Tiên vẫn sở hữu làn da căng bóng, thần thái nhẹ nhàng nhưng cũng rất quý phái.

Vợ chồng doanh nhân nổi tiếng

Nhan sắc không chút tì vết của "bà sui" quyền lực

