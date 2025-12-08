Vợ triệu phú Dubai tiết lộ loạt quy tắc hôn nhân không tưởng: Sống vương giả tựa nữ hoàng nhưng phải đánh đổi nhiều điều

Lấy chồng đại gia ở Dubai thường khiến nhiều người liên tưởng đến cuộc sống xa hoa, ngập tràn hàng hiệu và những buổi tiệc sang chảnh. Nhưng với Soudi Al Nadak, cô gái người Anh đã kết hôn với một triệu phú tại thành phố hào nhoáng này, đằng sau vẻ ngoài như mơ ấy lại là loạt quy tắc hôn nhân nghiêm ngặt mà người ngoài nghe xong cũng phải bất ngờ.

Đám cưới Soudi Al Nadak và chồng

Soudi Al Nadak (28 tuổi) đang sống tại Dubai, đã gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với chồng là doanh nhân triệu phú Jamal Al Nadak (34 tuổi). Cả hai gặp nhau cách đây 9 năm khi đang là sinh viên đại học ở Dubai. Nhờ có nhiều bạn chung và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Sau thời gian dài hẹn hò, cặp đôi tổ chức hai lễ cưới xa xỉ tại Dubai và Anh.

Soudi kể rằng ngay từ buổi hẹn đầu tiên, Jamal đã để lại ấn tượng mạnh khi đưa cô tới một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Dubai bằng siêu xe riêng.

Cô cho biết: "Chúng tôi có rất nhiều bạn chung và chúng tôi luôn gặp nhau tại các sự kiện của người nổi tiếng nên Jamal rủ tôi đi chơi và cuối cùng tôi đã cho anh ấy một cơ hội. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, anh ấy đưa tôi đến nhà hàng tốt nhất ở Dubai, đón tôi bằng chiếc xe hơi sang trọng của anh ấy,..".

Sau khi kết hôn, cô bước vào cuộc sống xa hoa đúng nghĩa giữa thành phố vốn được xem là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới. Mỗi ngày của cô gắn liền với các nhà hàng sang trọng, lịch làm đẹp dày đặc và thói quen mua sắm hàng hiệu.

Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng ấy, Soudi tiết lộ hai vợ chồng duy trì hôn nhân bằng những quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt. Theo cô, cả hai thống nhất từ đầu rằng không được có bạn khác giới để tránh mâu thuẫn. Họ cũng chia sẻ toàn bộ mật khẩu điện thoại, thiết bị cá nhân và đặc biệt luôn bật định vị 24/7 mỗi khi ở xa nhau.

"Jamal và tôi không giữ bí mật gì với nhau, chúng tôi giao tiếp cởi mở, chúng tôi có mật khẩu của nhau. Chúng tôi luôn bật định vị của mình bất cứ khi nào chúng tôi xa nhau để chúng tôi biết đối phương đang ở đâu. Chúng tôi cũng không có bạn khác giới", cô nói.

Bên cạnh đó, Soudi thừa nhận cô phải đánh đổi khá nhiều để phù hợp với hình ảnh người vợ của một triệu phú Dubai. Cô luôn phải xuất hiện chỉn chu từ mái tóc, bộ móng đến lớp trang điểm. Ngay cả khi sử dụng mạng xã hội, cô cũng phải vô cùng cẩn thận, đảm bảo mọi nội dung đều tôn trọng chồng và gia đình chồng.