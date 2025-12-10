Ninh Dương Lan Ngọc có tin vui

Từ sau khi tái xuất ở Running Man Việt Nam, Lan Ngọc trở thành nhân tố được khán giả chờ đợi và yêu thích. Tính cách duyên dáng, hài hước và tinh thần "cháy hết mình" ở mọi thử thách khiến Lan Ngọc trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất mùa, tạo ra hàng loạt khoảnh khắc viral suốt thời gian phát sóng.

Mới đây, Lan Ngọc chiếm trọn tâm điểm khi xuất hiện ở một sự kiện lễ trao giải. Nữ diễn viện diện đầm satin trắng trễ vai, phom dáng mềm mại ôm trọn đường cong vô cùng "nóng mắt", gợi cảm. Mặc dù chỉ trang điểm và làm tóc đơn giản nhưng Lan Ngọc vẫn rất xinh, xứng danh "ngọc nữ" của Vbiz.

Ninh Dương Lan Ngọc gây sốt với màn xuất hiện cực gợi cảm, nóng bỏng

Visual "ngọc nữ" ngày càng thăng hạng, "lão hoá ngược"

Visual thì "đỉnh lưu" khỏi bàn nhưng Ninh Dương Lan Ngọc lại gây lo lắng khi đi cà nhắc, di chuyển cần phải có người dìu. Đáng nói, cô còn mang giày cao gót khiến bước đi càng khó khăn hơn. Khoảnh khắc nữ diễn viên vừa đau chân vừa cố gắng giữ thần thái rạng rỡ khi nhận giải khiến nhiều khán giả dành thêm lời khen cho sự chuyên nghiệp và tinh thần làm nghề nghiêm túc.

Trước những lo lắng của người hâm mộ về tình trạng chấn thương ở chân, Lan Ngọc lên tiếng: "Là con gái nên Ngọc cũng thích điệu một tí, nên lên chiếc giày cho hợp đầm và dáng đẹp để xuất hiện trước mọi người. Thật sự cũng muốn tập đi cho bàn chân quen, đi có hơi lâu tí. Cả nhà thông cảm cho em và cảm ơn mọi người đã ở lại cùng Ngọc".

Lan Ngọc mang giày cao gót nên di chuyển chậm, chân lộ rõ "bất ổn" sau chấn thương ở Running Man Việt Nam

Trong sự kiện này, Lan Ngọc vừa bất ngờ nhận tin vui lớn khi chiến thắng ở một giải thưởng tôn vinh những nghệ sĩ nữ có sức ảnh hưởng nổi bật, được đánh giá bởi hội đồng chuyên môn và khán giả. Sự ghi nhận này được xem là hoàn toàn xứng đáng cho hành trình bền bỉ của Lan Ngọc suốt nhiều năm qua.

Trong khoảnh khắc lên sân khấu, Lan Ngọc không giấu được niềm xúc động: "Đây là món quà lớn để khép lại một năm 2025 đầy thử thách và đáng nhớ của Ngọc. Nó đánh dấu bước ngoặt trưởng thành và phát triển hơn trong nghề nghiệp của Ngọc".

Lan Ngọc nhận giải thưởng sau 1 năm làm việc chăm chỉ

Lan Ngọc được "Hai" Trấn Thành xướng tên để chia sẻ niềm vui

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, từng tham gia nhiều phim đình đám như Vừa đi vừa khóc, Nguyệt thực, Mối tình đầu của tôi, Long Ruồi, Tèo em, Trúng số, Cô Ba Sài Gòn, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Gái già lắm chiêu... Lan Ngọc còn rất đắt show các chương trình thực tế, talkshow trên các sóng truyền hình. Vài năm trở lại đây, cô là một trong những nữ nghệ sĩ đắt show nhất nhì làng giải trí Việt. Năm 2023, Lan Ngọc tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và là một trong số 7 chị đẹp được thành đoàn vì có thành tích tốt nhất.