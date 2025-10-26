Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin được không đây là Ánh Viên: "Khắc chế" Trấn Thành, đọ sắc Lan Ngọc - Đông Nhi không lép vế!

26-10-2025 - 13:48 PM | Lifestyle

Tập mới nhất của Running Man Việt đang khiến khán giả “bùng nổ” vì sự xuất hiện của Ánh Viên - nữ kình ngư huyền thoại của thể thao Việt Nam.

Không còn là hình ảnh nghiêm nghị, mạnh mẽ trong bộ đồ bơi, Ánh Viên khiến ai nấy đều ngỡ ngàng với diện mạo xinh đẹp, nữ tính và rạng rỡ đến khó tin. Đứng cạnh dàn khách mời "đỉnh chóp" như Lan Ngọc hay Đông Nhi, cô nàng vẫn toát lên thần thái cuốn hút, chứng minh nhan sắc đời thường không hề thua kém sao hạng A nào.

Có ai nhận ra đây là Ánh Viên không, nhan sắc xinh đẹp, thần thái tự tin xuất hiện trên Running Man Việt

Xuất hiện trong trang phục áo kiểu nữ tính, mix cùng chiếc mũ da mang phong cách hải tặc trong phần thử thách, Ánh Viên khiến khán giả mắt tròn mắt dẹt ngay từ giây đầu tiên cô xuất hiện trong Running Man Việt tập mới nhất. Mái tóc dài uốn nhẹ, điểm thêm vài sợi tóc tết nhỏ tạo điểm nhấn, cộng với nụ cười tươi rạng rỡ khiến "tiểu tiên cá" trông vừa dịu dàng vừa đầy sức sống. Nhiều người còn hài hước bình luận rằng "Ánh Viên như biến hình" - bởi nếu không giới thiệu, ít ai có thể nhận ra đây chính là "nữ hoàng đường đua xanh" từng giành hàng chục huy chương vàng cho Việt Nam.

Khoảnh khắc Ánh Viên bước ra, Trấn Thành lúng túng đến mức... không nhận ra cô. Cả trường quay vỗ tay khi Lan Ngọc nhanh nhảu bật mí: "Kình ngư đó!", Trấn Thành ngỡ ngàng: "Thiệt hả". Còn Đông Nhi thì nổi da gà khi nghe "tiểu tiên cá" người Cần Thơ tự giới thiệu một cách khiêm tốn: "Em là Nguyễn Thị Ánh Viên, vận động viên bơi lội".

Ánh Viên gây sốt khi xuất hiện tại Running Man bản Việt tập mới nhất, nhan sắc xinh đẹp khiến Trấn Thành không nhận ra, dàn cast ngỡ ngàng

Không chỉ khiến dàn cast trầm trồ vì nhan sắc "lột xác", Ánh Viên còn khiến netizen thích thú bởi sự hoạt ngôn và duyên dáng bất ngờ. Tưởng rằng cô nàng sẽ trầm tính, ít nói như khi thi đấu thể thao, nào ngờ Ánh Viên "bắt nhịp" show thực tế cực nhanh. Ngay trong những phút đầu giao lưu, cô đã khiến Trấn Thành "xịt keo" với pha nhận xét cực thẳng thắn: "Em từng xem Running Man Việt mùa trước, hồi đó anh thon hơn bây giờ". Câu nói vừa thật vừa hài khiến cả trường quay vỡ òa tiếng cười, còn Trấn Thành chỉ biết... đứng hình vài giây vì "bị chạm tự ái nhan sắc".

Ánh Viên giới thiệu về bản thân một cách đầy khiêm tốn vẫn khiến Đông Nhi "nổi da gà", dàn cast Running Man Việt vỗ tay rần rần

Trên mạng xã hội, loạt ảnh và video ghi lại khoảnh khắc Ánh Viên cười rạng rỡ đang được chia sẻ rầm rộ. Dưới phần bình luận, netizen không tiếc lời khen: "Không thể tin được đây là Ánh Viên! Cô ấy xinh và dễ thương quá!", "Đứng cạnh Lan Ngọc với Đông Nhi mà vẫn nổi bật ghê!", "Ánh Viên vừa giỏi vừa duyên, xem mà cười không ngớt luôn"... 

Với màn "chào sân" ấn tượng này, Ánh Viên không chỉ ghi điểm vì sự thân thiện, đáng yêu mà còn khiến khán giả mong cô sẽ xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình giải trí. Có lẽ sau ánh hào quang của những kỷ lục bơi lội, Ánh Viên đang mở ra một chương mới - rực rỡ và gần gũi hơn bao giờ hết.

Ánh Viên chỉ bằng một câu nói đã khắc chế Trấn Thành, khiến nam MC "xịt keo" cứng ngắc

Chương trình có sự xuất hiện của Trấn Thành liên tục phải xin lỗi

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

