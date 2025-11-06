Tài sản dài hơn 5m, cao 1,5m của Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc, sinh năm 1990, được xem là một trong những gương mặt sáng giá nhất của điện ảnh Việt Nam đương đại. Bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, cô ngày càng khẳng định vị thế bằng việc liên tục xuất hiện trong các dự án phim lớn và những sự kiện giải trí danh tiếng.

Được khán giả ưu ái gọi là “ngọc nữ màn ảnh Việt”, Lan Ngọc không chỉ ghi điểm bởi vẻ đẹp trong trẻo, duyên dáng mà còn bởi khả năng diễn xuất biến hóa qua nhiều vai diễn. Từ Cánh đồng bất tận đến Gái già lắm chiêu hay Cô Ba Sài Gòn, mỗi vai diễn đều mang đến một hình ảnh khác biệt, chứng minh sự nghiêm túc và đam mê của cô với nghệ thuật. Song song với điện ảnh, Lan Ngọc còn là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình và gameshow nổi tiếng, giúp tên tuổi cô phủ sóng rộng khắp và trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất showbiz Việt.

Sau hơn mười năm miệt mài cống hiến, Lan Ngọc không chỉ đạt được thành công về mặt nghề nghiệp mà còn có cuộc sống sung túc đáng mơ ước. Cô sở hữu khối tài sản giá trị gồm bất động sản, hàng hiệu và nhiều hợp đồng quảng cáo lớn. Căn biệt thự 4 tầng sang trọng tại TP.HCM là minh chứng rõ rệt cho thành quả lao động không ngừng nghỉ của nữ diễn viên.

Đặc biệt, Ninh Dương Lan Ngọc từng có thời điểm khiến công chúng trầm trồ khi mạnh tay chi tiền sở hữu một chiếc xe sang có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế cùng sự am hiểu về công nghệ ô tô hiện đại.

Mẫu xe mà cô lựa chọn là Mercedes S500 – dòng sedan hạng sang nổi tiếng với thiết kế thanh lịch, hiệu suất mạnh mẽ và nội thất tiện nghi bậc nhất. Sự lựa chọn này không chỉ phục vụ cho nhu cầu di chuyển linh hoạt giữa các địa điểm quay phim, sự kiện mà còn thể hiện phong cách sống sang trọng, hiện đại của “ngọc nữ màn ảnh Việt”. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng các nghệ sĩ Việt ưu tiên đầu tư vào dòng xe cao cấp, thân thiện với môi trường và tích hợp công nghệ tiên tiến.

Chiếc Mercedes S500 của Lan Ngọc sở hữu kích thước ấn tượng: dài 5.248 mm, rộng 1.899 mm và cao 1.496 mm – giúp xe vận hành ổn định, êm ái ngay cả trên những cung đường dài. Thiết kế đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt Illuminated Grille gồm 4 thanh ngang mạ chrome sáng bóng, kết hợp hài hòa cùng hệ thống đèn pha LED Multibeam Adaptive. Công nghệ chiếu sáng này có khả năng tự động điều chỉnh góc và cường độ ánh sáng, chiếu xa đến 650 mét, giúp đảm bảo an toàn tối đa khi di chuyển ban đêm.

Ảnh minh họa

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình sang trọng, chiếc Mercedes S500 của Ninh Dương Lan Ngọc còn chinh phục người hâm mộ với không gian nội thất xa hoa, được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại. Toàn bộ ghế ngồi bọc da Nappa cao cấp tích hợp tính năng sưởi, thông gió và massage đa chế độ, đặc biệt là hàng ghế sau – nơi mang lại sự thoải mái tuyệt đối trong những chuyến đi dài.

Hệ thống giải trí COMAND Online với màn hình 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto giúp Lan Ngọc dễ dàng quản lý lịch trình hoặc điều khiển phương tiện bằng giọng nói, đảm bảo tiện lợi tối đa trong di chuyển.

Dưới nắp capo, mẫu xe trang bị động cơ V8 biturbo dung tích 4.7 lít, cho công suất tối đa 455 mã lực, kết hợp hộp số tự động 9G-Tronic thế hệ mới. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 4,8 giây – con số ấn tượng đối với một mẫu sedan hạng sang. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 8,6 lít/100 km (theo chu kỳ NEDC), tiết kiệm tới 20% so với thế hệ cũ nhờ hệ thống phun xăng trực tiếp và công nghệ hybrid nhẹ EQ Boost.

Ngoài hiệu suất mạnh mẽ, Mercedes S500 còn nổi bật ở các tính năng an toàn tiên tiến như PRE-SAFE và Attention Assist – hai hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện sớm dấu hiệu mệt mỏi, cảnh báo và hỗ trợ người lái, giúp giảm nguy cơ tai nạn tới 30% theo thống kê của hãng. Với những công nghệ này, Ninh Dương Lan Ngọc có thể an tâm di chuyển giữa các tỉnh thành, dù lịch trình làm việc dày đặc.

Tham khảo trên các trang tin, mẫu Mercedes S500 của Ninh Dương Lan Ngọc có giá dao động khoảng 5,5 tỷ đồng, đi kèm nhiều tùy chọn cao cấp như gói thiết kế AMG Line và hệ thống âm thanh Burmester 3D với 13 loa. Mức giá này không chỉ phản ánh đẳng cấp thương hiệu mà còn cho thấy giá trị công nghệ và tiện nghi mà mẫu sedan này mang lại. Chi phí bảo dưỡng hàng năm của xe cũng dao động khoảng 100-150 triệu đồng (có tính chất tham khảo).

Đáng chú ý, chiếc xe của Lan Ngọc được cho là có mức khấu hao thấp, chỉ khoảng 10-15% sau 3 năm sử dụng, nhờ vào nhu cầu ổn định từ nhóm khách hàng doanh nhân và giới nghệ sĩ. Đây được xem là khoản đầu tư thông minh, vừa phục vụ nhu cầu di chuyển, vừa giữ giá tốt trên thị trường xe cao cấp.

Có thể thấy Ninh Dương Lan Ngọc ưu tiên các tính năng mang lại sự tiện nghi và an toàn như ghế massage, hệ thống lái tự động, cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu từ công nghệ hybrid nhẹ. Lối lựa chọn này phù hợp với nhịp sống bận rộn của một diễn viên hàng đầu – người thường xuyên di chuyển giữa các địa điểm quay phim, sự kiện và hoạt động quảng bá.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)