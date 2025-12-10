Cặp đôi phim giả tình thật tái hợp lần 34 gây bão MXH: Nhà trai khí chất ngút ngàn, nhà gái đẹp ơi là đẹp

Hot search Weibo sáng nay dậy sóng khi tên của Chu Nhất Vị và Bạch Hân Di bất ngờ quay trở lại bảng xếp hạng với tốc độ “tên lửa”. Sự chú ý dành cho cặp đôi không phải ngẫu nhiên. Trong khi phần lớn cặp đôi phim ảnh thường chỉ hợp tác 3-4 lần là nhiều, rồi ai nấy bận rộn với dự án riêng, thì Chu Nhất Vị và Bạch Hân Di lại trở thành ngoại lệ hiếm hoi.

Họ không chỉ tái hợp đều đặn mà còn… tái hợp tới 34 lần, khiến netizen phải bó tay thừa nhận: “Đây không còn là duyên mà là duyên dài hạn". Không ít người còn hài hước nhận xét, nếu tính thời lượng xuất hiện cùng nhau trong phim và hậu trường, thì có lẽ họ còn gặp nhau nhiều hơn cả… người thân trong nhà. Không những nên duyên trên màn ảnh với số lần kỷ lục mà 2 diễn viên còn về chung 1 nhà ở ngoài đời thật.

Chu Nhất Vị và Bạch Hân Di vốn được xem là cặp đôi vàng của thể loại phim ngắn. Nhà trai sở hữu gương mặt góc cạnh, ánh mắt trầm ổn và khí chất lạnh lùng đúng chuẩn nam chính bước ra từ tiểu thuyết. Ngược lại, nhà gái gây thương nhớ bằng gương mặt thanh tú, nụ cười tươi sáng và khí chất dịu dàng, vừa hợp cổ trang, vừa hợp hiện đại. Mỗi lần đứng cạnh nhau, cả hai lập tức tạo nên khung hình chemistry tràn trề, khiến netizen đứng ngồi không yên

Suốt 34 dự án đã từng hợp tác, bộ đôi đã trải qua đủ thể loại từ cổ trang tới bối cảnh hiện đại đô thị. Dù ở style nào, họ vẫn giữ vững độ hot và đều đặn góp mặt trong danh sách phim ngắn được xem nhiều nhất trên các nền tảng. Không ít bình luận của cư dân mạng còn trêu rằng: "Trong khi nhà mình chờ CP tái hợp lần 2 trong mòn mỏi thì người ta đã lần 34 rồi".

Gần đây, cả 2 mới có thêm bộ phim đóng chung đã lên sóng tên là Ỷ Sủng Sinh Kiêu - xoay quanh chuyện tình bất ngờ giữa Kim Diệc Hàn - tổng tài lạnh lùng, quyền lực của tập đoàn họ Kim và Tịch Chiêu - nữ thiết kế xuất thân bình thường nhưng có nội tâm mạnh mẽ, kiên định. Vì một biến cố khó ngờ, Tịch Chiêu bị đẩy vào cuộc hôn nhân sắp đặt với Kim Diệc Hàn, trở thành “cô dâu trên danh nghĩa” của một người đàn ông mà cô chưa từng thật sự hiểu. Kim Diệc Hàn ban đầu luôn giữ khoảng cách, vừa đề phòng vừa mang theo định kiến về thân phận của cô, còn Tịch Chiêu thì bước vào gia đình hào môn với vô vàn áp lực.

Thế nhưng khi phải đối mặt với những hiểu lầm, sóng gió trong gia tộc và những cuộc đấu trí ngầm nơi thương trường, cả hai dần nhìn thấy mặt yếu mềm và chân thật của đối phương. Từ sự lạnh nhạt ban đầu, Kim Diệc Hàn bắt đầu che chở Tịch Chiêu, còn cô cũng dần nhận ra đằng sau vẻ ngoài băng giá là một trái tim hết mực chung tình. Cuộc hôn nhân vì bất đắc dĩ ấy cuối cùng lại biến thành hành trình hai con người học cách yêu, tin và cùng nhau trưởng thành

Chu Nhất Vị, sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Chiết Giang, đặc biệt vai diễn tổng tài ôn nhu hay chàng trai si tình.Trong khi đó, bà xã Bạch Hân Di lại hơn anh hai tuổi. Tại sự kiện Đêm Phim Ngắn, cô xuất hiện với chiếc đầm trắng sang trọng, thiết kế tinh tế khoe trọn đường cong, lập tức trở thành chủ đề bàn luận vì quá nổi bật. Visual của cô khiến nhiều khán giả nhận xét: "Đứng một mình thì đẹp, đứng cạnh Chu Nhất Vị thì thành phim luôn".

Cặp đôi này từng cùng nhau tạo nên loạt phim ngắn cực hút view như Giây Phút Định Mệnh, Ranh Giới Tình Yêu, Bạc Tổng Xin Hãy Nhẹ Tay, Ly Hôn Cô Vợ Chưa Từng Gặp Sau 3 Năm hay Ai Ngờ Lại Yêu Đúng Cô Thư Ký Là Vợ Mình. Mỗi lần hợp tác, họ đều tạo được cảm giác ăn ý, tự nhiên và không bị gượng ép.

Qua kỷ lục của Bạch Hân Dị - Chu Nhất Vị, dễ thấy được những cặp đôi phim ngắn này tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ của thể loại ngắn đang thống trị Douyin, Weibo và YouTube. Khi nhan sắc đủ đẹp và chemistry đủ đậm, chỉ vài phút phim cũng đủ bùng nổ thành hiện tượng mạng.