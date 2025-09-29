Khối tài sản của Đức Phúc ra sao mà được khen "giàu nhất gia đình Hoa dâm bụt"?

Mới đây, Đức Phúc khiến công chúng nức lòng khi giành chiến thắng tại cuộc thi Intervision được tổ chức tại Nga cùng tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" bùng nổ trên sân khấu. Đại diện Việt Nam xuất sắc giành giải thưởng 30 triệu ruble, tương đương 9 tỷ đồng.

Nhiều người xúc động nhờ lại khoảnh khắc Đức Phúc đăng quang trong cuộc thi Giọng hát Việt 2015. Sau 10 năm, anh tiếp tục đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ.

Đức Phúc khiến công chúng nức lòng khi giành chiến thắng tại cuộc thi Intervision được tổ chức tại Nga.

Sau 10 năm theo đuổi nghệ thuật, Đức Phúc có cho mình khối tài sản "khủng". Trong một buổi phỏng vấn, Erik - bạn thân của Đức Phúc đã khẳng định Đức Phúc giàu nhất trong gia đình Hoa dâm bụt. " Phúc có nhiều tài sản, Phúc giàu nhất luôn ". Khi được hỏi, trong gia đình Hoa dâm bụt, ai kiếm tiền giỏi nhất, Erik cũng trả lời đó chính là Đức Phúc. " Phúc rất chăm chỉ đi show, gần như là show nào cũng đi. Dẫu có mệt mỏi, Phúc cũng đi" , anh nói thêm.

Đức Phúc được khen là thành viên giàu có nhất trong gia đình Hoa Dâm Bụt.

Ở tuổi 28, Đức Phúc sở hữu nhiều sổ đỏ, trong đó có căn hộ trị giá hơn 10 tỷ đồng với diện tích 120m2. Căn hộ có view nhìn về trung tâm quận 1. Đức Phúc đã chia sẻ: "Không gian sống mới rộng rãi, đúng ý tôi. Khi tôi mua nhà, bố mẹ vui mừng, tự hào".

Đức Phúc tậu căn hộ 120m2 trị giá hơn 10 tỷ đồng vào năm 2021.

Nhiều món nội thất trong căn hộ có giá trị cao do được đặt mua từ nước ngoài. Từng theo học khoa Kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đức Phúc tự mình lên ý tưởng thiết kế, giám sát thi công và tân trang toàn bộ không gian sống để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Trước đó, nam ca sĩ cũng từng sở hữu một căn hộ tại Quận 7, mua khi mới 22 tuổi - chỉ ba năm sau ngày đăng quang Quán quân Giọng hát Việt.

Cuối năm 2018, giọng ca Hết thương cạn nhớ tậu một chiếc Range Rover Evoque trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Cuối năm 2018, giọng ca Hết thương cạn nhớ tậu một chiếc Range Rover Evoque trị giá hơn 3 tỷ đồng. Nói về những tài sản mình sở hữu, Đức Phúc khẳng định tất cả đều từ tiền tự kiếm được, anh chưa bao giờ vay mượn. Nam ca sĩ chia sẻ: “ Mẹ tôi bán xôi, bố lái xe thì lấy đâu ra tiền hỗ trợ con cái. Chưa kể gia đình từng lâm vào cảnh nợ nần, nên bây giờ chỉ cần nghe đến chữ nợ là tôi rất ám ảnh. Khi tích cóp đủ, tôi mới dám mua chứ không vay mượn ai” .

Đức Phúc cũng là tín đồ hàng hiệu.

Đến năm 2020, anh tiếp tục mua tặng bố mẹ một chiếc Toyota Fortuner giá hơn 1 tỷ đồng cùng một căn hộ tại Hà Nội. Ngoài ra, Đức Phúc còn duy trì việc gửi tiền biếu bố mẹ hằng tháng để phụng dưỡng. Bên cạnh bất động sản và xe hơi, anh còn là tín đồ của hàng hiệu, thường xuyên sở hữu những món đồ đến từ các thương hiệu đình đám như Gucci, D&G, Versace…

Nhìn vào khối tài sản “khủng” ở tuổi 28, dễ thấy thành công của Đức Phúc không đến từ may mắn nhất thời, mà là kết quả của quá trình làm việc kiên trì, không biết mệt mỏi. Từ một chàng trai bước ra từ Giọng hát Việt 2015, anh đã chứng minh bản thân bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng, sự nỗ lực không ngừng và tinh thần lao động nghiêm túc. Đức Phúc ngày nay không chỉ được công nhận về tài năng mà còn là hình mẫu nghệ sĩ trẻ giàu nghị lực, biết vươn lên để xây dựng sự nghiệp và cuộc sống đáng mơ ước.