Khó khăn lắm Hollywood mới làm được điều này ở Việt Nam năm nay

Bộ phim Hollywood đầu tiên vượt mốc 100 tỷ đồng tại Việt Nam năm 2025

“Zootopia 2” vừa trở thành bộ phim Hollywood đầu tiên trong năm 2025 vượt mốc 100 tỷ đồng tại các rạp Việt Nam, đồng thời tiếp tục thống lĩnh phòng vé với tốc độ tăng trưởng doanh thu vượt trội.

Theo đơn vị phát hành, chỉ hơn một tuần sau ngày công chiếu, phần tiếp theo của loạt phim hoạt hình đình đám đã cán mốc 100 tỷ đồng. Ra mắt từ cuối tháng 11, câu chuyện tiếp tục về bộ đôi thỏ – cáo nhanh chóng thu hút khán giả, liên tục thiết lập những kỷ lục mới tại các cụm rạp.

Đến chiều 7/12, số liệu từ Box Office Vietnam cho biết doanh thu của phim đã chạm 125 tỷ đồng và vẫn tiếp tục nhảy vọt. Dù phải cạnh tranh với phim Việt vừa trình làng Hoàng tử quỷ, “Zootopia 2” vẫn kiên trì giữ ngôi đầu bảng, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Với đà tăng trưởng hiện tại, giới rạp phim đánh giá tác phẩm hoàn toàn có khả năng hướng đến mốc 200 tỷ đồng nếu sức nóng duy trì ổn định.

Không chỉ gây bão tại Việt Nam, bom tấn của Disney cũng đang tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên toàn cầu. Box Office Mojo ghi nhận doanh thu quốc tế đến ngày 5/12 đã đạt 672 triệu USD, và nhiều chuyên gia tin rằng phim có thể tiến tới cột mốc 1 tỷ USD trong thời gian tới.

“Zootopia 2” đánh dấu màn tái xuất của Nick Wilde và Judy Hopps sau gần 10 năm vắng bóng. Ở phần này, cả hai đã trở thành sĩ quan chính thức và đối mặt một nhiệm vụ phức tạp: điều tra sự xuất hiện bất ngờ của một con rắn ở Zootopia – sự kiện chưa từng xảy ra trong gần một thế kỷ. Hành trình của họ cũng xoay quanh bí ẩn từ cuốn nhật ký của dòng tộc Lynxley, gia đình có ảnh hưởng lớn đến sự thịnh vượng của thành phố.

1 năm nhiều dự án đình đám của Hollywood

Ngay từ đầu năm 2025, giới chuyên môn kỳ vọng phòng vé toàn cầu sẽ sôi động với loạt dự án đa dạng thể loại, từ siêu anh hùng, tình cảm đến phim gia đình. Khán giả Marvel chờ đợi sự trở lại của Captain America: Brave New World, Thunderbolts và The Fantastic Four: First Steps.

Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu lớn tiếp tục tái xuất như Jurassic World Rebirth hay Superman. Nhóm phim dành cho gia đình cũng phong phú với Paddington in Peru, A Minecraft Movie, Elio, Zootopia 2 hay The SpongeBob Movie: Search for Squareparents.

Tạp chí Variety đã điểm danh nhiều tác phẩm đáng chú ý trong năm, quy tụ các đạo diễn hàng đầu và dàn sao Hollywood.

Captain America: Brave New World : Tác phẩm thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, đánh dấu lần đầu Sam Wilson (Anthony Mackie) kế nhiệm danh hiệu Captain America sau khi Steve Rogers giải nghệ. Nhân vật đối mặt tình thế khó lường khi phải bảo vệ tổng thống Mỹ (Harrison Ford) — người đồng thời biến thành Red Hulk. Phim còn có sự góp mặt của Shira Haas, Giancarlo Esposito, Liv Tyler và Tim Blake Nelson.

Mission: Impossible – The Final Reckoning : Phần tám có thể là dấu mốc khép lại hành trình của Ethan Hunt do Tom Cruise thủ vai. Bộ phim theo chân nhóm IMF trong cuộc chạy đua ngăn chặn một trí tuệ nhân tạo nguy hiểm có tên Thực Thể. Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Hayley Atwell và Vanessa Kirby tiếp tục đồng hành cùng Cruise.

F1 : Brad Pitt hóa thân thành Sonny Hayes, tay đua kỳ cựu trở lại trường đua sau tai nạn, đồng thời cố vấn cho VĐV trẻ Joshua Pearce (Damson Idris). Sản xuất ghi hình tại nhiều sự kiện F1 thật, bao gồm Grand Prix Anh 2023.

Superman : Tác phẩm mở màn chương đầu tiên của vũ trụ DCU mới, Gods and Monsters. Thế giới trong phần phim hỗn loạn bởi nội chiến, xâm lược ngoài hành tinh và âm mưu của Lex Luthor (Nicholas Hoult). Superman (David Corenswet) phải đối mặt với sự phẫn nộ của công chúng khi không thể cứu họ khỏi thảm kịch.

The Fantastic Four: First Steps : Phiên bản mới của Fantastic Four quy tụ Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) và Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm). Câu chuyện diễn ra tại New York thập niên 1960. Theo nguyên tác, cả bốn trở thành siêu anh hùng sau khi tiếp xúc nguồn năng lượng vũ trụ.

Jurassic World Rebirth : Lấy bối cảnh 5 năm sau Jurassic World Dominion, bộ phim theo chân nhóm nghiên cứu truy tìm ba loài khủng long lớn nhất nhằm phát triển loại thuốc có lợi cho nhân loại. Khi con tàu bị một quái vật biển phá hủy, họ buộc phải sống sót trên hòn đảo chứa nhiều bí mật. Scarlett Johansson đảm nhận vai chuyên gia Zora Bennett, bên cạnh Jonathan Bailey, Rupert Friend và Ed Skrein.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng chung, những bộ phim này đều không đạt doanh thu “khủng” để vượt mốc 100 tỷ tại các rạp Việt Nam.

Sắp tới đây, bom tấn “Avatar: Fire and Ash” (Đạo diễn: James Cameron - Thể loại: Khoa học viễn tưởng, phiêu lưu) cũng sẽ ra rạp. Phần ba của loạt phim Avatar quay lại hành trình của Jake và Neytiri khi họ chạm trán tộc người Ash.

Dàn diễn viên gồm Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington và nhiều tên tuổi khác. Đây dự kiến sẽ là "bom tấn" của Hollywood để "kết" năm 2025.

