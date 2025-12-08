Phong thủy của Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà vốn nổi tiếng với phong cách tối giản và thanh lịch, cô luôn ưu ái diện những trang phục có gam trung tính như trắng, đen, be. Sự tiết chế trong cách ăn vận tạo nên vẻ sang trọng đặc trưng cho mỹ nhân sinh năm 1986. Thế nhưng điều thú vị là dù ít khi chọn màu nổi, mỗi lần Tăng Thanh Hà diện đồ đỏ lại là một lần khiến cõi mạng phải trầm trồ. Với người tuổi Bính Dần như Hà Tăng, đỏ là gam màu phong thủy hợp mệnh, tượng trưng cho may mắn và khí chất rạng rỡ. Có lẽ vì vậy mà sắc đỏ phong thủy mỗi khi xuất hiện cùng "ngọc nữ" đều vừa đẹp vừa rất hợp vibe, khiến diện mạo thêm phần rạng rỡ mà vẫn giữ được sự thanh lịch vốn có.

Mới đây nhất, khi xuất hiện tại đám cưới của em chồng Tiên Nguyễn, dù không có dress code về màu sắc trang phục, Tăng Thanh Hà vốn yêu thích gam trung tính vẫn ưu ái diện mẫu đầm đỏ trầm nổi bật. Thiết kế dáng dài trễ vai với những đường bèo mềm mại giúp cô khoe trọn bờ vai mảnh mai cùng những đường nét tinh tế. Không cần phụ kiện cầu kỳ, vẻ đẹp nền nã nhưng cuốn hút của Hà Tăng trong chiếc váy đỏ cũng đủ khiến khán giả phải xuýt xoa khen ngợi.

Gợi ý mua sắm tương tự: MDU

Mỗi dịp lễ Tết, Hà Tăng đều tung những bộ ảnh diện áo dài truyền thống vừa đẹp vừa sang. Sắc đỏ lúc này cũng được nữ diễn viên ưa chuộng từ tông đỏ tươi đến đỏ trầm cổ điển. Khi khoác lên mình những chiếc áo dài đỏ dáng suông rộng, Hà Tăng luôn ghi điểm tuyệt đối với khí chất trang nhã và thanh lịch. Dù chụp concept cầu kỳ hay chụp đơn giản tại gia, vẻ đẹp tinh tế của nữ diễn viên vẫn toát lên rất rõ.

Gợi ý mua sắm tương tự: Mazano

Diện áo khoác da đỏ phối cùng quần jeans, Hà Tăng biến một outfit đơn giản thành set đồ vừa sành điệu vừa tràn đầy năng lượng. Tông đỏ nổi bật nhưng cách phối tối giản giúp tổng thể vẫn thanh lịch, đúng tinh thần thời trang thường ngày của cô.

Gợi ý mua sắm tương tự: Zara

Hà Tăng từng diện một chiếc váy tafta nổi bật với tông đỏ cam rực rỡ, thiết kế không tay và phom váy bồng xòe đầy nữ tính. Gam màu tươi tắn làm nổi bật làn da rám nắng khỏe khoắn của cô, mang đến tổng thể vừa trẻ trung vừa sang trọng.

Gợi ý mua sắm tương tự: Elise

Sắc đỏ quả thực rất hợp với Hà Tăng. Chẳng hạn chiếc váy đỏ thiên hồng này đã giúp cô khoe trọn vẻ thanh lịch, nền nã đúng chất quý cô hiện đại. Với phom váy gọn gàng, tinh giản nhưng tôn dáng, đây là kiểu trang phục mà chị em công sở hoàn toàn có thể tham khảo cho những dịp cần chỉn chu mà vẫn thật nổi bật.

Gợi ý mua sắm tương tự: NGADO

Diện mẫu áo cổ vuông màu đỏ họa tiết hoa nhí, Tăng Thanh Hà mang đến hình ảnh nhẹ nhàng mà vẫn tươi tắn. Chiếc áo có phom đơn giản, hợp với phong cách tối giản thường ngày của cô, nhờ có sắc đỏ mà tổng thể trở nên nổi bật, bắt mắt.