Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý

Ngọc Trinh tên thật là Trịnh Ngọc Trinh, sinh năm 1989 tại Trà Vinh trong một gia đình nghèo khó, có 4 anh chị em, mẹ lâm bệnh nặng và qua đời khi cô chỉ vừa 6 tháng tuổi.

Sở hữu chiều cao 1m72 cùng vòng đo cực chuẩn 85 – 58 – 91, Ngọc Trinh đã nhanh chóng gia nhập vào làng thời trang Việt Nam khi chỉ mới 15 tuổi và được biết đến với danh xưng “nữ hoàng nội y”, thường xuyên tham gia các buổi chụp ảnh nội y quyến rũ.

Bên cạnh vai trò người mẫu, Ngọc Trinh còn bén duyên với vai trò diễn viên khi tham gia đóng một số phim như: Vòng eo 56, Chị mẹ học yêu, Vu quy đại náo, Em là của em, Chị chị em em 2, Chị dâu, Thẩm mỹ viện âm phủ (chuẩn bị ra rạp)…

Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng lấn sân sang kinh doanh và sở hữu nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm, spa cũng như kinh doanh bất động sản, nhà hàng ẩm thực. Chính vì vậy, cô sở hữu cho mình số tài sản không phải dạng vừa và một cuộc sống giàu có, sang chảnh.

Báo Lao Động viết, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh khiến công chúng choáng ngợp khi khoe những tài sản "khủng", nổi bật xế hộp màu "hợp mệnh" 30 tỉ đồng. Năm 2015, Ngọc Trinh mua căn penthouse 180 m2 với giá khoảng 20 tỉ đồng.

Tiếp đó năm 2020, Ngọc Trinh khiến cả làng giải trí xôn xao khi tiết lộ chuyện mua căn biệt thự mới trị giá 50 tỉ đồng tại quận 9 - TPHCM, rộng hơn 800 m2, 4 tầng với giá 25 tỉ đồng. Ngọc Trinh đã đầu tư thêm nội thất nhập từ nước ngoài về nên đã ngốn hơn 1 triệu USD. Do đó, tổng trị giá căn nhà gần 50 tỉ đồng.

Không chỉ sở hữu nhà đẹp, bất động sản, Ngọc Trinh còn sở hữu nhiều xế hộp đắt tiền. Nữ người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh lái chiếc xế hộp Mercedes - Maybach S600 trị giá 12 tỉ đồng đi sự kiện. Bên cạnh đó, Range Rover LWB có giá bán 8 tỉ đồng.

Trước đó, cô sở hữu BMW 750Li với giá 5 tỉ đồng. Chiếc xe được nhắc đến nhiều nhất là chiếc Rolls-Royce được cô mua vào năm 2021 có giá hơn 30 tỉ đồng.

Cuộc sống sang chảnh, giàu có.

Biệt thự trị giá 50 tỷ của Ngọc Trinh tại quận 9.

Bên trong không gian sống của cô.

Nội thất sang trọng, phòng ăn rộng rãi

hồ bơi ngoài trời.

Dù vậy, cuộc sống của “nữ hoàng nội y” gặp khá nhiều thị phi bởi những phát ngôn liên quan tình – tiền. Điển hình, cô từng bị bắt tạm giam hơn 3 tháng và nhận án tù treo 1 năm về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Sau biến cố, Ngọc Trinh đã thay đổi rất nhiều. Cô sống điềm đạm hơn, nhẹ nhàng và không phô trương như trước. Điển hình là nữ người mẫu ăn mặc kín đáo hơn, chuộng phong cách nhẹ nhàng như nàng thơ nhưng vẫn khéo khoe được đường nét cơ thể quyến rũ, đặc biệt là vòng eo thon thả, gần như không có mỡ thừa.

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ về cuộc sống thường ngày cũng như công việc của mình. Mới đây, khi bà con đồng bào miền Bắc gặp bão lũ, Ngọc Trinh đã chia sẻ hình ảnh cô chuyển khoản 300 triệu vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban cứu trợ. Cùng với đó, cô chia sẻ: “Không còn đếm tuổi bằng ồn ào, mà bằng những việc làm ý nghĩa”.

Có thể thấy nữ diễn viên sinh năm 1989 đang “viết lại” câu chuyện đời mình. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: “Hãy yêu lấy hành trình của mình, kể cả khi nó lấm lem bùn đất. Bởi chính những vết bẩn ấy mới kể lại câu chuyện bạn đã sống dũng cảm đến nhường nào”.

Trong một status khác, cô bày tỏ: "Hãy cố gắng để trở nên thật đẹp, ngay cả khi trái tim em đã chi chít những tổn thương và chuỗi ngày em từng sống với nước mắt. Để biết rằng, dù cuộc đời có xảy ra những biến cố nhiều bất hạnh thì ngày hôm nay, em vẫn kiên cường, vẫn đầy kiêu hãnh, và xinh đẹp".

Xinh đẹp, giàu có nhưng hiện tại Ngọc Trinh vẫn độc thân.

Ở tuổi U40, Ngọc Trinh sống nhẹ nhàng, không còn phô trương, cô cũng kín tiếng về chuyện tình cảm riêng tư. Những gì mọi người thấy vẫn là một Ngọc Trinh độc thân vui vẻ.