Ninh Dương Lan Ngọc ăn vạ

Tối 1/11, chương trình Running Man Việt tiếp tục lên sóng tập 5 với hàng loạt trò chơi và thử thách căng thẳng thu hút sự chú ý của khán giả. Dư âm của tập trước, dàn cast và khách mời tiếp tục với thử thách xé bảng tên. Vì Lan Ngọc đã bị chấn thương, từng phải nghỉ ngơi suốt 2 tập nên việc nữ diễn viên thể hiện khi tái xuất được quan tâm. Theo đó, Lan Ngọc vẫn hào hứng bàn chiến thuật xé bảng tên, thế nhưng thay vì "máu chiến" như tập 1 thì lần này nữ diễn viên hết trốn đến năn nỉ.

Theo đó, khi Lan Ngọc bị Quang Tuấn và Liên Bỉnh Phát tấn công thì cô liền dùng chiêu trò "ăn vạ". Nữ diễn viên nằm luôn xuống mặt bàn, cản trở khi Quang Tuấn đụng phía sau lưng. Khi thương lượng bất thành, Lan Ngọc bị cả hai hợp lực loại. Khi đó, nữ diễn gây sốc khi vạch chiếc áo ngoài lên bảo vệ bảng tên và "thách thức" ngược 2 sao nam: "Ngon đụng em đi, một cười có vợ, 1 người có bồ" khiến họ cũng bất lực né ra xa.

Chưa dừng lại tại đó, Lan Ngọc còn "chơi xấu", câu trước vừa thoả hiệp câu sau lại quay ngược lại xé bảng tên Quang Tuấn. Sau 7749 trò, Lan Ngọc vẫn không được "tha" mà bị loại trong đau đớn, bất lực. Lan Ngọc bị loại cũng đồng nghĩa với việc đội cô thua ở chặng này.

Lan Ngọc "ăn vạ" trong màn xé bảng tên

Lan Ngọc bất ngờ trở thành "con mồi" của Liên Bỉnh Phát và Quang Tuấn - 2 chiến thần thể lực của chương trình

Lan Ngọc chơi "chiêu" kéo áo lên khiến cả hai phải né vội

Sau khi thương lượng, Lan Ngọc quay ngược tấn công Quang Tuấn

Cô liên tục năn nỉ Liên Bỉnh Phát

Nhưng cuối cùng, Lan Ngọc vẫn bị loại

Suốt 3 mùa Running Man Vietnam, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn luôn là cái tên giữ sức hút bền bỉ nhất chương trình. Là "bóng hồng" duy nhất giữa dàn cast toàn nam, Lan Ngọc chinh phục khán giả nhờ lối ứng xử thông minh, sự duyên dáng tự nhiên và khả năng tạo tiếng cười không gượng gạo. Cô không cần chiêu trò, không cố tỏ ra hài hước nhưng luôn biết cách khiến người khác bật cười đúng lúc. Nữ diễn viên được đánh giá là "át chủ bài" giúp chương trình cân bằng năng lượng giữa cạnh tranh và giải trí.

Khán giả yêu mến Lan Ngọc không chỉ bởi cô chịu chơi, sẵn sàng lăn xả trong mọi thử thách mà còn vì sự gần gũi, thật thà và tràn đầy năng lượng tích cực. Dù dàn cast thay đổi qua từng mùa, Lan Ngọc vẫn là gương mặt gắn bó nhất, mang lại cảm giác thân thuộc cho khán giả, góp phần giữ nhịp cho chương trình và giúp Running Man Vietnam duy trì sức nóng suốt nhiều năm phát sóng.