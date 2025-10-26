3 kiểu người đừng cố mua vàng

Giá vàng lên xuống khiến ai cũng sốt ruột: người mua sớm thì khoe lãi, người chưa có lại sợ “trễ tàu”. Nhưng không phải ai cũng hợp với kênh này, nhất là 3 kiểu người dưới đây càng mua càng dễ stress.

1. Người thích lợi nhuận nhanh

Vàng không phải cổ phiếu hay crypto, nên đừng mong “một vốn bốn lời” trong vài tháng. Đây là kênh tích sản, nghĩa là phải giữ lâu mới thấy hiệu quả. Ai chỉ muốn “đánh nhanh thắng nhanh” sẽ dễ nản khi giá chững hoặc giảm nhẹ, rồi lại bán vội đúng lúc không nên. Mua vàng với tâm thế đầu cơ ngắn hạn gần như là bước đầu của việc… lỗ.

Ảnh minh hoạ

2. Người không đủ kỷ luật theo dõi thị trường

Nghe người khác rủ là mua, rồi để đó quên luôn, đây là sai lầm kinh điển. Dù vàng an toàn hơn các kênh khác, nhưng vẫn cần cập nhật giá, theo dõi chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới, hoặc ít nhất biết rõ mình mua ở mức bao nhiêu. Người thiếu kỷ luật sẽ không biết khi nào nên giữ, khi nào nên bán, và kết cục là “mua đỉnh, bán đáy” không chừng.

3. Người dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông

Thấy người ta mua là mua, thấy người ta bán là bán, đó không phải đầu tư mà là chạy theo tâm lý. Giá vàng vốn biến động mạnh theo tin tức, chính sách và tâm lý thị trường. Nếu không có quan điểm rõ ràng, bạn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy “nghe nói- tưởng vậy - làm liều”, rất mệt mỏi và khó mà lời được.

Vàng không phải là “phao cứu sinh” tài chính cho tất cả mọi người. Nếu bạn thích cảm giác nhanh, gọn, lời ngay, hoặc không đủ kiên nhẫn và kỷ luật, thì giữ tiền mặt hoặc gửi tiết kiệm có khi còn hiệu quả hơn. Đầu tư vàng chỉ nên bắt đầu khi bạn đủ hiểu và sẵn sàng đi đường dài với nó.