Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới trẻ 'đu trend' mua iphone 5 cũ giá rẻ để chụp những bức hoài cổ

09-12-2025 - 00:50 AM | Lifestyle

Những người trẻ mê chụp ảnh săn lùng iphone 5 cũ với giá thành rẻ để có những bức ảnh mờ, hơi ngả vàng, tạo nên cảm giác hoài niệm mà smartphone mới khó mang lại.

Gần đây, trong các cộng đồng người trẻ yêu thích chụp ảnh, xu hướng săn lùng những chiếc iphone 5 bất ngờ xuất hiện. Dù những bức hình được chụp bằng iphone 5 không quá sắc nét, độ mờ cao và chất lượng thấp hơn nhiều so với điện thoại "đời mới" hiện đại, nhưng chính nét “cũ kỹ” ấy lại là điểm thu hút người trẻ "đu trend" mua iphone 5.

Nguyễn Gia Linh (SN 2002, Hà Nội) cho biết, sau khi thấy bạn bè trên mạng xã hội chia sẻ những bức ảnh mang màu sắc retro, cô lập tức “yêu từ cái nhìn đầu tiên” và quyết định mua một chiếc iphone 5 vào đầu tháng 11. Linh dễ dàng tìm kiếm điện thoại trên các sàn thương mại điện tử và mua được một máy còn khá mới với giá 600.000 đồng, kèm đầy đủ phụ kiện từ sạc tới ốp lưng. Sau khi kiểm tra tổng thể và thấy camera vẫn hoạt động tốt, cô yên tâm dùng máy để chụp ảnh hàng ngày.

Với niềm yêu thích đồ cổ, Võ Hoàng Bảo Anh (SN 2001, TP.HCM) cũng mua một chiếc iphone 5 từ người bán trong hội nhóm Facebook với giá 470.000 đồng, một mức giá rẻ. Cô sử dụng máy để ghi lại những buổi đi chơi, hẹn cà phê cùng bạn bè.

“Em thích những bức ảnh mờ ảo, hơi ngả vàng vì mang lại cảm giác hoài niệm như thời học cấp 3” , Bảo Anh nói.

Bên cạnh việc chụp ảnh, Bảo Anh sử dụng chiếc iphone 5 như vật để "cai nghiện" mạng xã hội. Chiếc máy hoạt động chậm và không được mượt mà như những chiếc điện thoại đời mới, nhưng với Bảo Anh, điều đó khiến nhịp sống chậm lại và giúp cô bớt lệ thuộc vào smartphone.

Giới trẻ 'đu trend' mua iphone 5 cũ giá rẻ để chụp những bức hoài cổ- Ảnh 1.

Giới trẻ 'đu trend' mua iphone 5 cũ giá rẻ để chụp những bức hoài cổ- Ảnh 2.

Ảnh chụp từ chiếc iphone 5 cũ của Bảo Anh (Ảnh: NVCC)

Nhu cầu mua iphone 5 tăng cao kéo theo thị trường máy cũ cũng sôi động hơn. Anh Lê Ngọc Thạch (SN 1991, Lâm Đồng) - người kinh doanh điện thoại cũ và là quản trị viên của 16 hội nhóm bán máy trên Facebook cho biết iphone 5 và iphone 5s hiện là một trong những dòng bán chạy nhất của anh.

Thời điểm cận Tết, lượng khách hàng trong độ tuổi 18 - 25 tìm mua iphone 5 tăng cao, trung bình mỗi tháng anh bán ra 100 - 150 chiếc. Ngày cao điểm, khách hàng hỏi mua máy nhưng anh không còn hàng để bán.

Thời điểm mới ra mắt, iphone 5 từng có giá khoảng 20 triệu đồng, nhưng hiện nay máy cũ chỉ còn 300.000 - 400.000 đồng, nên việc chi tiền để sở hữu một món đồ chụp ảnh hoài niệm không khiến giới trẻ đắn đo.

“Nếu bạn cầm iphone 16 hay 17 đi cà phê thì điều đó đã... quá bình thường. Còn khi cầm một chiếc iphone đời cũ để chụp ảnh, không ít bạn trẻ thấy đó là một phong cách riêng” , anh Thạch nói.

Giới trẻ 'đu trend' mua iphone 5 cũ giá rẻ để chụp những bức hoài cổ- Ảnh 3.

Giới trẻ 'đu trend' mua iphone 5 cũ giá rẻ để chụp những bức hoài cổ- Ảnh 4.

Anh Thạch chia sẻ rằng, thời gian gần đây Iphone 5 là dòng máy được nhiều khách hàng trẻ hỏi mua nhất (Ảnh: NVCC)

Trước khi trào lưu mua iphone 5 để chụp ảnh lan rộng, giới trẻ cũng từng săn lùng và tìm mua máy ảnh kỹ thuật số đời cũ, bởi những thiết bị này cũng cho ra chất ảnh nhiễu nhẹ, mang hơi hướng hoài cổ.

Cái giá của Hà Anh Tuấn

Theo Giang Phạm/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 nơi duy nhất ở Việt Nam được Mỹ đánh giá là "điểm đón bình minh lý tưởng nhất thế giới": Cảm giác "nhanh hơn cả ánh sáng", cảnh tượng hiếm chỗ nào có được

1 nơi duy nhất ở Việt Nam được Mỹ đánh giá là "điểm đón bình minh lý tưởng nhất thế giới": Cảm giác "nhanh hơn cả ánh sáng", cảnh tượng hiếm chỗ nào có được Nổi bật

Nữ nghệ sĩ là viện trưởng, cưới học trò kém 11 tuổi, sở hữu nhà 6 tầng trăm tỷ ở đường Hoàng Hoa Thám

Nữ nghệ sĩ là viện trưởng, cưới học trò kém 11 tuổi, sở hữu nhà 6 tầng trăm tỷ ở đường Hoàng Hoa Thám Nổi bật

Cận cảnh biệt thự của "sao nam quốc dân" - người khiến trái tim nhiều cô gái thổn thức

Cận cảnh biệt thự của "sao nam quốc dân" - người khiến trái tim nhiều cô gái thổn thức

00:31 , 09/12/2025
Vũ Cát Tường bị tố đạo nhái

Vũ Cát Tường bị tố đạo nhái

23:50 , 08/12/2025
Khuyên chân thành: Muốn giữ tiền thì tránh xa 3 thứ này!

Khuyên chân thành: Muốn giữ tiền thì tránh xa 3 thứ này!

23:26 , 08/12/2025
Vợ triệu phú Dubai tiết lộ loạt quy tắc hôn nhân không tưởng: Sống vương giả tựa nữ hoàng nhưng phải đánh đổi nhiều điều

Vợ triệu phú Dubai tiết lộ loạt quy tắc hôn nhân không tưởng: Sống vương giả tựa nữ hoàng nhưng phải đánh đổi nhiều điều

22:35 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên