Ngoại hình U70 cực phong độ của nam nghệ sĩ ở chung cư đường Nguyễn Xiển, viên mãn bên vợ kém 16 tuổi

Bên cạnh sự nghiệp, NSND Trọng Trinh cũng được khán giả chú ý về cuộc sống riêng. Ông kết hôn năm 1987 và có 2 con trai. Cuộc hôn nhân tan vỡ sau 20 năm đồng hành, Trọng Trinh nhận nuôi 2 con vì “có kinh tế hơn”, vì muốn bù đắp cho các con. Cả 2 người con của Trọng Trinh đều được cho ăn học tử tế, du học ở nước ngoài.