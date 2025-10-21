Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 câu không trả lời được thì đừng mua vàng

21-10-2025 - 00:25 AM

Mua vàng không phải đem tiền ra tiệm là xong.

Giá vàng tăng, ai cũng nói tới chuyện “phải mua ngay kẻo lỡ sóng”. Nhưng giữa lúc thị trường đang sôi sục, điều cần làm không phải là đem tiền tìm tiệm vàng gần nhất mà là tự hỏi 3 câu đơn giản sau.

1. Mục tiêu của bạn là gì - tích sản, dự phòng hay đầu tư?

Vàng có thể là cách để giữ giá trị tài sản, cũng có thể là món đầu tư ngắn hạn. Nhưng hai mục tiêu này rất khác nhau. Nếu bạn chưa rõ mình mua để làm gì, rất dễ chọn sai thời điểm và kỳ vọng sai kết quả.

2. Tình hình tài chính của bạn có đủ ổn để tham gia không?

Không ít người dồn hết tiền vào vàng, để rồi khi cần gấp lại phải bán lỗ. Mọi khoản đầu tư đều nên bắt đầu khi bạn đã có nền tảng tài chính ổn định: đủ chi tiêu, đủ dự phòng và không phụ thuộc vào một nguồn tiền duy nhất.

3 câu không trả lời được thì đừng mua vàng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

3. Bạn có sẵn sàng giữ trong thời gian dài không?

Giá vàng không tăng đều và có thể đi ngang trong nhiều tháng. Nếu bạn đang kỳ vọng “mua hôm nay, lời ngày mai”, có lẽ vàng không phù hợp với kỳ vọng đó.

Nếu chưa thể trả lời rõ ràng ba câu hỏi trên, có lẽ điều nên làm lúc này là tìm hiểu thêm, không phải rút ví ngay. Vàng vẫn là một kênh đáng chú ý, nhưng chỉ khi bạn thật sự hiểu vì sao mình chọn nó.

Lương 45 triệu đồng/tháng nhưng mẹ dặn về quê chỉ nói 10 triệu: Hai tháng sau tôi mới hiểu, thề cả đời không quên

Theo Hà Nguyên

Phụ nữ số

