12 chiếc nhẫn vàng chốt sổ 2025 của cô gái Hà Nội

6 tháng đầu năm tiêu hơi hoang, nửa cuối năm quyết tâm làm lại và thành công “lật ngược tình thế”. Đó là lời miêu tả ngắn gọn, chính xác nhất về tình hình tài chính của cô gái trong câu chuyện dưới đây.

Dù mới là sinh viên năm 3, còn chưa chính thức đi làm nhưng thành quả khi chốt sổ năm 2025 của cô lại khiến nhiều người nể phục: 12 chiếc nhẫn vàng, tương đương khoảng 6 chỉ vàng!

Bức ảnh thành quả năm 2025 do cô mới chia sẻ

Trong bài tâm sự của mình, cô viết: “Hôm nay xin phép mọi người cho em khoe thành quả nửa năm tiết kiệm của sinh viên năm 3, vừa đi học vừa đi làm, tự lo cuộc sống ở Hà Nội ạ. Em bắt đầu mua vàng từ tháng 6, khi giá vàng khoảng hơn 11 triệu/1 chỉ. Đến hôm nay em mua là hơn 14 triệu/chỉ rồi, tất cả em đều bỏ vào sổ và ghi lại giá khi mua, mong ước của em là lấp đầy quyển sổ đựng vàng này trước khi đi lấy chồng”.

Dưới phần bình luận, cô còn cho biết thêm hiện tại đang làm 2 công việc. Từ khi nhìn mọi người “rủ nhau tích sản”, cô mới có động lực mua vàng hàng tháng, còn 6 tháng đầu năm thì thừa nhận “tiêu cũng hơi hoang”. Dù không tiết lộ mức thu nhập hay mức chi tiêu cụ thể hàng tháng, nhưng nhìn bức ảnh trên thôi cũng đủ biết cô gái này nỗ lực kiếm tiền và tiết kiệm thế nào.

“Người đi làm 3 năm như mình đọc xong thấy thật hổ thẹn” - Một người bày tỏ.

“Giờ các em giỏi quá, mình đến tận năm 28 tuổi là đi làm cỡ 4 năm mới mua được 1 chỉ vàng đầu tiên, mà lúc đó giá vàng chưa đến 8 triệu 1 chỉ. Giờ thì không đủ tiền mua hàng tháng nữa luôn” - Một người chia sẻ.

“6 tháng mua được 6 chỉ vàng… giá vàng tầm này mà tích sản được vậy thì chắc bạn này buôn bán kinh doanh gì rồi, chứ lương văn phòng nhiều người còn không làm được vậy nữa” - Một người bình luận.

“Lội ngược dòng thành công quá đi chứ! Chúc mừng em” - Một người khác khen.

“Giỏi quá, nhưng nếu ở trọ hoặc ở ghép thì nên lưu tâm việc giữ vàng cẩn thận nha bé. Tốt nhất là gửi về nhờ bố mẹ giữ giúp cho, chứ để phòng trọ nhiều khi cũng không yên tâm được. Mình cứ cẩn tắc vô áy náy, ngoài ra cũng nên giữ lại chút tiền mặt phòng thân, mua vàng hết nhỡ chẳng may có việc gì thì cũng khó xoay sở” - Một người khuyên.

Lưu ý quan trọng để không "mất ăn mất ngủ" khi mua vàng

Nếu không có quan điểm rõ ràng khi mua vàng, việc mất ăn mất ngủ vì giá vàng là điều hiển nhiên, vì giá vàng thay đổi theo từng ngày.

Ảnh minh họa

Đầu tiên, điều quan trọng nhất khi mua vàng là phải xác định rõ mục đích của mình: Mua để tích trữ dài hạn, để đầu tư sinh lời hay chỉ đơn giản là mua vì sợ cầm tiền mặt sẽ tiêu mất? Mỗi mục đích sẽ quyết định cách bạn chọn loại vàng, thời điểm mua và số lượng vàng trong mỗi lần mua. Nếu mua vàng để tích sản, nên ưu tiên vàng nhẫn trơn hoặc vàng miếng có thương hiệu uy tín, tránh mua vàng trang sức vì vàng qua chế tác thường sẽ bị trừ phí khi bán đi.

Thứ hai, cần hiểu rõ khẩu vị rủi ro của bản thân. Nếu mua vàng để tích sản, nên mua đều và giữ dài hạn để tránh việc bị xao động hay lo lắng bởi biến động giá vàng. Nếu mua vàng để đầu tư, yếu tố tiên quyết là hiểu rõ thị trường: Có kiến thức, có nhận định cá nhân cho việc mua vàng chứ không chỉ mua vì thấy "mọi người đều mua". Bởi dù là vàng hay bất kỳ thị trường nào, việc đầu tư theo đám đông mà không có quan điểm, chính kiến riêng đều rất tai hại.

Thứ ba, hãy chọn địa chỉ bán vàng uy tín. Khi mua, nên chọn các thương hiệu lớn, có giấy chứng nhận rõ ràng, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Tuyệt đối tránh việc mua vàng từ "người bán tự do", bởi kể cả đó là vàng thật đi chăng nữa thì cũng có thể khó mà bán được sau này.

"Mua ở đâu, bán ở đó" là điều người mua vàng phải lưu tâm, để tránh mua phải vàng giả và tránh việc không thể bán vàng sau này.