Nữ ca sĩ dân tộc Tày đổi đời nhờ làm vợ đại gia phố núi, con trai tập đoàn nghìn tỷ

Cũng là "yêu nữ hàng hiệu"

Đàm Thu Trang sinh năm 1989, người dân tộc Tày, lớn lên trong một gia đình nề nếp, khá giả ở Lạng Sơn. Năm 2008, cô tham gia Miss Teen và giành giải “Thí sinh được yêu thích nhất”. Hai năm sau, Thu Trang đoạt danh hiệu Hoa khôi xứ Lạng và vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 – năm Đặng Thị Ngọc Hân đăng quang, đồng thời lọt Top 20.

Năm 2011, cô dự thi Vietnam’s Next Top Model, vào Top 6, xếp trên Phạm Hương. Cũng trong năm này, Thu Trang tốt nghiệp khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Từ năm 2012 đến 2014, Đàm Thu Trang chuyển hướng ca hát, đầu tư ra mắt các sản phẩm như “Lạnh lùng… Tạm biệt anh”, “Nguyện ước quay về”, “Mặt trăng ôm mặt trời”. Dù hoạt động nghiêm túc, các sản phẩm không tạo được dấu ấn rõ rệt. Sau MV “Mặt trăng ôm mặt trời” ra mắt tháng 4/2014, cô quyết định rút lui khỏi showbiz.

Đàm Thu Trang.

Dù tên tuổi không nổi bật trong showbiz nhưng Đàm Thu Trang rất giỏi kinh doanh. Báo Thể thao văn hóa viết, trước khi quen Cường Đô la, cô đã sở hữu sự nghiệp riêng của mình.

Ở độ tuổi 30, Đàm Thu Trang có những cơ sở kinh doanh riêng cho bản thân. Sau khi trở thành bạn gái của Cường Đô la, cô dùng chính cái tài kinh doanh kết hợp với bạn trai mở rộng đầu tư hơn.

Từ công ty với khoảng 100 nhân viên, Đàm Thu Trang đã mở rộng hệ thống của mình tới con số lớn hơn nhiều lần với chuỗi nhà hàng ẩm thực tại cả TP.HCM.

Năm 2017, Đàm Thu Trang đã sở hữu chiếu Audi tiền tỷ sang trọng, có giá trị hơn 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 4/2018, giới chơi xế hộp bàn tán về việc Đàm Thu Trang muốn bán xe với mức giá chịu lỗ để đổi sang một chiếc xe đẳng cấp hơn.

Nữ ca sĩ người dân tộc Tày còn được biết đến là một "yêu nữ hàng hiệu" thứ thiệt khi chẳng ngại vung tay mua sắm những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Trước khi cưới, Đàm Thu Trang sống trong một căn hộ cao cấp, đầy đủ tiện nghi tại TP.HCM.

Cô là vợ danh chính ngôn thuận của Cường Đô la.

Vợ danh chính ngôn thuận của đại gia phố núi

Tuy nhiên, tên tuổi của Đàm Thu Trang chỉ thực sự được chú ý khi kết hôn với Cường Đô la (tên thật Nguyễn Quốc Cường). Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982 là con trai bà Nguyễn Thị Như Loan, đại gia bất động sản và kinh doanh cao su lớn nhất nhì Gia Lai. Tạp chí Saostar viết, giá trị tài sản của công ty do bà Như Loan làm chủ lên tới nghìn tỷ đồng.

Đàm Thu Trang được đích thân bà Như Loan cùng gia tộc từ Gia Lai ra tận Lạng Sơn mang theo sính lễ tới hỏi cưới. Đây cũng là người vợ danh chính ngôn thuận của đại gia phố núi Nguyễn Quốc Cường. Cũng theo tạp chí Saostar thì Cường Đô la nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong nhiều công ty thuộc gia đình mình quản lý.

Nhiều năm qua, đại gia phố núi luôn khiến công chúng choáng ngợp bởi cuộc sống giàu sang, đặc biệt là thú chơi siêu xe khi sở hữu hẳn một bộ sưu tập.

Vào năm 2007, anh là người đầu tiên của Việt Nam nhập siêu xe Lamborghini Gallardo, anh đã gây nên một cuộc cạnh tranh ngầm trong giới siêu xe ở TPHCM.

