Nữ ca sĩ hủy hôn đại gia: U50 ở biệt thự 2000m2 trị giá 3 triệu đô, chồng là chủ chuỗi nha khoa ở Mỹ

Thanh Thảo sinh năm 1977 tại TPHCM. Thập niên 2000, cô nổi tiếng với khán giả thế hệ 8X, 9X qua bản hit Ôi tình yêu. Thanh Thảo cũng gắn liền hình tượng "búp bê" với loạt ca khúc mang phong cách sôi động như Búp bê biết yêu, Búp bê không tình yêu, Búp bê con trai...

Bên cạnh sự nghiệp, Thanh Thảo cũng gây chú ý về đời tư. Trước khi có hôn nhân viên mãn như hiện tại, nữ ca sĩ từng hủy hôn bạn trai đại gia.

Nói về chuyện này, Thanh Thảo từng kể trên tờ Vnexpress rằng, cô từng nghĩ, chỉ cần chấp nhận một người yêu mình nhiều, có thể lo cho mình một cuộc sống đầy đủ là hạnh phúc. Nhưng thật ra, yêu và được yêu phải luôn song hành.

Ca sĩ Thanh Thảo.

Tổ ấm của Thanh Thảo.

Nữ ca sĩ thừa nhận cô đã không thật sự yêu đủ nhiều để dứt bỏ tất cả sự nghiệp ca hát, bỏ cuộc sống ở Việt Nam, để theo vị hôn phu ra nước ngoài sinh sống.

Cô nói trên Vnexpress: “Tôi không thuộc tuýp người an phận làm bà nội trợ, sống sung sướng đầy đủ nhờ có chồng nuôi. Tôi thích tự quyết định cuộc sống của mình và từng yêu cầu người ta chờ mình 2 năm rồi sẽ cưới. Nhưng chỉ sống xa nhau một thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ và anh ấy không muốn phải chờ lâu hơn nữa”.

Thanh Thảo cho rằng, cô có quyền chọn cách sống riêng, dù thành công hay thất bại, cô cũng chấp nhận. Và để rồi năm 2015, cô gặp được định mệnh của đời mình là doanh nhân Tom Han.

Kể về cuộc tình của mình với chồng, nữ ca sĩ chia sẻ trong chương trình The Khang Show rằng, cả hai đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Cô bộc bạch: "Trong lần đầu gặp, anh ấy không hề biết tôi là ca sĩ. Anh ấy cũng không quan tâm đến ca sĩ. Chúng tôi gặp nhau trong một nhà hàng Nhật ở Mỹ. Các bạn tôi biết anh ấy nên xúi tôi "cưa" ông xã vì anh ấy thường xuyên đi một mình. Một tháng 30 ngày thì có đến 28 ngày anh ăn một mình ở nhà hàng này rồi".

Biệt thự rộng 2000m2 của Thanh Thảo nằm trên một quả đồi ở California, Mỹ.

Biệt thự này trị giá gần 3 triệu đô.

Chồng nữ ca sĩ là một doanh nhân giàu có, hết mực yêu vợ thương con.

Chồng Thanh Thảo là người Việt gốc Hoa. Anh đi Mỹ từ năm 9 tuổi nên không biết Thanh Thảo là ai. Sau khi làm quen, chụp ảnh chung với nhau, anh chia sẻ bức ảnh với nhân viên cấp dưới, nam doanh nhân vô cùng bất ngờ khi họ bày tỏ thích thú vì sếp được chụp ảnh cùng người nổi tiếng. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên rủ nhau đi ăn và hẹn hò lúc nào không hay.

Hiện nữ ca sĩ đang có cuộc sống viên mãn tại Mỹ. Báo Thanh Niên viết, Tom Han là một doanh nhân trong ngành xây dựng và cung cấp thiết bị y tế trong lĩnh vực nha khoa. Anh hiện là chủ của nhiều phòng khám nha khoa tại Mỹ. Sau thời gian chung sống, Thanh Thảo và Tom Han có một con gái tên Talia. Ngoài ra, cô còn có một người con trai nuôi là Jacky Minh Trí.

Tờ Ngôi Sao đưa tin, nữ ca sĩ hiện sống trong một biệt thự rộng 2000 m2, trị giá gần 3 triệu đô trên núi ở bang California. Nhà cao hai tầng, gồm nhiều phòng và khu sinh hoạt chung.