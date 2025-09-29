Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ

29-09-2025 - 21:36 PM | Lifestyle

Ở tuổi U40, nam nghệ sĩ này đẹp trai, nổi tiếng, sở hữu khối tài sản "khủng" nhưng vẫn lẻ bóng dù vướng nhiều tin đồn tình ái.

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 1.

Quốc Trường sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Anh từng trải qua những ngày tháng cơ cực khi gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Từ nhỏ, Quốc Trường đã phải làm nhiều công việc như phụ hồ, bán vé số để phụ giúp bố mẹ. Chính trải nghiệm đó đã hình thành ở anh tính cách kiên trì, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 2.

Từ những năm trung học, Quốc Trường đã gây chú ý bởi chiều cao lý tưởng, gương mặt sáng và phong thái tự tin. Anh từng giành giải “Học sinh thanh lịch” và được một công ty người mẫu tuyển chọn khi đang học lớp 12. Nhờ ngoại hình điển trai, anh bén duyên với nghệ thuật.

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 3.

Năm 2009, Quốc Trường tham gia cuộc thi “Ngôi sao ngày mai” và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Từ đó, anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Về nhà đi con, Gạo nếp gạo tẻ, Bẫy ngọt ngào..., trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước.

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 4.

Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai, Quốc Trường còn được đánh giá cao bởi lối diễn tự nhiên, đa dạng vai diễn. Anh từng đoạt giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình, khẳng định vị thế trong làng giải trí Việt.

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 5.

Song song với nghệ thuật, Quốc Trường còn thử sức với kinh doanh. Anh sáng lập chuỗi nhà hàng mì cay, nhanh chóng phát triển hơn 100 chi nhánh khắp cả nước. Sự nhạy bén và quyết đoán trong kinh doanh đã mang về cho anh nguồn thu ổn định và khối tài sản đồ sộ.

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 6.

Sau hơn một thập kỷ lao động nghệ thuật và kinh doanh, Quốc Trường sở hữu khối tài sản đáng nể. Anh có 2 căn biệt thự trị giá ước tính lên đến 70 tỷ đồng: 1 căn rộng hơn 300m2 ở TP.HCM trị giá khoảng 40 tỷ, 1 căn biệt thự 3 tầng ở Cần Thơ trị giá hơn 30 tỷ để báo hiếu bố mẹ.

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 7.

Biệt thự tại TP.HCM, nơi Quốc Trương đang sống một mình, được thiết kế theo phong cách Indochine, với nội thất nhập khẩu đắt đỏ.

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 8.
Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 9.
Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 10.
Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 11.

Nam nghệ sĩ từng tiết lộ đã chi hàng chục tỷ đồng chỉ để trang trí, tạo nên không gian sống vừa hiện đại, vừa ấm cúng.

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 12.
Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 13.
Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 14.

Biệt thự ở Cần Thơ cũng không kém phần lộng lẫy, với sân vườn rộng rãi và kiến trúc sang trọng.

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 15.

Sở hữu ngoại hình điển trai, cao ráo, Quốc Trường luôn nằm trong top những nam nghệ sĩ đào hoa bậc nhất showbiz. Anh thường xuyên được khán giả ghép đôi với các nữ diễn viên xinh đẹp, và từng vướng tin đồn tình cảm với nhiều mỹ nhân trong showbiz như Bảo Thanh, Phương Thanh, Dương Hoàng Yến...

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 16.

Tuy vậy, ở tuổi 37, Quốc Trường vẫn chưa lập gia đình dù sự nghiệp thăng hoa và tài sản dồi dào. Anh chia sẻ rằng từng trải qua vài mối tình sâu đậm, song duyên chưa đủ để kết hôn. Nam nghệ sĩ quan niệm hôn nhân là chuyện cả đời, cần sự thấu hiểu và sẻ chia, chứ không thể gấp gáp.

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ- Ảnh 17.

Với Quốc Trường, một người vợ lý tưởng không cần quá giỏi kiếm tiền, nhưng phải biết vun vén gia đình và dành sự quan tâm cho chồng con.

Theo Lâm Anh

Thanh niên Việt

