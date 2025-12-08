Sống ở chung cư tầng 29 nhiều năm rồi quay về khu tập thể cũ, tôi mới phát hiện cuộc sống dễ thở hơn hẳn

Mới đây, một cư dân ở Trung Quốc đã chia sẻ trải nghiệm chỗ ở của mình lên mạng xã hội. Những năm đầu khi chung cư cao tầng bắt đầu nở rộ, anh dồn toàn bộ tiền tích lũy để mua một căn hộ trên tầng 29. Nhưng sau nhiều bất tiện nảy sinh, anh quyết định bán căn hộ này và chuyển về khu tập thể cũ. Điều bất ngờ là từ khi trở lại nơi cũ, cuộc sống của anh lại dễ chịu và thoải mái hơn hẳn.

Vì sao vội vàng bán căn hộ tầng 29?

Chủ căn hộ cho biết, sau khi dọn vào tầng 29, những kỳ vọng về một cuộc sống hạnh phúc dần bị thực tế phá vỡ. Có ba vấn đề lớn khiến anh không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, và cuối cùng phải đưa ra quyết định bán nhà.

Trước hết là chi phí sinh hoạt quá cao. Anh không ngờ chung cư cao tầng lại phát sinh nhiều khoản phí ẩn như: phí dịch vụ, phí bảo trì thang máy, phí gửi xe cho đến chi phí an ninh,...cộng lại mỗi năm phải chi vài nghìn tệ (tương đương khoảng vài chục triệu đồng).

Không chỉ vậy, mỗi lần mua đồ nội thất hay vật dụng cỡ lớn, thợ vận chuyển còn thu thêm phí mang đồ lên tầng cao. Từng khoản nhỏ cộng dồn theo thời gian, trở thành gánh nặng đáng kể, và vượt xa mức chi tiêu khi sống ở khu tập thể cũ.

Tiếp đến là vấn đề tiếng ồn mãi không được giải quyết. Do đã quen sống ở khu tập thể cũ, anh đặc biệt nhạy cảm với tiếng động, và khi chọn căn hộ cao tầng, mục đích của anh chính là muốn tránh xa tiếng ồn dưới mặt đất. Thế nhưng sau khi vào ở mới phát hiện, tiếng vận hành của thang máy và tiếng máy bơm của hệ thống cấp nước lúc nào cũng hiện diện.

Đặc biệt là vào ban đêm, những âm thanh này lại càng trở nên rõ rệt, thậm chí nhiều lần khiến anh mất ngủ. Bị tiếng ồn quấy nhiễu trong thời gian dài, anh bắt đầu xuất hiện tình trạng suy nhược thần kinh, giảm trí nhớ, khiến anh vô cùng hối tiếc về quyết định khi xưa.

Cuối cùng là sự phụ thuộc quá mức vào thang máy. Ở các tòa nhà cao tầng, thang máy gần như là mạch sống của mọi hộ gia đình, mọi sinh hoạt đi lại đều phải trông cậy vào nó. Nhưng chỉ cần thang máy gặp sự cố, cả tòa nhà lập tức rơi vào cảnh tê liệt.

Đối với người sống ở tầng 29 như anh, việc thang máy ngừng hoạt động đồng nghĩa phải leo hàng chục tầng cầu thang. Mỗi lần leo lên đến nhà, anh đều cảm thấy chân tay rã rời, mệt đến mức chẳng còn sức để làm gì khác.

Sau quá nhiều bất tiện, cuối cùng anh cũng quyết định bán lại căn hộ hiện tại và chuyển lại về khu tập thể cũ.

Tìm lại cảm giác thoải mái sau khi chuyển về khu tập thể cũ

Sau khi chuyển về khu tập thể cũ, trải nghiệm sống của người chủ căn hộ thay đổi rõ rệt. Trước hết, đi lại không còn phải phụ thuộc vào thang máy. Ở chung cư cao tầng trước đây, vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối, chờ thang máy có khi mất hàng chục phút, vô cùng bất tiện. Trong khi đó, các khu nhà cũ đa phần chỉ cao dưới 6 tầng, muốn đi đâu chỉ việc đi cầu thang bộ. Điều này giúp anh có thể tự do đi lại, tiết kiệm nhiều thời gian và hoàn toàn tránh được những rắc rối do thang máy hỏng hóc gây ra.

Thứ hai, chi phí sinh hoạt giảm mạnh. Ở khu tập thể cũ, các phí dịch vụ như phí rác thải, phí gửi xe, phí an ninh,...gần như không đáng kể. Các khoản cộng lại cũng chỉ khoảng 400.000 đồng một năm.

So với việc sống ở chung cư cao tầng, mỗi năm phải chi tới vài vài chục triệu đồng, việc chuyển về khu cũ này đã giúp anh tiết kiệm được số tiền đủ để mua thêm vài món đồ lớn trong nhà.

Thứ ba, tình làng nghĩa xóm ấm áp hơn hẳn. Trong suốt những năm sống ở chung cư cao tầng, ngoài việc biết mặt người hàng xóm đối diện, anh hầu như không có giao tiếp với các hộ khác. Thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ chào nhau qua loa, sinh hoạt hằng ngày chủ yếu là “đi một mình, về một mình”, khiến anh luôn cảm thấy cô đơn.

Ngược lại, cư dân ở khu tập thể cũ phần lớn là những hộ đã sống nhiều năm, ai cũng quen biết nhau. Mỗi lần gặp ngoài sân hay trên cầu thang, mọi người đều chủ động chào hỏi, trò chuyện thân tình. Hễ nhà nào gặp chuyện cần giúp, hàng xóm sẽ lập tức chung tay.

Sự ấm áp kiểu “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” này là điều anh chưa từng cảm nhận được khi sống ở tầng cao, và cũng chính nó giúp anh tìm lại cảm giác thuộc về một cộng đồng thực sự.

Sự thay đổi nơi ở đã cho anh một bài học thực tế rằng: không phải lúc nào nhà mới, nhà cao tầng cũng đồng nghĩa với chất lượng sống tốt hơn. Điều quan trọng là sự phù hợp với nhu cầu, thói quen và cảm giác an toàn của mỗi người. Trải nghiệm từ tầng 29 trở lại khu tập thể cũ cho thấy, đôi khi một môi trường giản dị, chi phí vừa phải và tình người ấm áp mới chính là yếu tố giúp cuộc sống của chúng ta trở nên thoải mái hơn. Câu chuyện này cũng khiến nhiều người suy ngẫm: giữa hiện đại và bình yên, đâu mới là lựa chọn thực sự mang lại hạnh phúc?

*Bài viết phản ánh quan điểm cá nhân của nhân vật

Theo Toutiao