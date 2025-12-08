Nhìn lại 2025: Ai cắt 5 khoản này sớm thì cuối năm đều dư tiền

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Năm 2025 đầy biến động giá cả, nhưng không ít gia đình vẫn dư được vài chục triệu chỉ nhờ một thay đổi nhỏ: cắt đúng 5 khoản chi gây “thủng ví” mà trước đây họ cứ nghĩ là… không đáng bao nhiêu. Và khi nhìn lại 12 tháng, ai cắt sớm cũng nhận ra mình nhẹ cả người lẫn tiền.

“Tôi kiếm 20 triệu/tháng mà vẫn không dư nổi 1 đồng – cho đến khi dừng 5 khoản chi”

Chị Mai Anh, 42 tuổi, Hà Nội từng kết thúc năm 2024 trong tình trạng “không nợ nhưng chẳng dư”, dù thu nhập hai vợ chồng gần 30 triệu/tháng.

Bước sang 2025, giá thực phẩm tăng 15–30%, tiền học con tăng thêm 300.000–500.000 đồng, tiền xăng – điện – nước lúc nhiều lúc ít… khiến chị nghĩ mình sẽ càng khó tích lũy.

Nhưng trái ngược, đến cuối tháng 11/2025, chị ngạc nhiên khi cộng lại thấy gia đình dư hơn 27 triệu, dù mức sống không thay đổi đáng kể.

Chị kể: “Tôi không tăng lương, không thắt lưng buộc bụng. Tôi chỉ dừng 5 khoản chi mà trước đây thấy nhỏ xíu.”

Những khoản “nhỏ xíu” ấy hóa ra lại chiếm tới 18–22% tổng chi tiêu năm 2025 của nhiều gia đình – nếu không nhìn kỹ, chẳng ai để ý.

5 khoản ai cắt sớm cũng dư tiền cuối năm

1. Các khoản “chi vụn” sau giờ tan ca – nhỏ nhưng cộng lại thành cả triệu mỗi tháng

Năm 2025, khảo sát nhỏ từ một hội nhóm nội trợ cho thấy:

- 1 ly nước 35.000–45.000 đồng,

- 1 bữa ăn vội 55.000–70.000 đồng,

- 1 lần "ghé siêu thị mua nhanh" tốn 120.000–200.000 đồng.

Nhìn thì nhỏ, nhưng tần suất đều đặn 3–4 lần/tuần khiến tổng chi tăng 1–1,5 triệu/tháng.

Chị Mai Anh dừng thói quen này trước tiên. “Thay bằng mang theo snack hoặc trái cây, tôi giảm gần 900.000 đồng trong tháng đầu,” chị nói.

2. Mua đồ giảm giá theo cảm xúc – thứ gây “thủng ví” nhiều nhất năm 2025

2025 chứng kiến bùng nổ các đợt sale liên tục, đặc biệt là các nền tảng thương mại điện tử. Vấn đề không phải ở giảm giá, mà ở việc người dùng mua vì… rẻ chứ không vì cần.

Theo dữ liệu người tiêu dùng ước tính:

- 70% món mua trong các đợt “đại hạ giá” không được dùng quá 3 lần.

- Trung bình mỗi người chi thêm 300.000–600.000 đồng/tháng cho các món “không cần thiết”.

Cắt khoản này, gia đình chị Mai Anh tiết kiệm khoảng 5 triệu trong 6 tháng.

3. Chi tiền vào những món tiện ích dùng chưa đến 10 lần

Máy làm bánh, nồi chiên đời mới, thiết bị detox… – đa số được mua vì thấy trend trên mạng. Nhưng phần lớn lại:

- tốn diện tích,

- tiêu tốn điện,

và bị bỏ xó sau vài tuần.

Năm 2025, mức chi cho các sản phẩm “tiện ích ít dùng” tăng 20%. Cắt nhóm này, nhiều gia đình giữ lại được 2–4 triệu/năm.

Chị Mai Anh nói thẳng: “Tôi chỉ giữ lại 5 thiết bị dùng mỗi ngày, còn lại bán thanh lý ngay.”

4. Tiền ship – tiền cafe – tiền “đi lại lòng vòng”

Đây là 3 khoản nhỏ nhưng cộng lại cực lớn.

- Tiền ship: Trung bình 15.000–30.000 đồng/lần × 15–20 lần/tháng → 300.000–600.000 đồng/tháng.

- Tiền cafe: Một ly 50.000–65.000 đồng × 10 lần/tháng → 500.000–650.000 đồng.

- Đi lại lặt vặt: Đi mua 1 món nhưng lại mua 3 món.

Khi cắt 70% tần suất, gia đình chị Mai Anh giảm bớt được 1,2 triệu mỗi tháng mà không hề cảm thấy thiếu thốn.

5. Những khoản chi "để đó cho vui" – nhưng không làm cuộc sống tốt hơn

Bao gồm:

- đồ trang trí mua theo cảm xúc,

- đồ bếp mua “để động lực nấu ăn”,

- quần áo mua cho đủ bộ,

- mua thêm hộp – giỏ – vật dụng lưu trữ để… chứa đồ thừa.

Khoản này không cố định nhưng là “thủ phạm thầm lặng” khiến nhiều gia đình không bao giờ biết mình mất tiền vì đâu.

Khi chị Mai Anh hạn chế, tiền tiết kiệm tăng thêm 200.000–300.000/tháng mà không ảnh hưởng cuộc sống.

Bảng chi tiêu của chị Mai Anh – trước và sau khi cắt 5 khoản

Khoản mụcTrước khi cắtSau khi cắtChênh lệch/tháng
Chi vụn sau giờ làm1.200.000350.000-850.000
Sale – mua cảm xúc1.000.000300.000-700.000
Đồ tiện ích ít dùng500.0000-500.000
Ship + cafe1.600.000600.000-1.000.000
Đồ linh tinh – trang trí400.000200.000-200.000
Tổng tiết kiệm-3.250.000/tháng

Một năm → hơn 39 triệu, đúng với số tiền chị cộng lại được cuối tháng 11/2025.

Tại sao ai cắt sớm cũng dư tiền?

Vì 5 khoản này đều mang 3 đặc điểm giống nhau:

1. Tần suất cao nhưng giá trị nhỏ → khó nhận ra.

2. Không tạo ra giá trị sống thật sự.

3. Không cắt thì mất rất nhiều, nhưng cắt lại không ảnh hưởng gì.

Các chuyên gia tài chính cá nhân gọi đây là “khoản chi điểm mù” – thứ mà hầu hết mọi người đều không kiểm soát nhưng ảnh hưởng cực lớn tới ngân sách năm 2025.

Kết lại năm 2025: Muốn dư tiền – không phải làm thêm, mà là cắt đúng thứ

Chị Mai Anh chia sẻ: "Không phải tôi giỏi tiết kiệm. Tôi chỉ bớt những thứ không làm tôi vui hơn. Nhờ vậy mà cuối năm 2025, lần đầu tiên sau 10 năm, tôi có khoản dư để dành cho Tết."

Và đó cũng là bài học chung của rất nhiều phụ nữ trong năm 2025:

- Không cần thay đổi cuộc sống – chỉ cần thay đổi cách chi.

- Cắt đúng 5 khoản này, ngân sách tự nhiên sáng lên, tinh thần cũng nhẹ đi.

