Ở các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, khí hậu nóng ẩm, mùa hè kéo dài khiến việc chọn hướng căn hộ chung cư trở thành mối quan tâm hàng đầu. Một căn hộ mát mẻ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí điều hòa, tạo sự dễ chịu trong sinh hoạt mà còn mang lại cảm giác bình an. Bên cạnh yếu tố vi khí hậu, nhiều người Việt còn rất chú trọng phong thủy để lựa chọn hướng nhà hợp mệnh, thu hút sinh khí, tránh sát khí.

Vậy giữa thực tế và phong thủy, hướng nào được xem là “điểm vàng” cho căn hộ chung cư?

Nguyên tắc chung khi chọn hướng cho nhà chung cư

Bạn cần nhớ nguyên tắc: Ở chung cư, hướng ban công quan trọng hơn hướng cửa chính.

Khác với nhà mặt đất, chung cư có đặc thù nằm ở độ cao, ít tiếp xúc trực tiếp với dòng xe cộ và mặt đất. Vì vậy, yếu tố quyết định hướng căn hộ không phải cửa chính mà là hướng ban công và mặt đón gió – ánh sáng.

Ban công chính là phía tiếp nhận khí (gió, ánh sáng tự nhiên), quyết định thông thoáng, mát mẻ và năng lượng lưu chuyển trong căn hộ.

Các chuyên gia phong thủy cũng thống nhất rằng, hướng căn hộ chính là hướng ban công. Do đó, mọi phân tích về hướng mát hay hợp mệnh đều tập trung vào phần này.

Ở chung cư chọn căn hộ hướng nào mát và hợp phong thủy nhất? (Ảnh: iStock)

Hướng Đông, Đông Nam mát mẻ, phù hợp với khí hậu Việt Nam

Đây là những hướng được người mua căn hộ săn đón nhiều nhất.

Căn hộ hướng Đông có những ưu điểm: Đón nắng buổi sáng, ánh sáng dịu, không quá gay gắt; tránh được nắng chiều – kẻ thù lớn nhất của căn hộ chung cư. Nhiệt độ căn hộ thường ở mức ổn định, buổi chiều và tối không bị “hấp nhiệt”.

Hướng Đông Nam: Được coi là hướng “vàng” vì đón gió mát từ biển (đặc biệt khu vực miền Bắc và miền Trung). Nắng ban mai chiếu vừa phải, giúp căn hộ sáng sủa nhưng không nóng. Buổi chiều mát tự nhiên, tiết kiệm đáng kể điện năng cho điều hòa.

Xét về phong thủy, Đông Nam thuộc hành Mộc, được coi là hướng của tài lộc, may mắn; mang lại cảm giác an hòa, giúp gia chủ dễ ngủ, dễ tập trung làm việc. Hướng này phù hợp với hầu hết các mệnh trong Ngũ hành, đặc biệt mệnh Thủy và Mộc. Vì thế, Đông và Đông Nam hầu như là lựa chọn lý tưởng nhất cho cả vi khí hậu lẫn phong thủy.

Căn hộ chung cư hướng Nam: Mát, sáng và cân bằng năng lượng

Hướng Nam cũng rất được ưa chuộng ở Việt Nam vì đón gió lành, ánh sáng vừa phải.

Ưu điểm: Gió Nam thổi quanh năm, đặc biệt là mùa hè. Ánh sáng vào ổn định, không gay gắt như Tây hoặc Tây Nam; giảm nguy cơ ẩm mốc vì căn hộ được thông gió tự nhiên thường xuyên.

Hướng Nam thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho danh tiếng, sự công nhận và phát triển sự nghiệp; phù hợp với người mệnh Thổ hoặc Mộc. Đấy được xem là hướng cát lành, mang lại sinh khí, sự cân bằng giữa ánh sáng và gió.

Nếu không chọn được căn hướng Đông Nam, hướng Nam là lựa chọn tốt thứ hai.

Hướng Bắc: Mát nhưng thiếu sáng

Trong việc chọn hướng cho nhà chung cư, hướng Bắc là giải pháp cho những người ghét nắng hoàn toàn.

Ưu điểm: Hầu như không bị nắng trực diện, kể cả buổi sáng hay buổi chiều; rất mát vào mùa hè – phù hợp với người có cơ địa nóng.

Nhược điểm: Thiếu ánh sáng tự nhiên dễ dẫn đến ẩm mốc, nhất là ở nhà vệ sinh hoặc khu bếp không có cửa sổ. Ban công hướng Bắc thường phải bật đèn ngày đêm, gây cảm giác hơi tối.

Hướng Bắc thuộc hành Thủy, biểu tượng cho trí tuệ và sự linh hoạt; phù hợp về mặt phong thủy với người mệnh Mộc và Kim. Nếu ưu tiên mát tuyệt đối, bạn có thể chọn hướng Bắc, nhưng cần chú ý giải pháp chiếu sáng và chống ẩm.

(Ảnh: 1133Hope)

Hướng Tây, Tây Nam: Nên tránh nếu bạn coi trọng sự mát mẻ

Đây là nhóm hướng nhiều người e ngại nhất khi mua nhà chung cư.

Lý do chính: Nắng chiều rất gay gắt; từ 13h–17h nắng chiếu thẳng vào căn hộ khiến tường, kính, sàn nóng rát. Buổi tối căn hộ vẫn “hầm hập” vì lượng nhiệt tích lại trong ngày. Tiền điện điều hòa mùa hè có thể tăng 30–50%.

Tây Nam thuộc hành Thổ – không xấu, nhưng không được đánh giá cao về sinh khí cho căn hộ trên cao. Nếu bật điều hòa thường xuyên, khí trong nhà trở nên khô, dễ gây mất cân bằng năng lượng.

Có thể khắc phục không? Một số chung cư dùng kính Low-E hạn chế nắng. Thiết kế có logia sâu sẽ giảm nhiệt rất tốt. Nếu giá đẹp, tầng cao, tầm nhìn thoáng, căn hộ chung cư hướng Tây, Tây Nam vẫn đáng cân nhắc. Nhưng nếu mục tiêu của bạn là “ở cho mát” thì hướng Tây không phải lựa chọn tối ưu.

Chọn hướng căn hộ chung cư theo mệnh có cần quá khắt khe?

Nhiều người quá chú tâm vào hướng “hợp mệnh Đông tứ – Tây tứ”. Tuy nhiên, phong thủy hiện đại coi trọng tổng thể dòng khí và sự tiện nghi hơn là công thức cứng nhắc.

Gợi ý hài hòa giữa phong thủy và thực tế:

- Ưu tiên hướng mát trước, sau đó cân chỉnh phong thủy bằng nội thất (màu sắc, chất liệu, vị trí bếp…).

- Nếu mệnh không hợp hướng ban công, bạn có thể đặt bàn thờ theo hướng hợp mệnh – phong thủy vẫn tốt.

Vị trí căn hộ gần thang máy, rác, hoặc vướng cột vẫn bị đánh giá xấu về phong thủy hơn là không hợp hướng. Như vậy, không nên hy sinh sự mát mẻ, tiện nghi chỉ để chạy theo một nguyên tắc phong thủy khô cứng.

Tóm lại, ở chung cư chọn căn hộ hướng nào? Lý tưởng nhất là đảm bảo mát, sáng, gió tốt, phong thủy lành. Hướng Đông đẹp – sáng sớm dịu mát, chiều không nóng; hướng Nam mát gió, cân bằng – phù hợp đa số gia chủ. Hướng Bắc mát nhưng tối – nên cân nhắc nếu bạn thích ánh sáng tự nhiên. Hướng Tây/Tây Nam ít phù hợp khí hậu Việt Nam, dễ nóng bức.

Nếu bạn mua chung cư để ở lâu dài, hãy ưu tiên những hướng giúp gia đình thoải mái, tiết kiệm năng lượng, và đảm bảo sức khỏe. Phong thủy nên là yếu tố bổ trợ – không phải ràng buộc.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.