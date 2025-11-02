Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ninh Dương Lan Ngọc ăn vạ

02-11-2025 - 10:56 AM | Lifestyle

Sau chấn thương chân, Lan Ngọc trở lại Running Man Việt với thái độ gây chú ý.

Tối 1/11, chương trình Running Man Việt tiếp tục lên sóng tập 5 với hàng loạt trò chơi và thử thách căng thẳng thu hút sự chú ý của khán giả. Dư âm của tập trước, dàn cast và khách mời tiếp tục với thử thách xé bảng tên. Vì Lan Ngọc đã bị chấn thương, từng phải nghỉ ngơi suốt 2 tập nên việc nữ diễn viên thể hiện khi tái xuất được quan tâm. Theo đó, Lan Ngọc vẫn hào hứng bàn chiến thuật xé bảng tên, thế nhưng thay vì "máu chiến" như tập 1 thì lần này nữ diễn viên hết trốn đến năn nỉ. 

Theo đó, khi Lan Ngọc bị Quang Tuấn và Liên Bỉnh Phát tấn công thì cô liền dùng chiêu trò "ăn vạ". Nữ diễn viên nằm luôn xuống mặt bàn, cản trở khi Quang Tuấn đụng phía sau lưng. Khi thương lượng bất thành, Lan Ngọc bị cả hai hợp lực loại. Khi đó, nữ diễn gây sốc khi vạch chiếc áo ngoài lên bảo vệ bảng tên và "thách thức" ngược 2 sao nam: "Ngon đụng em đi, một cười có vợ, 1 người có bồ" khiến họ cũng bất lực né ra xa.

Chưa dừng lại tại đó, Lan Ngọc còn "chơi xấu", câu trước vừa thoả hiệp câu sau lại quay ngược lại xé bảng tên Quang Tuấn. Sau 7749 trò, Lan Ngọc vẫn không được "tha" mà bị loại trong đau đớn, bất lực. Lan Ngọc bị loại cũng đồng nghĩa với việc đội cô thua ở chặng này. 

Lan Ngọc "ăn vạ" trong màn xé bảng tên 

Ninh Dương Lan Ngọc ăn vạ- Ảnh 1.

Lan Ngọc bất ngờ trở thành "con mồi" của Liên Bỉnh Phát và Quang Tuấn - 2 chiến thần thể lực của chương trình 

Ninh Dương Lan Ngọc ăn vạ- Ảnh 2.

Lan Ngọc chơi "chiêu" kéo áo lên khiến cả hai phải né vội 

Ninh Dương Lan Ngọc ăn vạ- Ảnh 3.

Sau khi thương lượng, Lan Ngọc quay ngược tấn công Quang Tuấn 

Ninh Dương Lan Ngọc ăn vạ- Ảnh 4.

Cô liên tục năn nỉ Liên Bỉnh Phát 

Ninh Dương Lan Ngọc ăn vạ- Ảnh 5.

Nhưng cuối cùng, Lan Ngọc vẫn bị loại 

Suốt 3 mùa Running Man Vietnam, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn luôn là cái tên giữ sức hút bền bỉ nhất chương trình. Là "bóng hồng" duy nhất giữa dàn cast toàn nam, Lan Ngọc chinh phục khán giả nhờ lối ứng xử thông minh, sự duyên dáng tự nhiên và khả năng tạo tiếng cười không gượng gạo. Cô không cần chiêu trò, không cố tỏ ra hài hước nhưng luôn biết cách khiến người khác bật cười đúng lúc. Nữ diễn viên được đánh giá là "át chủ bài" giúp chương trình cân bằng năng lượng giữa cạnh tranh và giải trí.

Khán giả yêu mến Lan Ngọc không chỉ bởi cô chịu chơi, sẵn sàng lăn xả trong mọi thử thách mà còn vì sự gần gũi, thật thà và tràn đầy năng lượng tích cực. Dù dàn cast thay đổi qua từng mùa, Lan Ngọc vẫn là gương mặt gắn bó nhất, mang lại cảm giác thân thuộc cho khán giả, góp phần giữ nhịp cho chương trình và giúp Running Man Vietnam duy trì sức nóng suốt nhiều năm phát sóng.

Ninh Dương Lan Ngọc ăn vạ- Ảnh 6.

Sau chấn thương chân, Lan Ngọc trở lại dù sức mạnh có giảm nhưng độ hài hước, chịu chơi vẫn "không phải dạng vừa"

Theo

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi? Nổi bật

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà có 1 điểm chung

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà có 1 điểm chung Nổi bật

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ

10:28 , 02/11/2025
Biệt thự 6000m2 của ca sĩ Ngọc Hân chìm trong biển nước

Biệt thự 6000m2 của ca sĩ Ngọc Hân chìm trong biển nước

09:38 , 02/11/2025
Trấn Thành bị lừa uống thuốc quá liều

Trấn Thành bị lừa uống thuốc quá liều

08:45 , 02/11/2025
Ánh Viên và những ngày “kinh hoàng” phải bơi trong đồ ăn: Thức ăn tràn đầy cổ vẫn phải cố gắng nuốt cho hết

Ánh Viên và những ngày “kinh hoàng” phải bơi trong đồ ăn: Thức ăn tràn đầy cổ vẫn phải cố gắng nuốt cho hết

07:59 , 02/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên