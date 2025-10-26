Sự thật về tranh cãi Trấn Thành review quán vắng nhưng toàn đến nơi đông khách, lâu đời

Được nhiều người biết đến là một MC quốc dân và đạo diễn phim trăm tỷ, Trấn Thành còn là một người sành ăn. Điều này đã được thể hiện thông qua series Siêu Thực Thành, là tuyến nội dung được Trấn Thành đầu tư bài bản để giới thiệu những quán ăn mà anh cực kỳ tâm đắc. Không phân biệt quán có tên tuổi lớn hay không, miễn nơi đó ngon thì Trấn Thành sẽ nhiệt tình giới thiệu với khán giả.

Không đặt nặng danh tiếng hay quy mô, tiêu chí của Trấn Thành rất đơn giản: quán nào ngon thì đáng được giới thiệu. Chính cách làm chân thành này đã giúp “Siêu Thực Thành” nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn, biến nhiều hàng quán trở thành hiện tượng chỉ sau khi chương trình lên sóng.

Không ít địa điểm vốn chỉ quen thuộc với cư dân quanh khu vực, sau khi được Trấn Thành ghé thăm đã trở nên nổi tiếng, thu hút đông đảo thực khách. Nhiều người còn đùa rằng, “được Trấn Thành review là quán đổi đời.”

Tranh cãi Trấn Thành đa số review các quán lâu đời, có tên tuổi?

Mặc dù nhận được sự ủng hộ to lớn, series Siêu Thực Thành vẫn không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Một trong những tranh cãi xoay quanh là việc Trấn Thành dường như hầu hết chỉ review các quán lâu đời, có tên tuổi và ít khi review những quán vỉa hè, vắng khách.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào hành trình của các tập Siêu Thực Thành, có thể thấy Trấn Thành đã ghé qua hơn 20 quán ăn ở TP.HCM. Từ các hàng quán vỉa hè, núp hẻm cho đến các hàng quán sang trọng có phần đắt đỏ. Trong một tập Siêu Thực Thành, Trấn Thành đã từng nói rằng: “Ý nghĩa lớn nhất và thực sự để tôi làm chương trình này là tôi sợ mấy người bán ngon bị dẹp tiệm. Tôi nói thật, rất nhiều quán nhưng mặt bằng có vấn đề nên ít người qua lại, vắng khách.”

Từ đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng Trấn Thành chỉ đến ăn những quán được nhiều người biết đến hoặc lâu đời, có tên tuổi. Đơn cử như, quán Nam Ký tọa lạc trên con đường Trần Phú được nhiều người biết đến với cái tên “Hủ tiếu xào nhà xác”. Đây cũng là một quán ăn lâu đời, được nhiều người dân xung quanh ghé ăn thường xuyên. Hay Trấn Thành cũng từng review ở quán cơm “âm phủ” tại đường Hậu Giang, quán ăn này luôn tấp nập mỗi đêm.

Với quán cháo lòng trong tập 10 của Siêu Thực Thành, Trấn Thành đã chia sẻ rằng anh đã đến quán ăn từ lúc quán còn xập xệ cho đến hiện tại thì quán đã được trang hoàng lại. Theo chủ quán cháo lòng, tiệm đã bán được 34 năm và thậm chí là có cả gia đình 3 thế hệ đều đến ăn cháo. Nam MC cũng chia sẻ thêm rằng, đây là quán cháo lòng mà anh cực kỳ yêu thích vì hương vị không thay đổi theo thời gian.

Trong tập Siêu Thực Thành mới đây, Trấn Thành đã cùng các khách mời đi ăn quán phá lấu ngay đường Nguyễn Thị Minh Khai. Được biết, quán phá lấu này đã bán được gần 40 năm và được rất nhiều thực khách ghé thăm mỗi ngày.

Ngoài ra còn có các hàng quán tại những khu vực trung tâm thành phố hay khu vực được mệnh danh là nhà giàu như Bingsu Tuyết Hoa, Phở Huy,... Hay các quán bán trên mấy chục năm như hủ tiếu Nam Lợi - được nhiều người gọi là hủ tiếu chảnh, một địa chỉ quen thuộc của dân địa phương mỗi buổi sáng. Tương tự, quán chè mâm Khánh Vy luôn tấp nập thực khách vào mỗi buổi tối. Những điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu “Siêu Thực Thành” có đang vô tình ưu ái các quán nổi tiếng?

Thực tế, Trấn Thành làm chương trình Siêu Thực Thành “không phải vì tiền”

Trong tập 3 của Siêu Thực thành mùa đầu tiên Trấn Thành đã thẳng thắn chia sẻ: "Tôi là ma xó, quỷ hẻm mới biết được những quán ăn nằm sâu trong hẻm mà ít ai biết tới. Không biết bằng một phương pháp nào đó, tôi thích ăn ngon nên gặp toàn những người thích ăn ngon, rồi cứ chỉ qua chỉ lại nên biết các quán ngon”.

Trấn Thành còn nhận rằng: “Nói đúng trái tim mình thì khi một người nấu ăn làm đàng hoàng, có tâm là phải bán được hàng, đó là điều tôi muốn. Tôi muốn điều này xảy ra. Tôi không muốn một người đã dành hết tâm huyết vào món ăn phải thất vọng".

Cũng trong tập này, Trấn Thành đã đến quán bán món Tằm Bì để ăn và hàng quán này đã kinh doanh được 8 năm. Các món ăn được chủ quán sáng tạo rất độc đáo, khi bánh tằm bì có thêm các topping do anh sáng chế gồm xíu mại, thịt nướng, chả giò, nem nướng,... Hàng quán có các món ăn vô cùng độc đáo này lại phù hợp với tiêu chí của Siêu Thực Thành.

Còn có quán bún mắm trong hẻm mà Trấn Thành cũng diễn viên Lê Giang đến review. Không gian quán nhỏ và nằm sâu trong hẻm, hầu như không có chỗ ngồi dành cho nhiều thực khách đến ăn nhưng Trấn Thành vẫn đến ghi hình quán, để quán được nhiều người biết đến hơn sau nhiều lần đổi địa chỉ. Trong suốt buổi ăn, Trấn Thành và khách mời Lê Giang cũng liên tục khen món ăn ngon và hợp khẩu vị.

Ngoài ra, quán Wok Of Love - quán bán món Hàn có chi nhánh tại Thảo Điền, được mệnh danh là khu nhà giàu. Mỗi phần ăn ở đây đều có mức giá từ hơn 100 nghìn đồng cho đến hơn 400 nghìn đồng. Đây là một mức giá có phần chưa hợp lý với mức chi tiêu của một số thực khách nhưng lại hợp với tiêu chí ngon của Trấn Thành. Sau khi có sự xuất hiện của Siêu Thực Thành, Wok Of Love đã nhận được sự quan tâm to lớn và đã có rất đông thực khách ghé ăn hơn. Trong các bài đăng của quán, có ngày tiệm đã hết chỗ ngồi và thực khách phải đặt bàn trước.

Tương tự, quán Bún Chả 29 trong tập 2 của Siêu Thực Thành mùa đầu tiên, sự xuất hiện của Trấn Thành và Phạm Anh Duy đã giúp cho quán được nhiều người biết đến hơn. Trấn Thành cũng nhắc lại điều này trong tập 10, khi Phạm Anh Duy trở lại với vai trò khách mời.

Từ những gì Trấn Thành chia sẻ và thực tế chương trình thể hiện, có thể thấy anh không chọn quán vì danh tiếng hay vị trí mà vì chất lượng món ăn và tâm huyết của người làm bếp. Dù đó có thể là quán lâu đời, nổi tiếng hay các quán nằm tít sâu trong hẻm nhưng miễn các món ăn ngon thì anh sẽ nhiệt tình giới thiệu với tất cả mọi người.

Điều này quả thực được chứng thực với những người hâm mộ của Trấn Thành và khán giả của Siêu Thực Thành. Có rất nhiều người đã đi ăn theo Trấn Thành và đều có chung một cảm nhận rằng quán Trấn Thành giới thiệu rất ngon. Không những thế, họ còn vô cùng ủng hộ cách làm của Trấn Thành để nhiều người biết đến các quán ăn này nhiều hơn.

“Siêu Thực Thành” vì thế không chỉ là series review ẩm thực, mà còn là hành trình kể chuyện bằng vị giác, nơi Trấn Thành kết nối khán giả với những người làm ra món ngon một cách chân thành nhất.