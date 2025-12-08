Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

16 năm bên nhau, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn cứ mãi như thế này!

08-12-2025 - 21:14 PM | Lifestyle

Không khó để bắt gặp chi tiết quen thuộc mỗi khi Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn xuất hiện.

Vừa qua, Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - tổ chức đám cưới xa hoa và thu hút mọi sự chú ý của truyền thông lẫn công chúng. Không chỉ gây trầm trồ vì độ hoành tráng, lễ cưới của Tiên Nguyễn và ông xã Justin Cohen còn quy tụ nhiều gương mặt tầm cỡ tham dự. Trong số các nhân vật xuất hiện chung vui với vợ chồng Tiên Nguyễn thì netizen đổ dồn sự quan tâm cho vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn.

Tại buổi lễ gia tiên diễn ra tại biệt thự, vợ chồng Tăng Thanh Hà có mặt từ rất sớm. Cả hai diện áo dài thanh lịch, thần thái điềm đạm nhưng đầy cuốn hút. Dù đây không phải lần đầu vợ chồng Tăng Thanh Hà lộ diện chung nhưng khoảnh khắc nắm chặt tay nhau lại trở thành hình ảnh gây sốt cõi mạng. Và sau khi lễ gia tiên kết thúc, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn cùng nhau ra về và cả hai vẫn giữ chặt tay nhau.

Tăng Thanh Hà và ông xã luôn nắm tay nhau khi xuất hiện và lúc ra về ở lễ gia tiên

Bên cạnh khí chất của Tăng Thanh Hà thì cái nắm tay của Louis Nguyễn dành cho vợ gây sốt mạng xã hội

Đến tối cùng ngày, Tăng Thanh Hà thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong bộ váy mà đỏ rượu, khoe vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ sau 3 lần sinh nở. Không đeo trang sức hay ăn diện cầu kỳ, Hà Tăng vẫn đủ sức gây ấn tượng, tỏa sáng giữa không gian tiệc cưới với nhan sắc và thần thái sang trọng đẳng cấp. Trong khi đó, Louis Nguyễn mặc bộ suit đen bảnh bao trông phong độ và lịch lãm.

Từ khi bước xuống xe, đôi vợ chồng dính như sam. Khi bắt gặp ống kính, Hà Tăng và chồng còn có hành động dễ thương, thân thiện là vẫy tay chào. Vào bên trong tiệc, cặp đôi cùng nhau đi gặp gỡ bạn bè và tiếp các khách mời có mặt. Đôi vợ chồng luôn kè kè nhau trong từng khoảnh khắc. Và đến khi ra về, cặp đôi vẫn luôn tay trong tay như một thói quen.

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Tăng Thanh Hà ở tiệc cưới em gái

Những khoảnh khắc chung của đôi vợ chồng được netizen chia sẻ rầm rộ

Không chỉ trong đám cưới lần này, netizen lập tức "đào lại" loạt khung hình qua nhiều năm: từ sự kiện lớn, tiệc gia đình, đám cưới họ hàng cho đến những khoảnh khắc đời thường đều cho thấy thói quen tương tác nhẹ nhàng ấy.

Dù đã bên nhau 16 năm và có 3 con, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vẫn duy trì sự đồng điệu mỗi khi xuất hiện. Không phô trương, không ồn ào, chỉ bằng những hành động nhỏ nhưng tinh tế, cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hôn nhân của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn khiến nhiều người ngưỡng mộ

Theo Hoa Liên

Phụ nữ số