Anh đã là người đầu tiên sở hữu siêu xe McLaren 570S, trước khi nó được ra mắt trên thị trường quốc tế vào giữa năm 2015.

Đại gia phố núi và vợ.

Anh sở hữu cả một bộ sưu tập siêu xe.

Căn nhà của vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang ở khu Phú Mỹ Hưng.

Đến 2016, siêu xe Ferrari 488 GTB màu trắng đã về tay anh với giá khoảng 15 tỷ đồng tại Việt Nam. Sau đó là Ferrari F12 được nhập khẩu trực tiếp từ Dubai với bản độ duy nhất tại Việt Nam được tính tới thời điểm năm 2021. Xe có giá ước tính khoảng 22 tỷ, của tính các món đồ độ thêm cho chiếc siêu xe này.

Trong bộ sưu tập xe hơi của Cường Đô la còn có sự góp mặt của nhiều mẫu siêu xe khác như chiếc Rolls – Royce Wraith chính hãng có giá khoảng 18 tỷ đồng, nếu được trang bị thêm những phụ kiện thì xe có giá 21 tỷ đồng.

Trong hành trình Car Passion 2019, Cường Đô la và Đàm Thu Trang góp mặt với chiếc siêu xe R8V10 trị giá 14 tỷ đồng và chiếc McLaren 720S màu cam trị giá 1 triệu USD.

Mới nhất, nam doanh nhân trở thành người Việt đầu tiên tham gia hành trình siêu xe lớn nhất thế giới Gumball 3000. Chỉ tính riêng phí đăng ký cho hành trình của Cường Đô la đã lên đến 2,5 tỷ đồng, siêu xe Ferrari SF90 Spider được mang đi "khai chiến" hơn 50 tỷ đồng.

Gần đây, Cường Đô la không còn nhiều siêu xe chuyên để đua nữa, anh chuyển sang những chiếc có chiều sâu hơn như Porsche 911 GT3 RS sử dụng động cơ hút khí tự nhiên mạnh nhất mà Porsche từng sản xuất, Ferrari 488 GTB nhiều tùy chọn hơn, và McLaren 650S Spider mua lại từ Minh Nhựa.

Tổ ấm hiện tại của cặp đôi.

Hôn nhân hạnh phúc, giản dị.

Viên mãn.

Hôn nhân viên mãn

Năm 2019, Đàm Thu Trang kết hôn với Cường Đô la và sống tại biệt thự rộng lớn ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Nữ ca sĩ dân tộc Tày rất được lòng gia đình chồng. Cô có lối sống kín đáo, quan hệ xã hội chọn lọc, không phô trương, rất được lòng mẹ chồng.

Năm 2021, Đàm Thu Trang tham dự đại hội cổ đông, rạng rỡ trong bức hình chụp chung với gia đình nhà chồng. Đây là sự kiện lớn của công ty, từ đó cho thấy địa vị quan trọng của cô trong nhà hào môn.

Đầu năm 2023, cô và ông xã tiếp tục khai trương chi nhánh mới của hệ thống nhà hàng Trung Hoa mà mình đang sở hữu tại TP.HCM. Nhà hàng của cặp đôi rất đông khách, hầu như lúc nào cũng trong tình trạng kín chỗ, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần.

Về cuộc sống hôn nhân với đại gia phố núi của Đàm Thu Trang, tờ Vnexpress viết, cặp đôi có 2 con chung sau 6 năm chung sống là Suchin (sinh năm 2020) và Sutin (sinh năm 2023). Dù ít trả lời truyền thông về đời sống hôn nhân song cả hai thường chia sẻ khoảnh khắc gia đình lên mạng xã hội.

Cường Đô lavà Đàm Thu Trang kỷ niệm 6 năm ngày cưới hôm 28/7 vừa qua. Doanh nhân chia sẻ ảnh bên vợ con kèm lời nhắn chúc mừng, còn cô đáp lại “Yêu anh”.

Nhiều năm qua, Đàm Thu Trang rút khỏi showbiz để chăm lo tổ ấm, gọi chồng con là “kho báu của cuộc đời”. Cặp vợ chồng giữ sự lãng mạn bằng những lời nhắn ngọt ngào, những chuyến dạo phố, du lịch và tạo cơ hội cho các con khám phá cuộc sống.