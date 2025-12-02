Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ

02-12-2025 - 16:24 PM | Lifestyle

Không gian sống của nữ ca sĩ này khiến công chúng không khỏi trầm trồ.

Nhật Kim Anh (Đỗ Thị Kim Huê, 1985) là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, hoạt động đa lĩnh vực từ ca hát, diễn xuất đến kinh doanh thẩm mỹ và điều hành một thương hiệu cà phê nổi tiếng. Cô có một con trai với chồng cũ doanh nhân, hiện bé sống cùng bố tại Cần Thơ sau khi hai người ly hôn. Bước sang giai đoạn mới của cuộc sống, Nhật Kim Anh tập trung cho sự nghiệp và tiếp tục hành trình làm mẹ theo cách riêng. Được biết vào năm 2024, cô đón tin vui mang thai bé gái bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và lựa chọn giữ kín danh tính bố đứa trẻ. Nữ ca sĩ đồng thời khẳng định bản thân hiện tại chưa lấy chồng. 

Ở tuổi 40, Nhật Kim Anh xây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc cùng khối tài sản đáng nể. Hiện cô sống cùng con gái trong căn biệt thự 2 tầng rộng 220m² tại TP.HCM.

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 1.
Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 2.

Căn biệt thự 2 tầng của Nhật Kim Anh tọa lạc Bình Chánh, TP.HCM, được định giá khoảng 20 tỷ đồng. Không gian sống được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, nổi bật với sân vườn thoáng rộng, nhiều cây xanh và hoa tươi. Mỗi dịp lễ Tết, cô đều tự tay trang hoàng nhà cửa, khiến căn biệt thự trở nên rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 3.

Căn biệt thự 2 tầng rộng hơn 220m² của Nhật Kim Anh

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 4.

Cổng nhà được trang trí ngập tràn sắc màu với đa dạng loài hoa khác nhau

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 5.

Hồ cá koi trong khuôn viên biệt thự

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 6.

Chòi nghỉ ngơi bên cạnh hồ cá

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 7.

Nhật Kim Anh thường ngồi ở chòi nghỉ để thư giãn

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 8.
Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 9.
Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 10.
Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 11.

Sân vườn nhà Nhật Kim Anh luôn ngập tràn sắc hoa

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 12.

Ngoài hoa lá, khuôn viên biệt thự còn có nhiều cây cối xanh mát

Nội thất bên trong

Nhật Kim Anh ít khi chia sẻ trọn vẹn không gian sống bên trong, nhưng từ những hình ảnh hiếm hoi có thể thấy căn biệt thự 2 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại, đường nét tinh gọn và nội thất được chọn lọc kỹ. Không gian trong nhà lúc nào cũng tươi mới nhờ vô số chậu cây và hoa do chính cô chăm chút. Nữ ca sĩ cũng thường khoe những góc vườn nhỏ và thành quả trồng trọt như một niềm vui riêng trong căn nhà rộng rãi.

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 13.

1 góc phòng khách trong biệt thự của Nhật Kim Anh

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 14.

Không gian phòng bếp được nữ ca sĩ trang hoàng dịp Tết

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 15.

Khu vực ban công thoáng đãng, được Nhật Kim Anh bài trí bộ bàn ghế để tiện nghỉ ngơi

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 16.
Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 17.

Dù trong hay ngoài nhà thì không gian sống của Nhật Kim Anh đều ngập tràn sắc hoa

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 18.
Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 19.
Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 20.
Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 21.

Trong vườn, Nhật Kim Anh trồng nhiều cây hoa và các loại cây ăn quả như mít, khế, sung Mỹ,...

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ- Ảnh 22.

Nhật Kim Anh bố trí khu vực riêng để tập thể dục với nhiều loại máy móc hỗ trợ.

 Tổng hợp

Nữ ca sĩ Việt được so sánh đẹp tựa Song Hye Kyo: Tuổi 40 da căng tràn sức sống nhờ bổ sung collagen từ rất sớm

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Nữ ca sĩ Việt

