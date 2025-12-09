Giới trẻ 'đu trend' mua iphone 5 cũ giá rẻ để chụp những bức hoài cổ

Gần đây, trong các cộng đồng người trẻ yêu thích chụp ảnh, xu hướng săn lùng những chiếc iphone 5 bất ngờ xuất hiện. Dù những bức hình được chụp bằng iphone 5 không quá sắc nét, độ mờ cao và chất lượng thấp hơn nhiều so với điện thoại "đời mới" hiện đại, nhưng chính nét “cũ kỹ” ấy lại là điểm thu hút người trẻ "đu trend" mua iphone 5.

Nguyễn Gia Linh (SN 2002, Hà Nội) cho biết, sau khi thấy bạn bè trên mạng xã hội chia sẻ những bức ảnh mang màu sắc retro, cô lập tức “yêu từ cái nhìn đầu tiên” và quyết định mua một chiếc iphone 5 vào đầu tháng 11. Linh dễ dàng tìm kiếm điện thoại trên các sàn thương mại điện tử và mua được một máy còn khá mới với giá 600.000 đồng, kèm đầy đủ phụ kiện từ sạc tới ốp lưng. Sau khi kiểm tra tổng thể và thấy camera vẫn hoạt động tốt, cô yên tâm dùng máy để chụp ảnh hàng ngày.

Với niềm yêu thích đồ cổ, Võ Hoàng Bảo Anh (SN 2001, TP.HCM) cũng mua một chiếc iphone 5 từ người bán trong hội nhóm Facebook với giá 470.000 đồng, một mức giá rẻ. Cô sử dụng máy để ghi lại những buổi đi chơi, hẹn cà phê cùng bạn bè.

“Em thích những bức ảnh mờ ảo, hơi ngả vàng vì mang lại cảm giác hoài niệm như thời học cấp 3” , Bảo Anh nói.

Bên cạnh việc chụp ảnh, Bảo Anh sử dụng chiếc iphone 5 như vật để "cai nghiện" mạng xã hội. Chiếc máy hoạt động chậm và không được mượt mà như những chiếc điện thoại đời mới, nhưng với Bảo Anh, điều đó khiến nhịp sống chậm lại và giúp cô bớt lệ thuộc vào smartphone.

Ảnh chụp từ chiếc iphone 5 cũ của Bảo Anh (Ảnh: NVCC)

Nhu cầu mua iphone 5 tăng cao kéo theo thị trường máy cũ cũng sôi động hơn. Anh Lê Ngọc Thạch (SN 1991, Lâm Đồng) - người kinh doanh điện thoại cũ và là quản trị viên của 16 hội nhóm bán máy trên Facebook cho biết iphone 5 và iphone 5s hiện là một trong những dòng bán chạy nhất của anh.

Thời điểm cận Tết, lượng khách hàng trong độ tuổi 18 - 25 tìm mua iphone 5 tăng cao, trung bình mỗi tháng anh bán ra 100 - 150 chiếc. Ngày cao điểm, khách hàng hỏi mua máy nhưng anh không còn hàng để bán.

Thời điểm mới ra mắt, iphone 5 từng có giá khoảng 20 triệu đồng, nhưng hiện nay máy cũ chỉ còn 300.000 - 400.000 đồng, nên việc chi tiền để sở hữu một món đồ chụp ảnh hoài niệm không khiến giới trẻ đắn đo.

“Nếu bạn cầm iphone 16 hay 17 đi cà phê thì điều đó đã... quá bình thường. Còn khi cầm một chiếc iphone đời cũ để chụp ảnh, không ít bạn trẻ thấy đó là một phong cách riêng” , anh Thạch nói.

Anh Thạch chia sẻ rằng, thời gian gần đây Iphone 5 là dòng máy được nhiều khách hàng trẻ hỏi mua nhất (Ảnh: NVCC)

Trước khi trào lưu mua iphone 5 để chụp ảnh lan rộng, giới trẻ cũng từng săn lùng và tìm mua máy ảnh kỹ thuật số đời cũ, bởi những thiết bị này cũng cho ra chất ảnh nhiễu nhẹ, mang hơi hướng hoài cổ.