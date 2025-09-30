Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngoại hình U70 cực phong độ của nam nghệ sĩ ở chung cư đường Nguyễn Xiển, viên mãn bên vợ kém 16 tuổi

30-09-2025 - 20:22 PM | Sống

Ở tuổi U70, nam nghệ sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong độ khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa mơ ước.

Ngoại hình U70 cực phong độ của nam nghệ sĩ ở chung cư đường Nguyễn Xiển, viên mãn bên vợ kém 16 tuổi- Ảnh 1.

NSND Trọng Trinh sinh năm 1957, tốt nghiệp lớp diễn viên khóa 1 của Nhà hát Kịch Việt Nam. Ông là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước từ sân khấu đến màn ảnh nhỏ qua các phim: Săn bắt cướp, Gió qua miền tối sáng, Tuổi thanh xuân, Mưa bóng mây…

Ngoại hình U70 cực phong độ của nam nghệ sĩ ở chung cư đường Nguyễn Xiển, viên mãn bên vợ kém 16 tuổi- Ảnh 2.

Từ năm 1997, NSND Trọng Trinh chuyển sang làm đạo diễn với hàng loạt phim truyền hình ăn khách: Sang sông, Ban mai xinh, Cầu vồng tình yêu, Cả một đời ân oán...

Ngoại hình U70 cực phong độ của nam nghệ sĩ ở chung cư đường Nguyễn Xiển, viên mãn bên vợ kém 16 tuổi- Ảnh 3.

Trước khi về hưu, nam nghệ sĩ giữ chức trưởng phòng Nội dung 3 - Trung tâm sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC).

Ngoại hình U70 cực phong độ của nam nghệ sĩ ở chung cư đường Nguyễn Xiển, viên mãn bên vợ kém 16 tuổi- Ảnh 4.

Bên cạnh sự nghiệp, NSND Trọng Trinh cũng được khán giả chú ý về cuộc sống riêng. Ông kết hôn năm 1987 và có 2 con trai. Cuộc hôn nhân tan vỡ sau 20 năm đồng hành, Trọng Trinh nhận nuôi 2 con vì “có kinh tế hơn”, vì muốn bù đắp cho các con. Cả 2 người con của Trọng Trinh đều được cho ăn học tử tế, du học ở nước ngoài.

Ngoại hình U70 cực phong độ của nam nghệ sĩ ở chung cư đường Nguyễn Xiển, viên mãn bên vợ kém 16 tuổi- Ảnh 5.

Trọng Trinh từng mất nhiều thời gian để vượt qua cú sốc hôn nhân tan vỡ, từng mất lòng tin vào phụ nữ. Gặp nói chuyện bình thường không sao, chỉ cần người ta có ý quý mến, rủ đi uống cà phê là ông sợ.

Ngoại hình U70 cực phong độ của nam nghệ sĩ ở chung cư đường Nguyễn Xiển, viên mãn bên vợ kém 16 tuổi- Ảnh 6.

Ấy vậy mà năm 2011, nam NSND nên duyên với người vợ thứ 2 tên Lan Phương – người Đà Nẵng, kém ông 16 tuổi, cũng từng đổ vỡ hôn nhân vì tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Ngoại hình U70 cực phong độ của nam nghệ sĩ ở chung cư đường Nguyễn Xiển, viên mãn bên vợ kém 16 tuổi- Ảnh 7.

Theo lời nam nghệ sĩ, vợ là người rất chu đáo, hết lòng vì chồng. Chăm sóc chồng từ những chuyện nhỏ nhất như ăn uống, quần áo, sức khỏe…

Ngoại hình U70 cực phong độ của nam nghệ sĩ ở chung cư đường Nguyễn Xiển, viên mãn bên vợ kém 16 tuổi- Ảnh 8.

Vợ kém 16 tuổi của ông là người sống khép kín, nội tâm, không có tính ghen tuông dù chồng đi quanh năm suốt tháng, chẳng mấy khi ở nhà.

Ngoại hình U70 cực phong độ của nam nghệ sĩ ở chung cư đường Nguyễn Xiển, viên mãn bên vợ kém 16 tuổi- Ảnh 9.

Dù không có con chung với người vợ sau nhưng nam nghệ sĩ khẳng định, chuyện con cái không ảnh hưởng tới việc ông chung thủy với vợ. Hiện tại, nam nghệ sĩ cũng đã lên chức ông nội.

Ngoại hình U70 cực phong độ của nam nghệ sĩ ở chung cư đường Nguyễn Xiển, viên mãn bên vợ kém 16 tuổi- Ảnh 10.

Hiện tại, vợ chồng ông đang sống tại một căn chung cư nằm trên đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Các con đều đã lập gia đình, có con và ở riêng, công việc cuộc sống đều ổn định.

Ngoại hình U70 cực phong độ của nam nghệ sĩ ở chung cư đường Nguyễn Xiển, viên mãn bên vợ kém 16 tuổi- Ảnh 11.

Ngoài đi show, những khi rảnh, Trọng Trinh ưu tiên thời gian cho con cháu, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè cà phê, du lịch. Có lẽ nhờ cuộc sống an nhàn và bình yên ấy mà ở tuổi U70 NSND Trọng Trinh vẫn giữ được phong độ, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực. Ở ông luôn tràn đầy năng lượng tích cực từ công việc đến cuộc sống thường ngày.

Theo Tám Tám

Đời sống & pháp luật

