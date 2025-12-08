Cái giá của Hà Anh Tuấn

Vào ngày 5/12 vừa qua, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn chính thức công bố giá vé cho live concert “The rose” sẽ diễn ra tại Đà Lạt vào ngày 17/1/2026.

Giá vé live concert “The rose"

Theo đó, ekip mở bán 5 hạng vé được lấy cảm hứng từ những ca khúc được yêu thích nhất của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Cụ thể, Dưới cánh hoa rơi anh nhớ em giá 1,5 triệu đồng; Người con gái môi đỏ má hồng giá 2,5 triệu đồng; Mộng mơ hoa tuyết khắp trời trắng xóa giá 3,5 triệu đồng; Thế gian này không mất đi hoa hồng giá 4,5 triệu đồng. Đáng chú ý, hạng vé có mức giá cao nhất là Những cánh hoa phai tàn thật nhanh với mức giá 6 triệu đồng.

Dù concert chưa diễn ra và cũng chưa tổ chức bán vé, tuy nhiên vào ngày 22/11 vừa qua, ekip chương trình The rose - Đà Lạt đã đóng góp 500 triệu đồng, đồng hành cùng chương trình cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Hành động này của ekip chương trình lập tức nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Trước đó, Hà Anh Tuấn cùng với công ty Vision đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hướng đến bảo vệ môi trường, phát triển y tế, giáo dục, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và thế hệ tương lai.

Nam ca sĩ sinh năm 1984 từng thừa nhận bản thân là người mê tiền nhưng nếu có tiền nhiều tiền sẽ ưu tiên việc cứu người. Đối với anh sự giàu có không đến từ những giá trị vật chất mà quan trọng là điều mình làm được trong cuộc sống.

“Chúng ta khoe nhau nhiều tiền để làm gì? Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu người... Dân chơi là chơi kiểu đó. Giờ dân chơi vẫn khoe cái xe, cái túi, đồ đạc thế này thế kia thì lỗi thời rồi”, ca sĩ từng chia sẻ.

Đầu tháng 10 vừa qua, Hà Anh Tuấn và ekip chương trình Sketch a Rose tại Los Angeles (Mỹ) đã trao 50.000 USD cho Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM cùng báo Tuổi trẻ để gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng sau bão Bualoi.

Miệt mài chứng tỏ mình là “dân chơi nhân ái”

Trong suốt những năm qua, Hà Anh Tuấn cùng cộng sự đã nối dài các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Ở thời điểm cả nước phải căng mình chống dịch Covid-19, anh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên hỗ trợ trang thiết bị chống dịch, trong đó có 3 phòng áp lực âm tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh. Ngay sau đó, “dân chơi nhân ái” này lại tiếp tục gửi 500 triệu đồng từ tiền bán vé đêm nhạc “Veston” để ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19.

Vào hồi năm 2020, nghe tin chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” ngừng phát sóng vì không có nguồn tài trợ, nam ca sĩ đã quyết định ủng hộ 3 tỷ đồng cho chương trình. Điều này giúp những người làm chương trình có thêm động lực và để có thể đảm bảo cho nhiều gia đình đoàn tụ và lan tỏa nhân ái trong cộng đồng.

Chưa dừng lại ở đó, kể từ năm 2019 đến nay, giọng ca sinh năm 1984 cùng ekip của mình đã âm thầm dùng nguồn kinh phí trích ra từ những hoạt động nghệ thuật, sản phẩm âm nhạc để trồng cây gây rừng với dự án mang tên “Rừng Việt Nam”. Đến thời điểm hiện tại, dự án của anh đã đi qua 4 địa phương với hàng nghìn cây xanh được vun trồng, tái sinh.

Việc làm này của anh cũng truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ khác trong showbiz Việt, khiến nhiều người muốn chung tay góp sức như Lưu Hương Giang, Phương Ly, Hoàng Dũng, Trần Duy Khang (Chillies), Thịnh Suy và cả huyền thoại âm nhạc người Nhật Kitaro.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng các nghệ sĩ thân thiết tham gia trồng rừng

Bên cạnh những hoạt động cộng đồng, thiện nguyện do chính mình khởi xướng, Hà Anh Tuấn còn là đại sứ trong nhiều hoạt động như: quỹ học bổng Vừ A Dính, thành viên Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM... Bên cạnh đó, anh thường xuyên tham ủng hộ cho trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc dioxin, trẻ em khuyết tật…

Với những hành động đã và đang tiếp tục làm, Hà Anh Tuấn đã dần chứng minh cho những phát ngôn của chính mình trong thời gian qua: “Đừng bao giờ nghĩ những thứ bạn kiếm được là do tài năng. Quên đi. Không có người mua thì bán cho ai, không có người mua thì bạn kiếm tiền kiểu gì? Bạn hưởng từ xã hội, bạn phải trả lại”.

