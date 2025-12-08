Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ triệu phú Dubai tiết lộ loạt quy tắc hôn nhân không tưởng: Sống vương giả tựa nữ hoàng nhưng phải đánh đổi nhiều điều

08-12-2025 - 22:35 PM | Lifestyle

Bên dưới lớp hào nhoáng của cuộc sống vợ triệu phú Dubai là loạt quy tắc hôn nhân nghiêm ngặt.

Lấy chồng đại gia ở Dubai thường khiến nhiều người liên tưởng đến cuộc sống xa hoa, ngập tràn hàng hiệu và những buổi tiệc sang chảnh. Nhưng với Soudi Al Nadak, cô gái người Anh đã kết hôn với một triệu phú tại thành phố hào nhoáng này, đằng sau vẻ ngoài như mơ ấy lại là loạt quy tắc hôn nhân nghiêm ngặt mà người ngoài nghe xong cũng phải bất ngờ.

Vợ triệu phú Dubai tiết lộ loạt quy tắc hôn nhân không tưởng: Sống vương giả tựa nữ hoàng nhưng phải đánh đổi nhiều điều- Ảnh 1.

Đám cưới Soudi Al Nadak và chồng

Soudi Al Nadak (28 tuổi) đang sống tại Dubai, đã gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với chồng là doanh nhân triệu phú Jamal Al Nadak (34 tuổi). Cả hai gặp nhau cách đây 9 năm khi đang là sinh viên đại học ở Dubai. Nhờ có nhiều bạn chung và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Sau thời gian dài hẹn hò, cặp đôi tổ chức hai lễ cưới xa xỉ tại Dubai và Anh.

Soudi kể rằng ngay từ buổi hẹn đầu tiên, Jamal đã để lại ấn tượng mạnh khi đưa cô tới một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Dubai bằng siêu xe riêng.

Cô cho biết: "Chúng tôi có rất nhiều bạn chung và chúng tôi luôn gặp nhau tại các sự kiện của người nổi tiếng nên Jamal rủ tôi đi chơi và cuối cùng tôi đã cho anh ấy một cơ hội. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, anh ấy đưa tôi đến nhà hàng tốt nhất ở Dubai, đón tôi bằng chiếc xe hơi sang trọng của anh ấy,..".

Vợ triệu phú Dubai tiết lộ loạt quy tắc hôn nhân không tưởng: Sống vương giả tựa nữ hoàng nhưng phải đánh đổi nhiều điều- Ảnh 2.

Vợ triệu phú Dubai tiết lộ loạt quy tắc hôn nhân không tưởng: Sống vương giả tựa nữ hoàng nhưng phải đánh đổi nhiều điều- Ảnh 3.

Sau khi kết hôn, cô bước vào cuộc sống xa hoa đúng nghĩa giữa thành phố vốn được xem là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới. Mỗi ngày của cô gắn liền với các nhà hàng sang trọng, lịch làm đẹp dày đặc và thói quen mua sắm hàng hiệu.

Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng ấy, Soudi tiết lộ hai vợ chồng duy trì hôn nhân bằng những quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt. Theo cô, cả hai thống nhất từ đầu rằng không được có bạn khác giới để tránh mâu thuẫn. Họ cũng chia sẻ toàn bộ mật khẩu điện thoại, thiết bị cá nhân và đặc biệt luôn bật định vị 24/7 mỗi khi ở xa nhau.

Vợ triệu phú Dubai tiết lộ loạt quy tắc hôn nhân không tưởng: Sống vương giả tựa nữ hoàng nhưng phải đánh đổi nhiều điều- Ảnh 4.

"Jamal và tôi không giữ bí mật gì với nhau, chúng tôi giao tiếp cởi mở, chúng tôi có mật khẩu của nhau. Chúng tôi luôn bật định vị của mình bất cứ khi nào chúng tôi xa nhau để chúng tôi biết đối phương đang ở đâu. Chúng tôi cũng không có bạn khác giới", cô nói.

Bên cạnh đó, Soudi thừa nhận cô phải đánh đổi khá nhiều để phù hợp với hình ảnh người vợ của một triệu phú Dubai. Cô luôn phải xuất hiện chỉn chu từ mái tóc, bộ móng đến lớp trang điểm. Ngay cả khi sử dụng mạng xã hội, cô cũng phải vô cùng cẩn thận, đảm bảo mọi nội dung đều tôn trọng chồng và gia đình chồng.

Theo Phạm Trang

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 nơi duy nhất ở Việt Nam được Mỹ đánh giá là "điểm đón bình minh lý tưởng nhất thế giới": Cảm giác "nhanh hơn cả ánh sáng", cảnh tượng hiếm chỗ nào có được

1 nơi duy nhất ở Việt Nam được Mỹ đánh giá là "điểm đón bình minh lý tưởng nhất thế giới": Cảm giác "nhanh hơn cả ánh sáng", cảnh tượng hiếm chỗ nào có được Nổi bật

Nữ nghệ sĩ là viện trưởng, cưới học trò kém 11 tuổi, sở hữu nhà 6 tầng trăm tỷ ở đường Hoàng Hoa Thám

Nữ nghệ sĩ là viện trưởng, cưới học trò kém 11 tuổi, sở hữu nhà 6 tầng trăm tỷ ở đường Hoàng Hoa Thám Nổi bật

Sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân thay đổi thế nào?

Sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân thay đổi thế nào?

22:07 , 08/12/2025
Đàm Vĩnh Hưng làm điều cuối cùng ở biệt thự vừa bán, được chủ cho ở nhờ đến hết Tết Nguyên đán

Đàm Vĩnh Hưng làm điều cuối cùng ở biệt thự vừa bán, được chủ cho ở nhờ đến hết Tết Nguyên đán

21:18 , 08/12/2025
Nữ ca sĩ hủy hôn đại gia: U50 ở biệt thự 2000m2 trị giá 3 triệu đô, chồng là chủ chuỗi nha khoa ở Mỹ

Nữ ca sĩ hủy hôn đại gia: U50 ở biệt thự 2000m2 trị giá 3 triệu đô, chồng là chủ chuỗi nha khoa ở Mỹ

21:14 , 08/12/2025
16 năm bên nhau, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn cứ mãi như thế này!

16 năm bên nhau, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn cứ mãi như thế này!

21:14 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên